بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي و"ذا آد وايزر"

الندوة شهدت مشاركة رئيس هيئة التقييس والرئيس التنفيذي ل"ذا آد وايزر" و نخبة من الخبراء الدوليين من مؤسسات مرموقة

الدكتور منتصر قسايمة: "تُقام الندوة بالتزامن مع احتفالنا بالذكرى السنوية الـ 20 من مسيرة جامعتنا الحافلة بالتميز الأكاديمي والدعم اللامحدود لخريجيها الموهوبين"

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: استضافت جامعة أبوظبي، بالتعاون مع "هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي" ومؤسسة "ذا آد وايزر" (The AdWisers)، ندوة أكاديمية تحت شعار "من التميز إلى التأثير: التقييس والبحث والابتكار وجودة التعليم"، وذلك في إطار جهود الجامعة الدائمة لتقديم تجارب تعليمية قيّمة وثرية للطلبة الذي يولون البحث والابتكار أهمية كبيرة.

شملت الندوة، التي عقدت أواخر شهر أكتوبر في دبي، جلستين، الأولى بعنوان «منظومة حقيقية للتعليم التنافسي والمتكامل»، والثانية تحت عنوان «محفزات النجاح العالمي»، وشارك فيها مجموعة واسعة من الخبراء والقادة والمتخصصين في المجال الأكاديمي من مؤسسات عالمية شهيرة مثل "ذا آد وايزر" وجامعة أبوظبي وجامعة تونس المنار والمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس والمفوضية الأوروبية، بالإضافة إلى اللجنة الأوروبية للتقييس واللجنة الأوروبية للتقييس الكهروتقني، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومنظمة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي، وصندوق المناخ الأخضر.

واستعرض المتحدثون في الندوة، من خلال خبراتهم الغنية، سبل تحفيز العمليات التحليلية الصعبة عبر التفكير الذي يشجع على التأمل والاستقراء وإظهار مزايا العلاقة المتكاملة بين التقييس والبحث والابتكار، إلى جانب التعليم عالي الجودة، حيث سيستهل المتحدثون كلماتهم بتقديم وجهات نظرهم حول أهم الأنماط والتغيرات والتفاعلات التي ترسم ملامح عالمنا مع مقارنتها بوجهات نظر أخرى، وتسليط الضوء على أبرز الاتجاهات الدولية، والدراسات البحثية المميزة.

وقال الدكتور منتصر قسايمة، نائب مدير جامعة أبوظبي المشارك للأبحاث والتطوير الأكاديمي، أستاذ الهندسة: "سعداءٌ باستضافة هذه الندوة بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين "هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي" و"ذا آد وايزر" الذين يشاركون جامعة أبوظبي التزامها بتعزيز البحث والابتكار بين الطلاب والمجتمع عموماً. ويتزامن انعقاد هذا الحدث مع احتفالنا بمرور 20 عاماً على مسيرة جامعتنا الحافلة بالتميز الأكاديمي والدعم اللامحدود لخريجيها الموهوبين. ونسعى من خلال عقد هذه الندوة إلى إحداث تأثير إيجابي مهم في العلاقة بين التقييس والبحث وجودة التعليم على المستوى الوطني والعالمي."

كذلك، حرص المتحدثون على تعزيز منظومة عمل متكاملة تجمع بين تقييس البحث والابتكار والتعليم ذو الجودة العالية، وبالتالي دعم مهمة هيئة التقييس الخليجية وجامعة أبوظبي في تمهيد الطريق نحو المزيد من التعاون والدعم على المستوى الدولي بين الباحثين وواضعي المعايير والمجتمع الأكاديمي والقطاع والشركاء الدوليين.

تأسست "هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي" تحت سلطة مجلس التعاون الخليجي، وتُعد مؤسسة معايير للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي واليمن.

"ذا آد وايزر" هي مجموعة استشارية عالمية متخصصة في عمليات التوسع وتعزيز الوجود على المستوى الدولي وتسعى للارتقاء بالابتكار والقيادات القادرة على التكيف مع التغيرات والتحديات المتنوعة، ما يوفر خبرات وموارد وقدرات متخصصة للتنبؤ بالتغييرات وتخفيف المخاطر واغتنام الفرص الجديدة.

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نبذة عن جامعة أبوظبي:

تُعد جامعة أبوظبي إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة في المنطقة، وتتماشى استراتيجية عملها مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات عن طريق تقديم برامج أكاديمية وفرص بحث علمي مميزة ومعتمدة دولياً.

تأسست جامعة أبوظبي في عام 2003، ويزيد إجمالي عدد الطلبة المسجلين في الجامعة عن 7,000 طالب وطالبة، من نحو 100 جنسية مختلفة، في مقراتها في أبوظبي ودبي والعين. وتضم الجامعة حفنة متميزة من الكليات، بما فيها: الآداب والعلوم وإدارة الأعمال والهندسة والقانون والعلوم الصحية. وتقدم الجامعة لطلبتها أكثر من 50 برنامج بكالوريوس ودراسات عليا، تغطي مجموعة واسعة من التخصصات.

تتبوأ جامعة أبوظبي المرتبة الثانية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة في تأثير وتوثيق المراجع البحثية، وذلك وفق "تصنيف التايمز للجامعات العالمية"، الذي وضعها أيضاً ضمن أفضل ثلاث جامعات في دولة الإمارات، والأولى في محور التدريس. كما صنف "التايمز للجامعات العالمية" كلية إدارة الأعمال بالجامعة كأفضل كلية في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث التخصص.

وفي مشاركتها الأولى في "تصنيفات التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية الناشئة 2023" حلّت الجامعة في المرتبة الـ 58 في قائمة ضمّت أفضل الجامعات العالمية التي لا يزيد عمرها على 50 عاماً. كما تبوأت المركز 59 بين أفضل الجامعات المرموقة في قارة آسيا، وفقاً لتصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات في آسيا، وتُصنف الأولى في دولة الإمارات من حيث فرص التوظيف بين خريجيها وفق لتصنيفات التايمز.

كذلك صُنفت الجامعة ضمن أفضل 580 جامعة على مستوى العالم وفق «تصنيف كيو اس للجامعات العالمية 2024»، وحصلت على5 نجوم في تصنيف «كيو إس ستارز» 2022، لأفضل الجامعات العالمية.

تحتفل جامعة أبوظبي بمرور 20 عاماً من التميز الأكاديمي من خلال مساهمتها المستمرة في القطاع الأكاديمي في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي جميع أنحاء العالم. تمضي جامعة أبوظبي قدماً في تطوير إمكانات هيئتها التدريسية ورفد طلبتها بأحدث الموارد والمرافق وتعزيز فرصهم في التعلم والبحث وتحفيزهم على الابتكار ودعمهم لإطلاق حلول قائمة على البحث العلمي للعديد من التحديات. ونجحت الجامعة في نسج علاقات تعاون دولية قوية مع مؤسسات أكاديمية رائدة وكيانات بارزة في القطاعين العام والخاص، وتحظى الجامعة باعتماد أكاديمي من «هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة الأمريكية» في كاليفورنيا (WASC).