المنامة ـ جامعة الخليج العربي: يشارك نائب عميد كلية التربية والعلوم الإدارية والتقنية بجامعة الخليج العربي، وأستاذ الموهبة والإبداع، الأستاذ الدكتور أحمد محمد العباسي، متحدثًا رئيسًا في "الطاولة المستديرة الدولية الثانية عشرة للعالِم E. Paul Torrance حول التفكير الإبداعي"، ضمن مؤتمر المعرفة والابتكار وريادة الأعمال (KIE Conference)، الذي سيُعقد في مدينة بودابست بجمهورية المجر خلال شهر يوليو الجاري، وذلك بمناسبة مرور 60 عامًا على نشر اختبارات تورانس للتفكير الإبداعي (TTCT)، التي تُعد من أكثر اختبارات الإبداع تأثيرًا وانتشارًا على مستوى العالم.

وتأتي دعوة الدكتور العباسي للمشاركة في هذا الحدث العلمي العالمي تقديرًا لإسهاماته البحثية والعلمية البارزة في مجالات الإبداع والتفكير الابتكاري والموهبة؛ إذ يُعد من أبرز الباحثين العرب والدوليين المتخصصين في دراسات الإبداع وعلم النفس الإبداعي، وله حضور علمي متنامٍ في المؤتمرات والمجلات الأكاديمية العالمية المتخصصة. كما يُعد أحد خريجي جامعة جورجيا التي تحتضن مركز تورانس للإبداع وتنمية المواهب.

وسيشارك الدكتور العباسي في الجلسة الرئيسة التي تحمل عنوان: "الإبداع في التعليم: الاحتفاء بمرور ستين عامًا على اختبارات تورانس للتفكير الإبداعي"، حيث ستتناول الجلسة مستقبل الإبداع في التعليم والتعلّم، وأثر اختبارات تورانس في تطوير فهم التفكير الإبداعي على مدى ستة عقود، إلى جانب استعراض أحدث الاتجاهات البحثية المرتبطة بالإبداع في عصر الذكاء الاصطناعي، والتطبيقات التربوية الحديثة لتنمية التفكير الابتكاري لدى الطلبة.

ويشارك في هذه الجلسة عدد من أبرز علماء الإبداع في العالم، من بينهم البروفيسور سلجوق أكار (Selcuk Acar) من جامعة نورث تكساس، والبروفيسورة كيونغ-هي كيم (Kyung-Hee Kim) من جامعة ويليام وماري، والبروفيسورة روث ريتشاردز (Ruth Richards) من جامعة سايبروك، وذلك ضمن فعالية علمية تحتفي بالإرث الفكري والعلمي للدكتور بول تورانس، أحد أهم روّاد دراسات الإبداع عالميًا، والذي يُعرف في الأوساط العلمية بـ"أب الإبداع". وتُعد الطاولة المستديرة Torrance Roundtable من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في الإبداع والابتكار، حيث تجمع سنويًا نخبة من كبار الباحثين والخبراء لمناقشة أحدث القضايا والتوجهات العلمية في مجالات التفكير الإبداعي والتعليم والابتكار.

ومن جانبه، أعرب الدكتور العباسي عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث العالمي، مؤكدًا أن اختبارات تورانس شكّلت نقطة تحوّل محورية في فهم الإبداع وتقييمه، وأسهمت في تطوير برامج رعاية الموهوبين وتنمية القدرات الابتكارية في مختلف دول العالم. كما أشار إلى أن هذه المشاركة الدولية تعكس المكانة الأكاديمية المتقدمة التي تحظى بها جامعة الخليج العربي، وحضورها المتنامي في المحافل العلمية العالمية المتخصصة في مجالات الإبداع والموهبة والابتكار، كما تؤكد الحضور المتزايد للباحث العربي في المنصات العلمية الدولية الرائدة.

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