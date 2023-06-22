خصصت فئات لحملات تعزيز الهوية واللغة العربية

فئة يتم اختيار المرشحين لها من قبل لجنة التحكيم لأفضل استثمار في الرياضة لدعم برامج الاتصال

الشارقة - كشف "المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة" عن الفئات العربية والعالمية الجديدة لـ"جائزة الشارقة للاتصال الحكومي"، وأعلن عن توسع الجائزة لاستهداف ممارسات الاتصال في قطاعات أوسع، تشمل الرياضة، والثقافة، والإعلام، إضافة إلى الحملات الموجهة لتعزيز القيم والهوية العربية، والمحتوى البصري من برامج وأعمال درامية ذات التأثير الإيجابي الواسع، وأكد المكتب أن قبول طلبات الترشح إلى الدورة العاشرة من الجائزة مستمر حتى 15 أغسطس المقبل.

جاء ذلك، في إطار رؤية الجائزة لتقديم النماذج الرائدة في الاتصال ومخاطبة الجمهور بكافة الوسائل والأشكال المتاحة، وهو ما تسعى من خلاله إلى توجيه أنظار الحكومات والمشاريع التنموية بأهمية بناء الإنسان بقوة وتأثير الاتصال عبر الرياضة، والإنتاج الفني، والإبداعي، وما يتضمنه من محتوى ترفيهي، وثقافي، مجسدة بذلك دور الاتصال في تشكيل الوعي الجمعي، عبر ممارسات سريعة الانتشار والتأثير.

ترسيخ القيم والهوية العربية

ونظراً للدور الحيوي الذي تلعبه لغة التواصل في بناء مجتمع متجانس، ومركزيتها في الوعي المجتمعي كوعاء للفكر، خصصت الجائزة فئات جديدة تحتفي باللغة والثقافة العربية، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وفي هذا السياق، استحدثت الجائزة "أفضل حملة تستهدف الثقافة العربية"، وتتضمن فئتين فرعيتين هما: "أفضل حملات دعمت اللغة العربية"، وتمنح للجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، التي تتبنى ممارسات اتصال تعزز من حضور اللغة العربية في المجال العام، بما يخدم تحقيق الأهداف الوطنية وتماسك البنية المجتمعية بشكل ملموس وقابل للقياس، وفئة "أفضل حملات رسخت القيم والهوية العربية"، التي تسلط الضوء على دور الهوية الأصيلة في تماسك المجتمع والأمة، وتكرم حملات الاتصال التي تطلقها الجهات المختلفة للتصدي لأفكار وممارسات دخيلة على المجتمعات العربية بطرق مبتكرة.

إعلام داعم للوعي المجتمعي

أما على صعيد الإعلام، فقد جاءت جائزة "أفضل اتصال عن طريق محتوى إعلامي"، موجهة للجهات الإعلامية التي أنتجت محتوى مؤثراً يتناول قضايا اجتماعية واقتصادية وثقافية حيوية على مختلف الوسائط المرئية، أو المسموعة، وتشمل البرامج الوثائقية والحوارية والترفيهية والمحتوى الدرامي، أو محتوى المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك البودكاست المصور.

وتتوزع هذه الجائزة العالمية على فئتين، الأولى "أفضل محتوى مرئي لوسائل الإعلام التقليدي ووسائل التواصل الحديثة"، المخصصة للجهات التي نجحت في إحداث تأثير إيجابي عبر تقنيات الإعلام الجديدة، وتوظيف قدراتها لزيادة الوعي المجتمعي تجاه القضايا الحيوية، أما الفئة الثانية للجائزة فهي فئة "أفضل عمل درامي"، وتستهدف تكريم صناع الدراما والأعمال الفنية الذين قدموا أعمالاً سينمائية وتلفزيونية تحمل مضامين جادة لخدمة القضايا المجتمعية.

فئة لجنة التحكيم: رياضة تدعم الاتصال المثمر

ومن بين الفئات العربية الجديدة التي أطلقتها الجائزة في هذه الدورة للجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة "أفضل استثمار في الرياضة لدعم برامج الاتصال"، وهي فئة يتم اختيار المرشحين لها من قبل لجنة التحكيم، حيث تمثل الأنشطة الرياضية بكل أنماطها الفردية والجماعية وسيلة اتصال بالغة التأثير على جمهورها، وأداة تواصل فعالة عند استغلالها بالشكل السليم في تعميق الانتماء الوطني، وتقديم صورة حضارية، وبناء العلاقات بين شعوب العالم.

طريقة التقديم للجائزة

وتدعو "جائزة الشارقة للاتصال الحكومي"، صناع الاتصال التقدم لفئاتها حسب تخصصاتهم، وتدعيم طلباتهم بكل العناصر المطلوبة، بدءاً من الفكرة، والاستراتيجية المتبعة، مروراً بالتنفيذ، والنتائج، وذلك في موعد أقصاه 15 أغسطس 2023، حيث يمكنهم الوصول إلى طلبات التقديم عبر الموقع الإلكتروني: www.igcc.ae

يذكر أن "جائزة الشارقة للاتصال الحكومي" قد أتاحت لمختلف الجهات والأفراد من صناع الاتصال في دولة الإمارات ودول المنطقة العربية، الاختيار ما بين التقدم لفئات جوائزها العربية أو العالمية، حسب ما تراه الجهة المقدمة لطلب الترشح، من استيفائها للمعايير والجودة العالمية في برامجها ومبادراتها وحملاتها.

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