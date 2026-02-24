دبي، الإمارات العربية المتحدة: تقدم مؤسسة "سقيا الإمارات" باقة من النصائح والإرشادات للراغبين بالمشاركة في الدورة الخامسة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، والتي يبلغ إجمالي قيمة جوائزها مليون دولار أمريكي، لتوسيع معارفهم حول التفاصيل التي ينبغي تسليط الضوء ضمن مشاركاتهم، وضمان استيفاء طلبات التسجيل لكافة الشروط المطلوبة. وتؤكد المؤسسة أن الجائزة لا تشترط تسجيل براءة اختراع للتقنية المشاركة، وأن المعيار الأساسي للتقييم يكمن في قدرة الابتكار على إحداث أثر حقيقي وتوفير المياه النظيفة والآمنة للمجتمعات المحتاجة حول العالم. وأشارت "سقيا الإمارات" إلى أن التقديم للمشاركة في الجائزة لا يترتب عليه نقل ملكية التقنية أو المساس بحقوق المتقدمين، وأن الابتكار يبقى ملك الجهة المشاركة، وتحترم الجائزة حقوق الملكية الفكرية في جميع مراحل التقديم. ويستمر باب التقديم للدورة الخامسة من الجائزة حتى 30 أبريل 2026.

تضم الدورة الخامسة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه أربع فئات رئيسية: "جائزة المشاريع المبتكرة" و"جائزة الابتكار في البحث والتطوير"، و"جائزة الابتكارات الفردية"، و"جائزة الحلول المبتكرة للأزمات". وتهدف الجائزة إلى تمكين ونشر ابتكارات تحلية وتنقية المياه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة التي تشمل: الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة الكتلة الحيوية، والطاقة المائية، والطاقة التناضحية، والطاقة الحرارية الأرضية.

ولفت القائمون على مؤسسة "سقيا الإمارات" إلى أنه لكل ابتكار فئته المناسبة، في حين يمكن لفريق عمل الجائزة توجيه طلب التقديم إلى فئة أكثر ملاءمة إذا لزم الأمر. وتشترط المؤسسة على المشاريع المشاركة إثبات جودة وسلامة المياه المنتجة والسعة الإنتاجية وفقاً للعوامل ذات الصلة مثل نوعية مياه المصدر والظروف البيئية والقيود الفنية، وأنظمة التعقيم، ومتطلبات التشغيل والصيانة. وعززت الجائزة معيار "الإبداع والابتكار" من خلال توظيف أحدث التقنيات ومنها الذكاء الاصطناعي لتسريع تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع عملية تسهم في تحسين حياة الإنسان في كل مكان.

وتشترط المؤسسة أيضاً على مقدم الطلب إثبات دور الطاقة المتجددة في إنتاج المياه، وعرض تقييم الأثر البيئي الذي سيحققه المشروع من حيث إنتاج المياه أو تحليتها أو تنقيتها أو إدارتها. كما تنصح المؤسسة بتسليط الضوء على الوفورات المالية التي سيحققها المشروع من خلال تحليل تكلفة دورة الحياة وتوضيح فترة الاسترداد ومعدل العائد الداخلي. كذلك يتعين التركيز على الجوانب الإبداعية وشرح العمليات والتقنيات والنهج المطبق، علاوة على إبراز أمثلة ناجحة عن مشاريع أثبتت كفاءتها في إنتاج المياه ويمكن إعادة تنفيذها في مكان آخر، وتقديم شرح عن احتياجات السوق وإبراز سهولة الاستخدام. إضافة إلى ذلك، ينبغي تحديد المعنيين مثل الشركاء والرعاة والمتعاملين والجمهور أو المستخدمين النهائيين. كما يمكن التركيز على الجانب التوعوي والمعلومات والمعارف الهادفة لرفع مستوى وعي المعنيين، والتعريف بخطط تحسين المشاريع المستقبلية. بالنسبة لجائزة المشاريع المبتكرة وجائزة الحلول المبتكرة للأزمات، يجب أن تكون التقنية مملوكة للمنظمة أو الشركة المقدمة لطلب المشاركة في هاتين الفئتين، وقائمة تحت رخصة تجارية مسجلة، أما بالنسبة لجائزة الابتكار في البحث والتطوير، فينبغي أن يكون المشروع مملوكاً للجهة (أو الجهات) الراعية للمشروع (سواء جهات أكاديمية/مراكز بحوث/مؤسسات وشركات)، ويجب أن يقدمها مشرفو المشروع وتكون معتمدة من المؤسسة (أو المؤسسات) الراعية.

ويمكن التقديم للجائزة عبر الموقع الإلكتروني www.mbrwateraward.ae/awards. وللاستفسارات، يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني award@suqia.ae