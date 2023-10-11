بالتزامن مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ “COP 28"

تحت شعار "دور الجيوفيزياء في التنمية المستدامة وتغير المناخ"

العين : عقدت جامعة الإمارات صباح اليوم الموافق 11 أكتوبر الجاري 2023 في قاعة الأعمال بالحرم الجامعي، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل المؤتمر العالمي للجيوفيزياء الهندسية في دورته السابعة، بحضور الدكتور أحمد مراد - النائب المشارك للبحث العلمي، ورئيس اللجنة العليا للمؤتمر، والدكتور معمر بن كرودة – نائب الرئيس ،عميد كلية العلوم ، والدكتور حكيم صايبي – رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر ، وعدنان الهاشمي – مدير إدارة البيانات المكانية في بلدية مدينة العين، وعدد من وسائل الإعلام في الدولة.

وأوضح الدكتور أحمد مراد: "يأتي انعقاد هذا المؤتمر العلمي الدولي الهام في دورته السابعة ليؤكد المكانة العلمية والعالمية المرموقة لهذا المؤتمر، والذي استطاع منذ انطلاقته في أن يساهم في بناء العلوم وتطوير المعارف ذات الصلة بالجيوفيزياء الهندسية، من خلال مخرجات علمية رصينة وتوصيات تساهم في تحقيق قفزات نوعية في التنمية المستدامة، وهو يصنف ضمن أفضل خمسة مؤتمرات على مستوى العالم في مجال الجيوفيزياء الهندسية، لما يقدمه من مخرجات بحثية ،خدمت عملياً التكنولوجيا المعنية بالجيوفيزياء الهندسية، وأهمية البحث العلمي في هذا المجال، واستقطاب الكفاءات العلمية والعلماء والباحثين من حول العالم".

وأشار: "تعقد الدورة السابعة من المؤتمر العالمي للجيوفيزياء الهندسية هذا العام تحت شعار "دور الجيوفيزياء في التنمية المستدامة وتغير المناخ"، وذلك بالتزامن مع استعدادات دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 28" ، وهو إشارة إلى المجتمع الدولي بضرورة توحيد الجهود وتضافرها لاتخاذ إجراءات مناخية عاجلة، والمضي قُدماً في مسار يحتوي الجميع للوفاء بالالتزامات المناخية العالمية بصورة تعاونية وعمل عالمي مشترك، ومن هذا المنطلق العالمي يناقش المؤتمر في أجندته ما لا يقل عن 9 من المحاور العلمية ذات الصلة منها: دور الجيوفيزياء الهندسية في التنمية الحضرية وتغير المناخ (الجيوفيزياء من أجل الاستدامة )، والتقدم التكنولوجي، بالإضافة للتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي في الجيوفيزياء الهندسية، ودور الجيوفيزياء في هندسة الزلازل، والجيوفيزياء الكوكبية ، والآثار والجيوفيزياء الجنائية والزراعية، بالإضافة إلى التطور التقني والفني في صناعة الأجهزة والتطبيقات الهندسية التي تستخدم في المسح الجيوفيزيائي لمعرفة طبيعة الأرض والتراكيب التحت سطحية في المواقع، بالإضافة إلى أن هذا المؤتمر سيناقش المعايير والتشريعات التي تحكم الطرق الجيوفيزيائية الهندسية ".

وأضاف: "إن هذا المؤتمر وفق الإحصاءات والأرقام المبينة على أن إجمالي المشاركين والمسجلين 239 مشارك، يمثلون 75 من الجامعات، والشركات، والمؤسسات العالمية والمحلية من 20 دولة، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 100 ورقة بحثية، ويشارك في المعرض المصاحب للمؤتمر أكثر من 30 من الجهات والشركات والمؤسسات الحكومية المحلية والدولية، حيث يتم عرض أحدث التقنيات والأجهزة والتي تخدم في مجال الجيوفيزياء الهندسية، بالإضافة إلى أن هذا المؤتمر سيعلن فيه عن الفائزين "بجائزة الابتكار في الجيوفيزياء" لهذا العام، لأفضل ثلاث أوراق علمية مقدمة من الباحثين وأفضل ثلاث أوراق علمية مقدمة من قبل الطلبة المشاركين خلال أيام المؤتمر، والتي تركز على المساهمات المبتكرة التي تعمل بشكل كبير تطبيقات الجيوفيزياء على المشاكل القريبة من السطح.

ومن جهته أكد عدنان الهاشمي – مدير إدارة البيانات المكانية في بلدية مدينة العين " إن هذا التعاون المثمر مع جامعة الإمارات ساهم في تشكيل البيئة والمجتمع الجديد للجيوفيزياء العالمية، كما ساهم بصورة إيجابية لبلدية مدينة العين في خلق الوظائف ونقل المعرفة، واستقطاب الخبراء من جامعة الإمارات، وعدد من الدول العالمية، وكذلك ساهمت نتائجه العلمية في خدمة المؤسسات في القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية في الدولة، من خلال البحوث والابتكار، والتطبيق، وتعزيز المنافسة، في المجالات البحثية والعلمية لعلوم الأرض، ومجالات الجيوفيزياء الهندسية، عبر رصد الجوائز للمسابقات العلمية، على المستوى المحلي والدولي، وطرح أفضل الحلول التقنية، وأحدث الابتكارات التكنولوجية، في هذا المجال الحيوي الهام."

وأضاف: "نحن في بلدية مدينة العين نسعى لاستمرار نجاح المؤتمر العالمي للجيوفيزياء الهندسية، والعمل على الاستفادة من نتائجه، بالإضافة إلى تقديم المزيد من الأفكار التطويرية لعلوم الجيوفيزياء الهندسية، على اعتبار أن هذ المؤتمر واحد من أهم المؤتمرات في العالم في هذا المجال، خلال السنوات الثلاثين الماضية، ليكون منصة عالمية تجمع الخبراء والعلماء والمتخصصين في دولة الإمارات".

والجدير بالذكر أن هذا المؤتمر يساهم في تطوير العمل عبر تطبيق أحدث نتائج الأبحاث العلمية المقدمة في مجال الجيوفيزياء الهندسية، وستساهم بلدية العين عبر الشراكة الاستراتيجية مع جامعة الإمارات في توفير كل الممكنات لنجاح أعمال هذا المؤتمر، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الرعاة المميزين منهم: أدنوك الراعي الذهبي، وشركة أبوظبي الوطنية للمعارض “أدنيك “، وسمارت سولو و الراعي الإعلامي تكبيديا .

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