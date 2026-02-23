المنامة ـ جامعة الخليج العربي: تعكف جامعة الخليج العربي على التحضير لإطلاق مؤتمر علمي متخصص في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي ، خلال الفترة ما بين 7 إلى 9 مايو المقبل، في فندق كراون بلازا بالعاصمة المنامة، بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين من المنطقة والعالم، لمناقشة أحدث الابتكارات والتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في مجالات الطب المختلفة، من أمراض القلب والسكري إلى التعليم الطبي والجينوميات.

وتناقش جلسات المؤتمر عناوين هامة مثل الذكاء الاصطناعي وأمراض القلب والسكري والأشعة والطوارئ؛ إذ تتناول الجلسة الأولى “الذكاء الاصطناعي وتمكين الوقاية من مخاطر أمراض القلب”، والتنبؤ بمخاطر ارتفاع ضغط الدم باستخدام تقنيات المراقبة المنزلية والأجهزة القابلة للارتداء، وتوظيف تخطيط القلب الذكي في الكشف المبكر عن اضطرابات النظم القلبي، إلى جانب محاضرة رئيسية حول تطوير أنظمة الرعاية الصحية المعززة بالذكاء الاصطناعي، يقدمها خبير دولي من الولايات المتحدة.

وتتناول الجلسة الثانية دور الذكاء الاصطناعي في رعاية مرضى السكري والسمنة من خلال تقنيات المراقبة المستمرة لمستوى السكر، والعلاج الدوائي المخصص، وأدوات الدعم الرقمي لتحسين الالتزام بالعلاج ونمط الحياة الصحي. كما تركز الجلسة الثالثة على دمج الذكاء الاصطناعي في ممارسات الأشعة التشخيصية، بما في ذلك الكشف الآلي عن أمراض الصدر، وتحسين تصوير البطن والجهاز العضلي الهيكلي. فيما ستتطرق جلسات أخرى إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أقسام الطوارئ والعناية المركزة، مثل الفرز الذكي للمرضى، والرصد المبكر للتدهور السريري، وتخصيص العلاج بالمضادات الحيوية.

وفي سياق المحاور، تُعقد جلسة حول الجوانب الأخلاقية والتنظيمية وحماية خصوصية المرضى، مع التركيز على الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي في نقاط تقديم الرعاية الصحية. وفي اليوم الثاني من المؤتمر، ستتم مناقشة محور تمكين التمريض والتعليم الطبي والطب الدقيق، من خلال استعراض تطبيقات المراقبة عن بُعد، ودعم القرار السريري، ودمج التقنيات الحديثة في تعليم التمريض لإعداد كوادر رقمية مؤهلة. كما تتضمن الفعاليات جلسة طلابية حول الذكاء الاصطناعي في التعليم الطبي، تناقش المحاكاة الذكية، وإعداد أطباء وممرضين لمستقبل الرعاية الصحية المدعوم بالتقنيات الرقمية، إلى جانب قضايا الأخلاقيات والتحيز والمسؤولية المهنية.

وسيناقش المتحدثون في المؤتمر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في علم الجينوم والمعلوماتية الحيوية، حيث تُعرض محاور مثل اكتشاف المؤشرات الحيوية باستخدام تقنيات متعددة البيانات، وتسريع اكتشاف الأدوية، والتنبؤ بالاستجابة الدوائية عبر علم الصيدلة الجيني. كما تتناول الجلسات الختامية موضوع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الأولية والطب الاتصالي والرعاية الافتراضية، ودوره في توسيع الوصول إلى الخدمات الصحية وإدارة الأمراض المزمنة خارج نطاق المرافق الصحية التقليدية.

ويُختتم المؤتمر بسلسلة من ورش العمل التطبيقية، تشمل استخدام الذكاء الاصطناعي في تفسير تخطيط القلب الكهربائي، وتوظيفه في تصميم البحوث السريرية وتحليل البيانات الواقعية، إلى جانب ورشة عامة حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية. ويعكس المؤتمر توجهاً متسارعاً نحو دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف مفاصل المنظومة الصحية، مع التأكيد على أهمية التكامل بين التكنولوجيا والخبرة البشرية، وتعزيز الأطر الأخلاقية والتنظيمية لضمان تقديم رعاية صحية أكثر دقة وكفاءة واستدامة.