العين: شاركت جامعة الإمارات العربية المتحدة في منتدى المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، والذي تنظمه المنظمة بالتعاون مع الجامعة الوطنية الكازاخستانية لأبحاث الزراعة، في مدينة ألماتي يومي(8-9) يونيو 2022 بكازاخستان. وضمّ وفد الجامعة الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي وطالبة الدكتوراه في كلية الزراعة والطب البيطري أمل العبدولي.

وقال الدكتور أحمد مراد: "إن مشاركة الجامعة في هذا الحدث يعكس الاهتمام الكبير التي توليه الجامعة في المواضيع ذات الصلة بالأمن الغذائي، باعتبار الأمن الغذائي أحد التوجهات الاستراتيجية البحثية لجامعة الإمارات،"

وأضاف" تسعى الجامعة من خلال برامجها المختلفة أن تعزز دور الجامعة في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي من خلال استدامة قطاع الزراعة. كما وتسعى الجامعة من خلال مختلف أنشطتها إلى نشر الوعي بأهمية الأمن الغذائي والدور المنوط على أفراد المجتمع وصولاً للهدف".

وقدّم الدكتور أحمد مراد في الجلسة الثالثة من اليوم الأول للمؤتمر والخاصة بدور الجامعات في تحقيق الأمن الغذائي واستدامة الزراعة عرضاً توضيحياً بعنوان: "تحقيق الأمن الغذائي واستدامة الزراعة من خلال التعليم والبحث العلمي- جامعة الإمارات نموذجاً"، حيث تمّ من خلاله استعراض جهود جامعة الإمارات كنموذج مؤسسي أكاديمي في بناء جيل من الخريجين والمتخصصين في الاستدامة والزراعة وأمن الغذاء.

وأشار الدكتور أحمد مراد في مداخلته: "أن جامعة الإمارات تركز على البينية في برامجها الأكاديمية والبحث العلمي وذلك تعزيزاً للمخرجات التعليمية والأكاديمية والبحثية والذي يساعد على الفهم الشمولي والأعمق للتحديات المرتبطة بالأمن الزراعي،

وقال في الختام "تطرح الجامعة العديد من البرامج العلمية والمساقات الأكاديمية ذات الصلة في كليات: الزراعة والطب البيطري، والعلوم، والهندسة، وكلية تقنية المعلومات والتي بدورها تساهم في نشر المعارف العلمية. كما جعلت الجامعة الغذاء واستدامة الزراعة أحد التوجهات الاستراتيجية البحثية للجامعة مما يساعد في إيجاد حلول علمية مبتكرة لتحديات الأمن الغذائي من خلال المراكز البحثية بالإضافة إلى كليات الجامعة".

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