العين شاركت جامعة الإمارات العربية المتحدة في فعاليات المهرجان الطلابي الذي نظّمته مؤسسة تايمز العالمية، بالتعاون مع جامعتي خليفة وروتشستر، وأقيم على مدار يومين في كلٍّ من جامعة خليفة في أبوظبي ومجمع جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي بمشاركة عدد من مؤسسات التعليم العالي المحلية والدولية، بهدف إتاحة الفرصة أمام الطلاب وأولياء أمورهم لاختيار الجامعات التي تلبّي رغباتهم وتحقّق طموحاتهم.

وأشارت الدكتورة عائشة سالم الظاهري، النائب المشارك لشؤون الطلبة في جامعة الإمارات إلى أن إدارة الجامعة تحرص على التواجد في مثل تلك الفعاليات، من منطلق كونها الجامعة الوطنية الرائدة – جامعة المستقبل- والتي تعمل على تحقيق الخطط والرؤى والبرامج الاستراتيجية الوطنية للارتقاء بالمنظومة التعليمية، والعمل على إعداد الخريجين والخريجات من أبناء الدولة، المؤهلين والمزوّدين بمخرجات أكاديمية نوعية عالية الجودة، تلبي تحقيق الرغبات والطموحات للطلبة، وتوفير التخصصات التي تتطلّبها حاجة سوق العمل من كافة التخصصات.

وأضافت: "إن رؤية قيادتنا الحكيمة للخمسين عاماً القادمة تتطلب منا جميعاً أن نكون على قدر عالٍ من تحمل المسؤولية لاستشراف آفاق المرحلة المستقبلية، وذلك عبر منظومة تعليمية تواكب ركب التطور في تقنيات التعلّم والتعليم، وفق خطط وبرامج تنافسية وبمعايير عالمية، وهذا يتطلب منا أن نكون على علم ودراية بمتطلبات المرحلة المستقبلية، بمشاريع وخطط تعليمية شاملة، للدخول في سباق متسارع لتحقيق تطور مضاعف في المنظومة التعليمية التي تسعى إليها قيادتنا الرشيدة"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن جامعة الإمارات تعمل عبر كوادرها وخبراتها وتوفير البنية التعليمية المتكاملة، من أجل مخرجات أكاديمية تنافسية، والتي تعتبر رهان المرحلة القادمة، من أجل إعداد جيل صانع للمستقبل ورائد في المجتمع.

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