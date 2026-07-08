المنامة ـ جامعة الخليج العربي استقبل مركز الاتصال المؤسسي بجامعة الخليج العربي الطلبة المشاركين في «مخيم إنجاز البحرين الصيفي»، الذي تنظمه مؤسسة «إنجاز البحرين»، بهدف دعم التجارب التعليمية، وتنمية مهارات الشباب، وتعريف الطلبة بالمسارات الأكاديمية والمهنية، وإثراء معارفهم من خلال تجارب تعليمية تفاعلية، حيث التقوا بمعالي رئيس الجامعة الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، الذي رحب بهم والتقط معهم الصور التذكارية.

واستُهلت الزيارة باستقبال الطلبة، حيث تعرّفوا على برامج الجامعة الأكاديمية ومرافقها ومختبراتها ومراكزها التعليمية، وشاهدوا فيلمًا تعريفيًا سلّط الضوء على تطور التعليم الطبي في مركز المحاكاة والمهارات الطبية ودوره في تطوير التعليم والتدريب الصحي باستخدام أحدث التقنيات، كما اطّلعوا على مرافقه الحديثة وما يتيحه من بيئة تدريبية تحاكي الواقع السريري، بما يسهم في إعداد الكوادر الصحية وفق أعلى المعايير العالمية.

هذا، وقُسّم الطلبة إلى مجموعات للمشاركة في سلسلة من المحطات التعليمية التفاعلية، بإشراف عدد من أعضاء الهيئة الأكاديمية والمتخصصين في الجامعة، إذ شملت المحطات التعرّف على أساسيات فحص الأطفال، وفحوصات النظر والسمع باستخدام الأجهزة الطبية، ومهارات تضميد الجروح والإسعافات الأولية، وفحص أصوات القلب والرئتين عبر أجهزة المحاكاة الطبية، إضافة إلى التعرّف على أساليب فحص حديثي الولادة وقياس نموهم باستخدام نماذج محاكاة متقدمة.

واختُتم البرنامج بجلسة ختامية تبادل خلالها الطلبة المشاركون في المخيم الآراء حول التجربة، مؤكدين أهمية مثل هذه المبادرات في تنمية الوعي الأكاديمي والمهني لديهم، وما حققوه من استفادة من هذه التجربة الثرية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة الأنشطة التي يتضمنها «مخيم إنجاز البحرين الصيفي»، تنظمه مؤسسة «إنجاز البحرين»، بهدف تمكين الطلبة من استكشاف التخصصات المستقبلية، وتعزيز مهاراتهم القيادية والشخصية، وربطهم ببيئات تعليمية ومهنية ملهمة، بما يسهم في إعداد جيل قادر على مواكبة متطلبات المستقبل والمساهمة في مسيرة التنمية الوطنية.

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