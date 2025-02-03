المنامة - جامعة الخليج العربي: تطلق جامعة الخليج العربي، بالتعاون مع معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات" مشروعا بحثيا لدراسة تأثير التغير المناخي على توزيع ووفرة محار اللؤلؤ والأعشاب البحرية في مملكة البحرين، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية المقترحة لكرسي سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في نظم المعلومات الجغرافية، إذ يهدف المشروع إلى عزل وتخزين هذه الكائنات البحرية، ومن المقرر أن يبدأ العمل البحثي بشكل رسمي في فبراير الجاري.

ويولي معالي رئيس جامعة الخليج العربي، الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، اهتمامًا خاصًا بتفعيل الكراسي العلمية في كليات الجامعة، ويتبنى إستراتيجية لتشجيع الابتكار العلمي في إطار السعي المستمر لتعزيز مكانة الجامعة العلمية والتعليمية، كما يدعم بشكل خاص مشاريع البحث المستدامة التي تعود بالنفع على المجتمع البحريني والخليجي، ويؤكد دائمًا على أهمية الكراسي العلمية البحثية في تطوير البحث العلمي وتعزيز دور العلماء والباحثين في مختلف المجالات، مما يعزز من قدرتهم على المساهمة في حل التحديات العالمية.

وأوضح الدكتور آل فهيد أن الاستثمار في الكراسي العلمية البحثية هو استثمار في المستقبل، حيث تساهم في تشكيل أجيال جديدة من الباحثين الذين سيكون لهم دور بارز في تطور العلوم وتقنيات المستقبل، مشيراً إلى أنّ كرسي سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في نظم المعلومات الجغرافية يمثّل خطوة هامة نحو تعزيز البحث العلمي في الموضوعات العلمية ذات الصلة بمجال الكرسي، على النحو الذي يعكس التزام الجامعة بتقديم بيئة داعمة للابتكار والتطور العلمي.

من جانبها أكدت د. صباح الجنيد، رئيسة الفريق البحثي والمشرف الأكاديمي على كرسي سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لنظم المعلومات الجغرافية، أهمية المشروع في تسليط الضوء على تأثير التغيرات المناخية على البيئة البحرية، لاسيما في مملكة البحرين التي تشتهر بتواجد محار اللؤلؤ، موضّحةً أن البحث سيتناول دراسة بيئة محار اللؤلؤ والأعشاب البحرية في البحرين ضمن خطة علمية متكاملة، مما سيسهم في فهم أعمق لهذا القطاع الحيوي.

ويتكون الفريق البحثي من مجموعة من الخبراء المتخصصين في عدة مجالات علمية، حيث تشرف الدكتورة صباح الجنيد، أستاذ نظم المعلومات الجغرافية والبيئة المشارك بكلية التربية والعلوم الإدارية والتقنية، على المشروع، بمعية السيد خليل الوداعي، الخبير البيئي في علم الأحياء البرية والبحرية، والدكتور مناف الخزاعي، الباحث في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والنمذجة، والدكتورة غدير كاظم، المتخصصة في نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، بالإضافة إلى الدكتورة فادية محمد، المتخصصة في التحاليل البيولوجية لعينات المياه والتربة والنبات.

ومن المتوقع أن تساهم نتائج المشروع في تطوير استراتيجيات لحماية بيئة البحرين البحرية، وضمان استدامة صناعة اللؤلؤ التي تعتبر جزءًا من التراث الثقافي والاقتصادي للمملكة.

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