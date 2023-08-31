وسط حضور وإقبال كبيرين

العين: انطلقت في جامعة الإمارات العربية المتحدة اليوم وسط حضور كبير ومتميز، فعاليات معرض التوظيف، والذي ينظمه مركز التوظيف وشؤون الخريجين بالتعاون والشراكة مع أكثر من 40 شركة ومؤسسة من القطاعين الحكومي والخاص، واستمر على مدار يومين في القاعة الكبرى بالمبنى الهلالي.

وأكد الدكتور غالب البريكي- مدير الجامعة بالإنابة- أن جامعة الامارات قطعت شوطاً كبيراً في الريادة الأكاديمية والبحثية، بالتعاون مع نخبة من الشركاء الاستراتيجيين من أجل تجسيد العلاقة التشاركية بين المؤسسات المختلفة، بهدف تقديم الرعاية والدعم والتشجيع لأبنائها الخريجين والخريجات، من خلال التعرف على فرص التوظيف والتدريب التي توفرها تلك الشركات الوطنية لرفد سوق العمل بالكوادر الوطنية الشابة والمبدعة، للانخراط في سوق العمل والتعرف على معطياته، التي تحقق الطموحات الوظيفية للخريجين من كافة التخصصات .

وأضاف، إن معرض التوظيف يعتبر منصة وطنية رائدة ومحطةً سنويةً تحرص من خلالها الجامعة على جمع الخريجين والطلبة مع أصحاب الشركات والمؤسسات، من أجل التعرف على الفرص التي تقدمها تلك الشركات والمؤسسات، إضافة لاختيار تلك الشركات للطلبة من أ صحاب الخبرات لشغل الوظائف المتاحة لديها، والتخصصات التي تلبي طموحاتها، وتساهم في تطوير كوادرها الوظيفية، ورفدها بالدماء الشابة من الخريجين أصحاب الخبرات والكفاءات الأكاديمية والنوعية، مما يسهم في تحقيق الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات خلال الخمسين عاماً القادمة، وتحقيق محاور رؤية " نحن الإمارات 2031 " بخلق مجتمع أكثر ازدهاراً ،وتوفير كافة سبل الدعم للطلبة عبر تطوير منظومة متكاملة لتمكينهم على المستوى الاجتماعي ودعم قدراتهم بما يعظم إسهامهم الفاعل في كافة القطاعات.

وبدورة أكد سعادة غنام المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الوطنية، أن المجلس وانطلاقاً من دوره الاستراتيجي يعمل على دعم كافة الجهود الرامية إلى توفير فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص، وزيادة نسبة التوطين في كافة القطاعات الحيوية. وإن من أهم التحديات التنموية التي تواجه جميع دول العالم هو توفير فرص عمل لآلاف الخريجين سنوياً من خلال المواءمة بين متطلبات سوق العمل وما تقدمه المؤسسات التعليمية من برامج ودراسات، ومحاولة توفير الكفاءات المناسبة والمهارات التقنية التي تؤهل الطلبة لتنفيذ مهامهم الوظيفية على الوجه الأمثل. وخاصة وظائف المستقبل التي يفرضها هذا العصر، عصر الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

وأشار إلى أن إجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والشركات التابعة بلغ حتى الآن أكثر من 80 ألف مواطن، منهم ما يزيد عن 27 ألف مواطن انضموا للعمل الخاص منذ بداية العام الحالي. كما بلغ عدد المواطنين المستفيدين مالياً من برنامج "نافس" حوالي 60 ألف مستفيد، وبمدفوعات تزيد عن 2.4 مليار درهم حتى يوليو 2023. فيما بلغ إجمالي عدد شركات القطاع الخاص التي وظّفت مواطنين ما يزيد عن 17,000 شركة. كذلك استفاد ما يزيد على 11,000 مواطن من خدمات الإرشاد المهني خلال الأشهر الثلاثة الأولى فقط من عام 2023.

وكرّم مدير الجامعة بالإنابة ممثلي الشركاء الاستراتيجيين للمعرض ثم اطلع والضيوف على أجنحة الشركات والمؤسسات المشاركة، واستمع إلى شرح وافٍ عن برامجها التدريبية والفرص الوظيفية المتاحة لديها لطلبة وخريجي الجامعة.

#بياناتحكومية

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