الدوحة، قطر: وقعت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا مذكرة تفاهم مع المستشفى الأهلي في قطر بهدف تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحيّة والتعليم والتوعية والبحوث. تم توقيع المذكرة في حرم الجامعة من قبل الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، والسيد خالد العمادي، الرئيس التنفيذي للمجموعة للرعاية الطبية والمستشفى الأهلي بحضور وفد رفيع المستوى من الجهتين.

تشكّل الاتفاقية إطاراً تعاونيّاً، يساعد في تعزيز الرعاية الصحية في قطر والبحوث والخدمات والتبادل المعرفيّ بين الجهتين.

وخلال حفل التوقيع قال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي: " يعكس هذا التعاون التزامنا الدائم كجامعة وطنيّة تطبيقيّة بتوثيق التعاون بين العالم المهنيّ والأكاديميّ. تعزز هذه المذكرة العمل المتواصل الذي نقوم به لتزويد طلاّبنا والكادر الأكاديميّ بخبرات ميدانيّة وفرص للقيام بعدد كبير من الأبحاث. ونهدف من خلال هذه الشراكة الى المساهمة في رؤية قطر الوطنيّة، عبر تنمية جيل من الخبراء في الرعاية الصحيّة يتمتّعون بالمهارات التطبيقيّة والرؤية المبتكرة لتمكينهم من إحداث الفرق في مجتمعنا. "

وأكد السيد خالد العمادي الرئيس التنفيذي للمجموعة للرعاية الطبية والمستشفى الأهلي على أهمية هذا التعاون في توفير فرص تدريب عملي للطلاب في تخصصات الرعاية الصحية، مما يسهم في تعزيز وتطوير مهاراتهم العملية والسريرية. وأوضح السيد خالد العمادي أن هذا التعاون يأتي في إطار مساهمة المستشفى الأهلي في تحقيق أهداف رؤية قطر 2030، حيث يسعى الطرفان إلى تأهيل كوادرالرعاية الصحية المؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل بشكل فعال.

تشجع مذكرة التفاهم الجهتين على العمل معًا في تصميم وتطوير مسارات أكاديمية وبرامج درجات عليا، بما في ذلك الشهادات المهنية والدراسات العليا في قطاع الرعاية الصحية. سيحظى طلاب الجامعة بفرص متنوّعة لتنمية خبرتهم العمليّة في المستشفى الأهلي، إلى جانب الدعم لمشاريع التخرج الخاصة بهم. تعزز الاتفاقية أيضاً تطوير البحوث والنشر المشترك بين المؤسستين حول المواضيع التي تشكّل أولوية لاستراتيجيّة قطر الوطنية 2030. كذلك تمكّن مذكرة التفاهم العاملين في المستشفى الأهلي من المشاركة في الهيئة التعليميّة والاشراف على المشاريع الجامعيّة، وكذلك يمكن لهيئة التدريس في الجامعة أن تقدّم خبرتها في المجال الاستشفائيّ. وبموجب الاتفاقية، تلتزم كلا المؤسستين بالعمل المجتمعي بما في ذلك تنظيم حملات توعية صحية وندوات وورش عمل مشتركة.

ستشكّل مذكرة التفاهم حجر أساس يحقّق تعاوناً متكاملاً بين الجهتين ويضمن تبادل الخبرات والتجارب العملية ويطوّر التعاون بين قطاع الرعاية الصحية والقطاع الأكاديمي في قطر.

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نبذة حول جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا:

أنشئت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بقرار أميري رقم 13 لسنة 2022، وهي أوّل جامعة وطنيّة تقدّم تعليماً أكاديمياً تطبيقيّاً وتقنياً ومهنياً في دولة قطر. توفر جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا أكثر من 60 برنامجاً تطبيقياً يشمل مؤهلات الماجيستير والبكالوريوس والدبلوم والشهادات. وتضمّ الجامعة خمس كليات هي: كليّة الأعمال، كليّة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، كليّة الهندسة والتكنولوجيا، وكليّة العلوم الصحية، وكلية التعليم العام، إضافة إلى العديد من المراكز التدريبيّة المهنيّة الخاصة بالأفراد والشركات. تتميز الجامعة بمقاربتها التعليميّة المميّزة التي تضع الطلبة في صلب اهتماماتها، وبمرافقها التدريبيّة المتطوّرة والفريدة من نوعها. يعمل الأكاديميون في الجامعة والباحثون المتميزون على تطوير مهارات الطلبة، وتأهيلهم ليصبحوا كوادر متخصّصة تعمل على خدمة المجتمع ومختلف القطاعات، بما يحقّق أهداف التنمية البشريّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة في دولة قطر وعالمياً.

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