أُدرجت جامعة الامارات العربية المتحدة ولأول مرة، في التصنيف الأكاديمي للجامعات العالمية (تصنيف شنغهاي العالمي) ، والذي شمل 2500 جامعة عالمية تمّ ترشيحها لهذا التصنيف بناءً على عدد من المؤشرات المهمة ذات صلة بالبحث العلمي.

وأكد الدكتور أحمد مراد - النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات ورئيس لجنة مُسرّعات التصنيف الدولي- أن هذا التصنيف يُعزّز من مكانة جامعة الإمارات العربية المتحدة ، كمؤسسة رائدة في البحث العلمي، تعمل على تحقيق أفضل وأرقى المعايير العالمية وتمكيّن مُخرجاتها الأكاديمية، بما يتوافق مع "رؤية نحن الإمارات 2031 " الرامية إلى تحقيق المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً وذلك من خلال تعزيز الأداء الحكومي بهدف تحقيق النتائج والفاعلية على كافة الأصعدة.

وأشار النائب المشارك للبحث العلمي إلى أن تصنيف ARWU يستخدم عدداً من المؤشرات الموضوعية لتصنيف الجامعات العالمية، بما في ذلك عدد الخريجين، والموظفين الحائزين على جوائز وميداليات، بالإضافة إلى عدد الباحثين الذين تمّ الاستشهاد بأبحاثهم وكذلك عدد المقالات المنشورة في مجلات الطبيعة والعلوم، وعدد المقالات المفهرسة في العلوم وكذلك مؤشر الاقتباس الموسع، ومؤشر الاقتباس في العلوم الاجتماعية في شبكة العلوم، ومعايير أداء الفرد في الجامعة.

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- انتهى -

