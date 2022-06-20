العين: شاركت جامعة الإمارات العربية المتحدة في فعاليات ملتقى التدريب واستقطاب المواهب، في دورته الثانية، الذي تنظمه دائرة البلديات والنقل وأقيم في بلدية أبوظبي بمشاركة عدد من الجامعات والمعاهد والمؤسسات الأكاديمية، وذلك بحضور سعادة سيف بدر الكبيسي، المدير التنفيذي لبلدية أبوظبي وعدد من المدراء التنفيذين ورؤساء الأقسام.

ويسعى الملتقى إلى تعزيز الشراكة بين البلديات والمؤسسات التعليمية الأكاديمية بهدف استقطاب المواهب والكفاءات وأصحاب المهارات لتعزيز الاستراتيجية الوطنية لحكومة أبوظبي، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري وإعداد الكوادر الوطنية من الأجيال القادمة، التي تمتلك مهارات التطور التقني، ومواكبة متطلبات العصر وبناء قاعدة تلبي متطلبات التنمية البشرية، حيث أكد المشاركون على أهمية الاستعداد الدائم للتطور وتحسين جودة الحياة في كافة المجالات.

وقدّم الدكتور مروان المبارك، من قسم التخطيط الحضري بالجامعة، ورقة عمل تحدث فيها عن أهمية ودور التخطيط الحضري بشكل عام وفي دولة الإمارات بشكل خاص، لما تتمتع به من وجود بنية تحتية وإمكانات متميزة،حيث تولي جامعة الإمارات اهتماماً خاصاً للتخطيط الحضري، من خلال تقديم مساقات أكاديمية تواكب متطلبات التنمية والاستدامة، وتؤهّل خريجيها للانخراط في سوق العمل بمهارات

وكفاءات أكاديمية عالية الجودة، ومؤكداً في الوقت ذاته على أهمية تعزيز دور المخطط الحضري في بناء المدن الحديثة من ناحية جودة الحياة ومواكبة متطلبات العصر.

وقد تضمّن الملتقى تنظيم لقاءات وورش عمل تناولت عدداً من المحاور التي تفتح آفاقاً أمام جيل الشباب، لربط الحاضر بالمستقبل، من خلال رؤية استشرافية والارتقاء بالمخرجات وتعزيز القدرات وتنمية المواهب والأفكار الإبداعية، التي تُسهم في تنمية الموارد البشرية، وترتقي كذلك بالإبداع المؤسسي وفق متطلبات الرؤية الاستراتيجية الوطنية.

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