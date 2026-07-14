المنامة ـ جامعة الخليج العربي: تستضيف جامعة الخليج العربي غداً الأربعاء 15 يوليو ورشة عمل يضم ممثلي الجهات والمؤسسات المعنية بالمياه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدراسة إمكانية بناء مشاريع للربط المائي بين دول المجلس، ومناقشة أحد أبرز الملفات الاستراتيجية المرتبطة بتعزيز الأمن المائي في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الصادرة خلال الاجتماع التشاوري التاسع عشر الذي عُقد في مدينة جدة بتاريخ 28 أبريل الماضي.

وسيشهد الاجتماع استعراض واقع البنية التحتية المائية في دول المجلس، والإنجازات التي حققتها خلال العقود الماضية في تطوير خدمات مياه الشرب، بما أسهم في وضع دول مجلس التعاون ضمن الدول الرائدة عالميًا في موثوقية وكفاءة إمدادات المياه من حيث الكمية والجودة. وسيبحث المشاركون سيناريوهات وخيارات الربط المائي بين دول المجلس، الجوانب الفنية والتشغيلية المثلى، وأساليب الحوكمة والإطار المؤسسي الفاعليين، والاستدامة المالية لمشاريع الربط المائي بين دول المجلس.

وأوضح أستاذ إدارة الموارد المائية بجامعة الخليج العربي الأستاذ الدكتور وليد زباري أن الاجتماع سيناقش مشاريع الربط المائي، باعتبارها أحد الخيارات الاستراتيجية التي يمكن أن تسهم في رفع مستوى الجاهزية والمرونة في مواجهة الظروف الطارئة، وتكمل خطط دول المجلس القائمة لحالات الطوارئ وكذلك للحالات العادية، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات الفنية بين دول المجلس، وتطوير رؤية خليجية مشتركة للتعاون المستقبلي في إدارة الموارد المائية.

وأشار إلى أن جامعة الخليج العربي، بصفتها مؤسسة أكاديمية أنشأتها دول مجلس التعاون لخدمة قضايا التنمية المشتركة، تحرص دائمًا على دعم الجهود الخليجية الرامية إلى تعزيز التكامل في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع المياه، من خلال توفير منصة علمية للحوار، وتقديم الخبرات الأكاديمية والبحثية التي تسهم في دعم صناع القرار وتعزيز استدامة الأمن المائي في المنطقة.

-انتهى-

#بياناتشركات