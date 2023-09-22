بمشاركة 400 متسابقاً ومتسابقة

العين: نظّمت جامعة الإمارات العربية المتحدة، بالتزامن مع اليوم الدولي للرياضة الجامعية، سباقاً للطريق داخل الحرم الجامعي بمشاركة أكثر من 400 متسابقاً ومتسابقة من أسرة الجامعة طلاباً وطالبات وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة لمشاركة نخبة من الطلبة الرياضيين في كل من مؤسسات التعليم العالي في مدينة العين ممثلة بـ: جامعة أبوظبي، جامعة العين، كليات التقنية العليا في العين، كلية ليوا.

وأشار إبراهيم مختار، مشرف وحدة الأنشطة الرياضية بجامعة الإمارات، إلى أن الرياضة الجامعية، تتبوأ مكانةً مُميّزة في عالم الرياضة باعتبارها وسيلة لنشر القيم الإنسانية والاجتماعية والمدنية، وجزءاً لا يتجزأ من سُبل إعداد الشباب لمستقبل مشرق.

وأضاف " نحرص سنوياً على المشاركة في المناسبات الدولية الرياضية، إيماناً بأهميتها في المرحلة الجامعية وأثر ذلك على المجتمع ككل، لإبراز الدور الاجتماعي الذي تؤديه الجامعات ومناهجها إذ تفتح أبواب ممارسة الرياضة للجميع وتشجّع الناس على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، للمساهمة في نشر هذه القيم لدى الشباب والاستعانة بهم لنشرها لدى سائر أفراد المجتمع عن طريق وضع الرياضة في صميم الحوار بين المعلمين والطلاب.

وتمّ في ختام فعاليات سباق الجري، تكريم الحاصلين على المراكز الأولى من فئات : الطلبة والموظفين رجالاً ونساء.

#بياناتحكومية

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