العين: نظّمت كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الإمارات العربية المتحدة، ملتقى خريجي كلية الإدارة والاقتصاد بهدف إنشاء أول رابطة لخريجي الكلية، بحضور عدد من القيادات الأكاديمية والخريجين والخريجات العاملين في مؤسسات القطاع الحكومي والخاص.

وأشار الدكتور محمد ماضي، عميد الكلية إلى أن هذا الملتقى يأتي استجابةً لخطط وبرامج الجامعة بتفعيل التواصل مع الخريجين والخريجات في مواقع العمل وتعزيز ارتباطهم مع الجامعة، لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للجامعة، والارتقاء ببرامجها ومُخرجاتها الأكاديمية لخدمة الدولة والمجتمع.

وأضاف " تهدف اجتماعات رابطة خريجي كلية الإدارة و الاقتصاد إلى تعزيز الشعور بالانتماء لمجتمع الخريجين، و مشاركة الإنجازات التي تحقّقت، علاوة على توطيد العلاقات والعمل على تحقيق الأهداف المختلفة، التي تسعى إليها– جامعة المستقبل- بما في ذلك التطوير المهني والأكاديمي، والإرشادي والمساهمة في خدمة المجتمع، والاستفادة من الخبرات العملية والعلمية التي اكتسبها الخريجون بعد انخراطهم في مواقع العمل، ومناقشة سُبل دعم الكلية باعتبارهم سفراءها في مختلف القطاعات."

وأشار " لقد حرصت الكلية على تنوّع برامجها الأكاديمية لمواكبة متطلبات سوق العمل عبر برامج البكالوريوس التي تضمّ أربعة تخصّصات، فيما يضمّ برنامج الماجستير ثلاثة تخصّصات، وهناك برامج خاصة للدراسات العليا في برنامج الدكتوراه."

وأوضح أن الكلية دشّنت مع بداية العام الأكاديمي الجديد مركز الإمارات البحثي لريادة الأعمال، من أجل تحقيق هدفين مشتركين هما: إجراء البحوث الأكاديمية النوعية ونشرها في مختلف مجالات ريادة الأعمال، والعمل على تقديم الاستشارات للمؤسسات الحكومية والخاصة في عدة مجالات، تحت إشراف نخبة من الخبراء الأكاديميين، بأرقى المعايير التي تستشرف آفاق المستقبل، وتلبي طموحات الرؤية المستقبلية لحكومة دولة الإمارات.

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