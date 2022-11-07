العين: شاركت جامعة الإمارات العربية المتحدة في الكونجرس العالمي لأهداف التنمية المستدامة تحت شعار:

" توحيد الجامعات والحكومات والصناعة والمجتمع لمستقبل مستدام"، والذي استضافته جامعة جلاسجو باسكتلندا من الفترة 31 أكتوبر ولغاية 2 نوفمبر 2022 وبتنظيم من مؤسسة التايمز للتعليم العالي. وترأس الوفد الدكتور أحمد علي مراد - النائب المشارك للبحث العلمي في الجامعة وضم في عضويته كل من الدكتور سيف الدين كبير - أخصائي بحث علمي ، أ. موزة الدرمكي - منسق مشاريع بحثية و أ. مريم القمزي - تنفيذي اتصال دولي في إدارة الاتصال المؤسسي، والمعيد خالد الغفلي- طالب دكتوراه مبتعث من جامعة الإمارات إلى جامعة جلاسجو.

وشارك الدكتور أحمد علي مراد النائب المشارك للبحث العلمي في جلسة حوارية بعنوان "كيف يساهم التعليم العالي في تسهيل الاقتصاد الدائري وتحقيق المستقبل المستدام"، حيث استعرض جهود جامعة الإمارات في تعزيز المعارف العلمية في بناء اقتصاد دائري مستدام يساهم في تحقيق الاستراتيجيات الوطنية. كما تطرق في مداخلته إلى مبادرات الجامعة وأنشطتها المختلفة التي تعزز من تمكين الشباب وأدوراهم المختلفة في إيجاد الحلول العلمية من خلال أدوات البحث العلمي والإبداع والابتكار والذي بدوره ينعكس إيجاباً على نوعية المخرجات البحثية والتعليمية وبالتالي بناء اقتصاد دائري مستدام مبني على تحليل البيانات من أجل تحويل النفايات من تحدي بيئي إلى مصدر اقتصادي يعود نفعه على المجتمع.

وأوضح بأن جامعة الإمارات من خلال برامجها الأكاديمية قامت بتعزيز المحتوى الأكاديمي النوعي ذا الصلة بالاقتصاد الدائري وأهداف التنمية المستدامة بواسطة مساقات دراسية وبرامج أكاديمية متكاملة والذي يضمن بناء المعارف البيئية لدى الطالب، مشيراً إلى أن جامعة الإمارات تولي أهمية كبيرة في بناء الشراكات الاستراتيجية التي تعزز من المخرجات من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات التعليمية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية والتي تنعكس على الفهم الشمولي والعميق للتحديات المختلفة، حيث استطاعت جامعةالإمارات من خلال منظومة متميزة من الشراكات الدولية أن تحقق قفزات استثنائية في الإنتاج البحثي المتصل بأهداف التنمية المستدامة واستطاع الباحثون إنتاج أكثر من 39%من مجموع الإنتاج البحثي خلال الفترة من 2017-2022 في مواضيع متعلقة بأهداف التنميةالمستدامة.

يجدر بالذكر أن برنامج أبحاث أهداف التنمية المستدامة لطلبة التعليم الجامعي الذي انطلق في دورته الأولى عام 2021 ب 56 مشروعاً بحثياً، وسينطلق ب 107 مشروعاً في عام 2022. ويهدف هذا البرنامج البحثي إلى تعزيز مهارات البحث العلمي لدى الطلبة من خلال تحديات متصلة بالأهداف العالمية لأهداف التنمية المستدامة مما يعزز من أثر المخرجات البحثية لهذه المشاريع. حيث يعمل هذا البرنامج على اكتشاف المواهب الطلابية المبدعة مما يساهم في بناء جيل متمكن قادر على استخدام المعارف والأدوات لحل مشكلة معينة.

كما وشاركت الجامعة في المعرض المصاحب حيث استعرضت فيه برامجها التعليمية والأكاديمية المتنوعة التي تطرحها مختلف كليات الجامعة وهي 47 برنامج دراسات جامعية و 40 برنامج ماجستير و 25 برنامج دكتوراه، كما تم عرض مجموعة من الفيديوهات التعريفية التي تبين البنية التحتية التعليمية والبحثية والأنشطة اللاصفية المختلفة بالإضافة إلى استعراض بعض الحقائق والأرقام وإحصائيات البحث العلمي.

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