العين: افتتح معالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، ‏الرئيس الأعلى لجامعة الامارات العربية المتحدة، وحدة الفنون في ‏جامعة الإمارات، بالتعاون مع مجموعة أبو ظبي للثقافة والفنون، ‏وجامعة نيبارا -إسبانيا، وذلك بحضور الدكتور غالب ‏الحضرمي البريكي- مدير الجامعة بالإنابة، وعدد من القيادات ‏الأكاديمية، وممثلي المؤسسات الثقافية والفنية بالدولة. ‏

‏ وأكدت الدكتورة عائشة سالم الظاهري، النائب المشارك ‏لشؤون للطلبة، أن إطلاق وحدة الفنون يأتي في إطار تكامل ‏العملية التعليمية وإعداد الطلبة من مختلف الجوانب، وكذلك ‏الحرص على إثراء الحياة الجامعية للطلاب من خلال أنشطة ‏نوعية لا صفّية، تكون رافدة ومحفزة للطلبة خارج قاعات ‏المحاضرات الأكاديمية، مما يساهم في إتاحة الفرصة أمام الطلبة ‏لإطلاق المواهب الفنية ورعايتها وصقلها إضافة للمخرجات ‏الأكاديمية.‏

وأضافت " إن وحدة الفنون تختص في تعزيز دور الفنون في مد ‏جسور الثقافة، ليكون للجامعة وجهة حضارية للحوار الثقافي باسم ‏الفن، عن طريق تنظيم الندوات والملتقيات بالتعاون مع المؤسسات ‏والهيئات الثقافية داخل وخارج الدولة، وكذلك تسليط الضوء على ‏كافة المجالات الفنية ورفع مستوى الوعي بها والإسهام في اتساع ‏الفن وممارسته، وبناء مجتمع مستدام يعكس ثراء التنوع الثقافي في ‏الدولة"‏

‏ وأشارت إلى أهمية التعاون المشترك مع مجموعة أبوظبي للثقافة ‏والفنون كشريك استراتيجي ،حيث حرصت المجموعة على توفير ‏الدعم الكامل لمتطلبات الوحدة والتي تلبي الارتقاء بالذائقة الفنية ‏لدى الطلاب، والكشف عن مواهبهم وإبداعاتهم الفنية، توازناً مع ‏الابتكارات العلمية الأكاديمية.‏

يجدر بالذكر أن فعاليات افتتاح وحدة الفنون تستمر على مدار يومين ‏متتالين، وتتضمن إقامة ورش تدريبية في الفنون التشكيلية والنحت ‏وتقديم الفقرات الفنية الموسيقية لفنانيين ومختصين من داخل وخارج ‏الدولة.‏

من جانبها أكّدت سعادة هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي ‏للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، أهمية ‏مبادرة إطلاق وحدة الفنون في قطاع شؤون الطلبة بجامعة ‏الإمارات العربية المتحدة في العين، قائلةً: "بدأت شراكتنا ‏الاستراتيجية مع الجامعة منذ العام 2009، في إطار رؤيتنا لتحفيز ‏الإبداع لدى شباب وطلبة الإمارات وتشجيعهم على التخصص في ‏مجال الصناعات الثقافية والفنون، واليوم ندعم مبادرة الجامعة ‏لافتتاح وحدة الفنون كمنصة تسهم في الارتقاء بالذائقة الفنية لدى ‏الطلبة، وتعريف المجتمع المحلي بالفن وتجاربه وتطوره، وبعض ‏أبرز رموزه من الفنانين الإماراتيين".‏

وأضافت سعادتها: "تمثّل هذه المبادرة خطوة مهمة في سعي ‏الجامعة ليكون لها باع أكبر في تعزيز الحركة الفنية في الدولة، ‏بالتعاون مع جامعة نيفارا الإسبانية العريقة والرائدة في مجال ‏الفنون، إذ تمتلك متحفاً يتضمن مجموعة من أكبر مجموعات الفن ‏المعاصر في إسبانيا، وتشمل أعمال بابلو بيكاسو واسيلي ‏كاندينسكي، من بين الفنانين الآخرين، إلى جانب الحوار الجاد الذي ‏تخلقه وحدة الفنون عبر الندوات الحوارية، وتبادل الخبرات ‏والاستفادة من التجارب المتميزة في مجال الفنون".

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