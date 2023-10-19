تزامناً مع مرور عشرين عاماً على انطلاق مسيرتها،

جامعة أبوظبي تشارك في النسخة الثانية من معرض الخليج للتعليم والتدريب 2023، الذي يُقام يومي 24 و25 أكتوبر في العاصمة أبوظبي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تماشياً مع جهودها المتواصلة لتوفير تجربة أكاديمية متكاملة وفق أفضل الممارسات العالمية للطلبة، تشارك جامعة أبوظبي في فعاليات النسخة الثانية من معرض الخليج للتعليم والتدريب 2023، الذي يُقام يومي 24 و25 أكتوبر في العاصمة أبوظبي. وتستعد الجامعة إلى استعراض أحدث ابتكاراتها وتصنيفاتها واعتماداتها العالمية، إلى جانب عدد من أبرز المشروعات البحثية التي طورها الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، وتركز هذه المشاريع البحثية على مجالات هندسة متعددة منها تقنيات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي والهندسة الطبية الحيوية، ويقع جناح الجامعة رقم B2 في قاعة "إرث".

وتأتي مشاركة جامعة أبوظبي ضمن جهودها المتواصلة لتقديم برامج أكاديمية تنافسية ومعتمدة تتماشى مع الأجندة الوطنية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ومتطلبات أهم التصنيفات العالمية المرموقة، حيث ستسلط الجامعة الضوء على أبرز التصنيفات العالمية التي حصلت عليها مؤخراً تكريماً لإنجازاتها في تطوير المناهج والبرامج الأكاديمية والبحث العلمي وتوفير بيئة تعليمية محفزة على الابتكار.

وكجزء من فعاليات المعرض، يشارك ممثل عن جامعة أبوظبي في عرض "ميدبوينت توك" الافتراضي لتسليط الضوء على مسيرة جامعة أبوظبي على المدى الأعوام العشرين الماضية والإنجازات التي حققتها بما في ذلك تصنيفها في المرتبة الـ13 عالمياً بين أفضل الجامعات الصغيرة، وحصولها على المرتبة الـ58 في قائمة ضمّت أفضل الجامعات العالمية التي لا يزيد عمرها على 50 عاماً وفق تصنيف "التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمي 2023"، حيث تأتي هذه التصنيفات وغيرها الكثير انعكاساً للإنجازات التي حققتها الجامعة في المجالات التعليمية والبحثية والأكاديمية.

وفي هذا الصدد، قال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: "نعتز بالمشاركة في النسخة الثانية من معرض الخليج للتعليم والتدريب، الحدث الذي يقدم دوراً محورياً في تمكين الطلبة من تحقيق تطلعاتهم الأكاديمية. تحتضن جامعة أبوظبي اليوم مجتمعاً طلابياً ينتمي إلى أكثر من 100 جنسية مختلفة، مواصلة ترسيخ مكانتها كوجهة مختارة في المنطقة تستقطب الطلبة من البلدان المجاورة ومن حول العالم. ويتماشى المعرض على مهمتنا القائمة على تعزيز الابتكار والتعاون من أجل المعرفة، متطلعين إلى تبادل المعارف والخبرات مع نظرائنا في القطاع الأكاديمي والتواصل مع الطلبة وتمكينهم من الحصول على تجربة تعليمية تدعم أهداف المهنية في المستقبل."

ويُعد معرض الخليج للتعليم والتدريب حدثاً سنوياً هاماً يهدف إلى تزويد الطلبة بمنصة شاملة للاستكشاف الفرص التعليمية والحصول على المعلومات التي تمكنهم من اتخاذ القرارت التي تناسب أهدافهم المستقبلية.

لمزيد من المعلومات عن جامعة أبوظبي، يرجى زيارة: https://www.adu.ac.ae/

#بياناتحكومية

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نبذة عن جامعة أبوظبي:

تُعد جامعة أبوظبي إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة في المنطقة، وتتماشى استراتيجية عملها مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات عن طريق تقديم برامج أكاديمية وفرص بحث علمي مميزة ومعتمدة دولياً.

تأسست جامعة أبوظبي في عام 2003، ويزيد إجمالي عدد الطلبة المسجلين في الجامعة عن 7,000 طالب وطالبة، من نحو 100 جنسية مختلفة، في مقراتها في أبوظبي ودبي والعين. وتضم الجامعة حفنة متميزة من الكليات، بما فيها: الآداب والعلوم وإدارة الأعمال والهندسة والقانون والعلوم الصحية. وتقدم الجامعة لطلبتها أكثر من 50 برنامج بكالوريوس ودراسات عليا، تغطي مجموعة واسعة من التخصصات.

تتبوأ جامعة أبوظبي المرتبة الثانية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة في تأثير وتوثيق المراجع البحثية، وذلك وفق "تصنيف التايمز للجامعات العالمية"، الذي وضعها أيضاً ضمن أفضل ثلاث جامعات في دولة الإمارات، والأولى في محور التدريس. كما صنف "التايمز للجامعات العالمية" كلية إدارة الأعمال بالجامعة كأفضل كلية في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث التخصص.

وفي مشاركتها الأولى في "تصنيفات التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية الناشئة 2023" حلّت الجامعة في المرتبة الـ 58 في قائمة ضمّت أفضل الجامعات العالمية التي لا يزيد عمرها على 50 عاماً. كما تبوأت المركز 59 بين أفضل الجامعات المرموقة في قارة آسيا، وفقاً لتصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات في آسيا، وتُصنف الأولى في دولة الإمارات من حيث فرص التوظيف بين خريجيها وفق لتصنيفات التايمز.

كذلك صُنفت الجامعة ضمن أفضل 580 جامعة على مستوى العالم وفق «تصنيف كيو اس للجامعات العالمية 2024»، وحصلت على5 نجوم في تصنيف «كيو إس ستارز» 2022، لأفضل الجامعات العالمية.

تحتفل جامعة أبوظبي بمرور 20 عاماً من التميز الأكاديمي من خلال مساهمتها المستمرة في القطاع الأكاديمي في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي جميع أنحاء العالم. تمضي جامعة أبوظبي قدماً في تطوير إمكانات هيئتها التدريسية ورفد طلبتها بأحدث الموارد والمرافق وتعزيز فرصهم في التعلم والبحث وتحفيزهم على الابتكار ودعمهم لإطلاق حلول قائمة على البحث العلمي للعديد من التحديات. ونجحت الجامعة في نسج علاقات تعاون دولية قوية مع مؤسسات أكاديمية رائدة وكيانات بارزة في القطاعين العام والخاص، وتحظى الجامعة باعتماد أكاديمي من «هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة الأمريكية» في كاليفورنيا (WASC).