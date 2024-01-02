معهد ثومبي للذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية ، جامعة الخليج الطبية ، عجمان ،أكمل بنجاح ورشة عمل متخصصة في الأمن السيبراني لأخصائيي الرعاية الصحية ، والتي تم تنظيمها بالتعاون مع جامعة العلوم التطبيقية ، النمسا العليا ، وهي جامعة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات. يهدف الحدث الذي أقيم في جامعة الخليج الطبية إلى معالجة المخاوف المتزايدة والتحديات الفريدة للأمن السيبراني في قطاع الرعاية الصحية.

وحضرت ورشة العمل التفاعلية ، التي تحمل عنوان "الأمن السيبراني لأخصائيي الرعاية الصحية" ، مجموعة متنوعة من مقدمي الرعاية الصحية ، بما في ذلك مديري المستشفيات ، ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات ، والطاقم الطبي. قاد خبراء الأمن السيبراني المشهورون من جامعة العلوم التطبيقية وجامعة الخليج الطبية الجلسات ، مع التركيز على أحدث التهديدات والاتجاهات واستراتيجيات الحماية في أمن بيانات الرعاية الصحية.

شارك المتحدثون ، بمن فيهم البروفيسور روبرت كولمهوفر ، خبراتهم في المشهد المتطور للتهديدات السيبرانية وأهمية بروتوكولات الأمان القوية في إعدادات الرعاية الصحية. بالإضافة إلى ذلك ، شارك المشاركون في جلسات تدريبية عملية ، وتعلم تقنيات عملية لتعزيز أمن البيانات ، وتخفيف المخاطر ، والاستجابة بفعالية للحوادث السيبرانية. قدمت ورشة العمل لمحة شاملة عن متطلبات الامتثال ، بما في ذلك قانون حماية البيانات الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، والناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي ، والهيبا ، وقوانين حماية بيانات الرعاية الصحية الأخرى ذات الصلة. عزز الحدث بيئة من التعاون, السماح للمهنيين بمناقشة التحديات ومشاركة أفضل الممارسات في تأمين معلومات المريض الحساسة. وأكدت ورشة العمل على الحاجة إلى نهج استباقي ، يركز على التقنيات والاستراتيجيات المتقدمة للبقاء في صدارة التهديدات السيبرانية المحتملة.

وأكد الدكتور فينايتوش ميشرا على أهمية مثل هذه المبادرات ، قائلا: "في عصر تكون فيه المعلومات الصحية الرقمية محورية ، فإن ضمان أمنها ليس مجرد ضرورة تقنية بل هو جانب أساسي من جوانب رعاية المرضى. تعد ورشة العمل هذه جزءا من التزامنا المستمر بتزويد المتخصصين في الرعاية الصحية بالمعرفة والأدوات التي يحتاجونها لحماية بيانات المرضى الحساسة."

وقد تم تكريم ورشة العمل بحضور شخصيات أكاديمية بارزة. الأستاذ الدكتور حسام حمدي ، مدير جامعة الخليج الطبية في عجمان ، الإمارات العربية المتحدة ، والدكتور جيرالد ريسنجر ، رئيس جامعة العلوم التطبيقية النمسا العليا ، جنبا إلى جنب مع البروفيسور الدكتور أندرياس زيتنر ، نائب رئيس الشؤون الدولية ، والدكتور ستيفان سونزيناور ، رئيس مركز التعلم مدى الحياة ورئيس البرنامج التأسيسي الدولي في جامعة العلوم التطبيقية النمسا العليا.

وخلال حفل الافتتاح ، خاطب الأستاذ حمدي الحضور ، موضحا أن هذه الورشة تمثل بداية سلسلة من ورش العمل التي تخطط لها جامعة الخليج الطبية بالتعاون مع جامعة العلوم التطبيقية في النمسا العليا. تسلط هذه المبادرة الضوء على الالتزام بتوسيع نطاق النمو التعليمي والتعاون الدولي بين المؤسستين المحترمتين.

#بياناتشركات

-انتهى-