ابوظبي : أطلق منتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار، الدورة الأولى من سلسلة ورش التدريب والعمل تحت عنوان "مهارات ريادة الأعمال" والتي تستمر ثلاثة أيام بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، تستهدف الطلاب من كافة التخصصات الأكاديمية، قدمتها شمة سالم الدرمكي أخصائي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

وتهدف سلسلة ورش العمل إلى تعريف الطلاب بمفهوم ريادة الأعمال والمهارات التي يجب أن يكتسبها الشخص وتتواجد في رائد الأعمال الناجح، كما تهدف أيضا لتعريفهم بمراحل التخطيط وتنفيذ المشروع، وضرورة الاطلاع على نموذج ريادة الأعمال وكيفية التعامل معها، وأهم المهارات التي يجب أن يمتلكها رائد الأعمال ليتمكَن من النجاح.

وقالت " هناك مجموعة أساسية من المهارات التي يحتاجها رائد الأعمال.وهي عملية البدء أو تصميم مشروعٍ جديد وضرورة امتلاك القدرة والاستعداد لتطوير وتنظيم مشروعٍ ما، والتحلي بالشجاعة والذكاء وامتلاك مهارات التفكير الإبداعي وضرورة دراسة المشروع من كافة جوانبه لبدء الأعمال التجارية.

وأشارت إلى أهمية التعرف على المهارات الأساسيَّة التي يجب على رائد أعمال امتلاكها لتحقيق النجاح، وتتمثل في القدرة على التخطيط والتواصل الفعال وامتلاك الخبرة القيادية وإدارة الأولويات والقدرة على اتخاذ القرارات .

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