669 ورقة بحثية للجامعة تتعلق بموارد المياه وإيجاد الحلول لها

العين: تُشارك جامعة الإمارات العربية المتحدة في احتفالات الدولة والعالم باليوم العالمي للمياه، الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 مارس من كل عام. ويتمّ الاحتفاء به هذا العام تحت شعار "المياه الجوفية: جعل الغير مرئي مرئياً"، والذي يتمحور حول فكرة أن المیاه الجوفیة لا تظھر للعیان، ولكن تأثیرھا یظھر في كل مكان. ويتمّ الاحتفاء بهذا اليوم تأكيداً على أهمية المياه الجوفية كمصدر أساسي للحياة من خلال البحث عن المياه الجوفية التي أصبحت نادرة، وذلك بزيادة عمليات البحث والابتكار التي تساعد على إيجاد طرق مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا في استخراج المياه الجوفية العميقة.

وبهذه المناسبة قال الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي – النائب المفوض عن جناح جامعة الإمارات في إكسبو 2020 دبي: "تحرص جامعة الإمارات العربية المتحدة على دعم جهود الدولة في مجال الحفاظ على المياه العذبة من خلال المساهمة في تنفيذ وتحقيق الأولويات الاستراتيجية والوطنية. وتعتبر المياه من الأولويات الأساسية والهامة لجامعة الإمارات حيث تعمل الجامعة من خلال الكليات والمراكز البحثية في تعزيز البرامج الأكاديمية والبحث العلمي للمساهمة في تقديم الحلول العلمية المبتكرة لتحديات المياه. وتطرح الجامعة عدداً من البرامج الأكاديمية التي تساهم في تأهيل خريجين متخصصين بالدراسات المائية كالماجستير والدكتوراه في مصادر المياه والذي يطرح من قبل كلية الهندسة، بالإضافة إلى ماجستير علم البيئة والذي يطرح من كلية العلوم ويناقش تحديات ذات صلة بمصادر المياه".

وأضاف: " كما تركز جامعة الإمارات على البحث العلمي باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية والتطوير، فقد أنشأت جامعة الإمارات المركز الوطني للمياه والطاقة عام 2012 كذراع بحثي للجامعة في الأبحاث والتطوير ذات الصلة بمصادر المياه؛ حيث يجري الباحثون وأعضاء هيئة التدريس في المركز الوطني للمياه والطاقة وكليات الهندسة، العلوم، العلوم الإنسانية والاجتماعية 25 دراسة بحثية ذات صلة "

واكد على الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة لتعزيز البحث العلمي في مجال مصادر المياه وتقديم حلول علمية وتقنية تؤكد متانة وجودة النتائج البحثية للدراسات العلمية.

وأضاف قائلا " لقد نشر الباحثون في جامعة الإمارات 669 ورقة بحثية حسب بيانات قاعدة البيانات اسكوبس خلال الفترة من 2017 وحتى 2022 مما يؤكد الجودة العالية للمخرجات البحثية والذي يساهم في بناء اقتصاد المعرفة المستدام. بينما نشر المركز الوطني للمياه والطاقة في الجامعة 285 ورقة بحثية من مجموع الأوراق البحثية التي نشرت خلال تلك الفترة".

واختتم الدكتور أحمد مراد تصريحه بالقول: "يُسعدنا أن يُسهم الباحثون والعلماء والطلبة في جامعة الإمارات بإجراء الأنشطة البحثية النظرية والتطبيقية المُبتكرة عالية الجودة تتعلّق بموارد المياه، للمساهمة في دعم الاستراتيجيات الوطنية وإيجاد الحلول للتحدّيات المحلية والعالمية في مجال المياه".

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