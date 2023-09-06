دور مؤسسات التعليم العالي في مواجهة تحديات تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الدولي

العين: تستضيف جامعة الإمارات العربية المتحدة أعمال منتدى التايمز "تسريع إجراءات الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة "، المتعلق بضمان توافر المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها بطرق مستدامة، ضمن برنامج هيئة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للعام 2030، وذلك يوم 11 سبتمبر 2023، بمشاركة عدد من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي والمؤسسات الدولية "مؤسسة التايمز للتعليم العالي"، و المنظمة العالمية للأرصاد الجوية "WMO"، وحضور قادة وخبراء متخصصين من قادة التعليم العالي والباحثين وممثلي وسائل الإعلام بالدولة، في المبنى الهلالي بالحرم الجامعي في مدينة العين. ويقام هذا المنتدى بشراكة استراتيجية مع جامعة خليفة، وجامعة أبوظبي، وجامعة العين، وتريندز للبحوث والاستشارات، ووكالة أنباء الإمارات (وام).

وأوضح الدكتور أحمد مراد- النائب المشارك للبحث العلمي ورئيس المنتدى “يسعى المنتدى لإيجاد حلول ملموسة للدول التي تفتقر إلى هذه الضروريات الأساسية عبر استخدام التكنولوجيات المتقدمة، والتعرف على كيف يمكن لقطاع التعليم العالي أن يلعب دوراً استراتيجياً في ضمان الاستثمار بشكل مسؤول ويتماشى مع احتياجات المجتمعات.

وأشار الدكتور أحمد مراد: " تعتبر المياه العذبة ضرورية لاستدامة الحياة على الأرض، وهي مورد طبيعي لا يقدر بثمن ولا يوجد بديل له. إن الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي أمر أساسي لتنمية ورخاء الأمم، وقد وضعت العديد من البلدان والجامعات الإدارة الفعالة لموارد المياه والصرف الصحي على رأس جدول أعمالها للبحث والابتكار. ويتجلى هذا بشكل خاص في البلدان الواقعة في المناطق القاحلة وشبه المناطق القاحلة مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، وتولي الجامعة دورًا نشطًا في متابعة وتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة. كما ندعم مجموعة من المبادرات والمشاريع البحثية، في إطار الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة، ويشارك طلاب المرحلة الجامعية والدراسات العليا في الأنشطة والمسابقات الوطنية والدولية المتعلقة بالحفاظ على المياه واستدامتها.

ونوه الدكتور مراد إلى أن المنتدى سيناقش كيف يمكن للمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث العلمية العمل لدعم المبادرات العالمية والمحلية المتعلقة بالهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة.

ويهدف المنتدى عبر عدد من المحاور والجلسات العلمية إلى تبادل الأفكار والرؤى حول كيف يمكن للجامعات أن تساعد في تشكيل بنى تحتية قوية تمكن من تحقيق أهداف الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة، ودور مراكز البحوث والتقنيات الجديدة في التخفيف من تحديات الصرف الصحي للمياه وضمان التوزيع العادل للموارد المائية، مع تزايد الجهود لمنع نقص المياه، واستخدام التكنولوجيات المتقدمة لإيجاد حلول ملموسة للبلدان التي تفتقر إلى هذه الضروريات الأساسية، وكيف يمكن لقطاع التعليم العالي أن يلعب دوراً في ضمان الاستثمار بشكل مسؤول ويتماشى مع احتياجات المجتمعات.

بالإضافة إلى، عدد من الجلسات العلمية المتخصصة في تعزيز التعاون الدولي لتبادل أفضل الممارسات في مجال الصرف الصحي للمياه عبر مختلف الثقافات والمناخات الطبوغرافية. كما تتناول أجندة المنتدى عدداً من المحاور المتعلقة بمعرفة كيف يشجع تحسين الصرف الصحي للمياه النمو الاقتصادي للأجيال القادمة، والعمل على تحقيق الترابط بين الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة الأخرى، وفق الأجندة الدولية لهيئة الأمم المتحدة في تحقيق أهداف الاستدامة لعام 2023.

وأشار دانكن روز – الرئيس التنفيذي للبيانات في مؤسسة التايمز للتعليم العالي بأنه بينما نعمل على تحقيق أجندة 2030، فإنه لا يمكن إلا بمساهمات التعليم العالي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي منتدى تأثير المياه النظيفة، سنشارك بالأدلة على التقدم الذي تحرزه الجامعات نحو الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة: المياه النظيفة والصرف الصحي، وبناء الشراكات التي ستدفع التقدم في المستقبل.

وتنظم مؤسسة التايمز وضمن فعاليات المنتدى، دورة متخصصة عن تصنيف التأثير وكيف يتم قياس الهدف السادس والمعني بالمياه النظيفة والصرف الصحي في التصنيف، ويقيس تأثير تصنيف مساهمة الجامعات في أهداف التنمية المستدامة بالإضافة إلى قياس الالتزام في تحقيق الاستدامة من خلال محاور عامة منها البحث العلمي، والشراكات، والخدمة المجتمعية والتدريس. وتعتبر هذه السنة هي السنة الخامسة لتصنيف التأثير حيث تم تقييم 1705 جامعة من 115 دولة. وتم قياس التقدم المحرز للجامعات لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر على حدة بالإضافة لجميع الأهداف بشكل عام.

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