العين: حصلت جامعة الإمارات العربية المتحدة على عضوية الأكاديمية الوطنية للمخترعين (NAI) في الولايات المتحدة الأمريكية. حيث تسهم هذه الخطوة في تعزيز بيئة الابتكار في الجامعة من خلال زيادة الوعي بأهمية حماية الأفكار الإبداعية والابتكار.

وأكد الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات على أن الجامعة تولي أهمية كبيرة لبراءات الاختراع من خلال توفير البيئة والممكّنات المناسبة التي تساعد أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب في الحفاظ على ملكية أفكارهم والمساهمة في تحويل هذه الأفكار إلى شركات ناشئة ذات مردود اقتصادي. إحدى هذه المبادرات الهامة هي عضوية الجامعة في الأكاديمية الوطنية للمخترعين في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح الدكتور أحمد مراد بأن " هذه العضوية ستتيح للمخترعين من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين الاستفادة من العديد من المزايا المتاحة من NAI بما في ذلك البرامج التدريبية وورش العمل والفرص الأخرى للاستفادة من المتخصصين والخبراء في مجال نقل الأفكار المسجلة كبراءة اختراع إلى الصناعة، كما يمكن لأعضاء هيئة التدريس والمخترعين أيضًا الاستفادة من الموارد للتواصل مع المؤسسات الأكاديمية الأخرى من خلال الشبكة الدولية للأكاديمية، وتوفير الأدوات المختلفة التي تؤدي إلى الاكتشاف، وتساعد هذه العضوية أيضاً في توجيه وتثقيف الجيل القادم من المخترعين. "

وأشار الدكتور أحمد مراد " من خلال هذه العضوية المهمة سنعمل على بناء شراكات استراتيجية مع أرقى المؤسسات والجامعات الأكاديمية للاستفادة من أفضل الممارسات التعليمية في بناء بيئة مُحفّزة للابتكار والإبداع تدعم اقتصاد المعرفة. حصلت جامعة الإمارات العربية المتحدة على 235 براءة اختراع من مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، مما يُعزّز من مكانة الجامعة كمركز للابتكار وبناء اقتصاد المعرفة، وسيساهم في تمكين الجيل الجديد بالمهارات المتقدمة التي تدعم الإبداع. "

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