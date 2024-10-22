دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 أكتوبر 2024: بمناسبة اليوم العالمي للطاقة 2024، تحتفي جائزة الإمارات للطاقة بالجهود الحثيثة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة، ودعم الاستدامة البيئية. وتأتي هذه المناسبة كفرصة لتسليط الضوء على أهمية الجائزة في تحفيز التحول إلى مصادر الطاقة المستدامة على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي.

وتحّث جائزة الإمارات للطاقة القطاعين العام والخاص في العالم على تحقيق مزيج طاقة متوازن يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويحقق الأهداف المناخية العالمية.

وفي هذا السياق، أكّد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي، ورئيس جائزة الإمارات للطاقة، على أهمية تضافر الجهود العالمية للتحول نحو الطاقة النظيفة بقوله: "اليوم العالمي للطاقة هو فرصة مثالية لتسليط الضوء على التزامنا المتواصل بزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي. وإن التحول نحو الطاقة النظيفة يعّد أحد أهم أولوياتنا لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة من خلال الحفاظ على مواردنا الطبيعية".

وأضاف معاليه: "تعمل دولة الإمارات على تسريع التحول نحو الطاقة المستدامة من خلال مجموعة من المبادرات والمشاريع الرائدة. ومن أبرز هذه المشاريع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم والذي يعمل بتقنيات الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة. ويعكس هذا المشروع الجهود الرامية إلى تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي."

وفي ذات السياق، أشار سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة الإمارات للطاقة، إلى أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية في قطاع الطاقة: "من المهم تكاتف الجهود من أجل تطوير سياسات وأطر تدعم التنمية المستدامة، وتشجع على الإسراع في التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر. وإن جائزة الإمارات للطاقة تعكس التزامنا بهذا الهدف وتسلط الضوء على الابتكارات والمشاريع التي تساهم في تحقيق استدامة الطاقة".

وتستهدف جائزة الإمارات للطاقة تكريم المشاريع التي تقدم حلولًا مبتكرة في مجال الطاقة، مما يعزز الوعي العام بأهمية الاستدامة ويشجع على تبني ممارسات الطاقة النظيفة. كما تؤكد هذه الجائزة على التزام دولة الإمارات بتعزيز ثقافة الاستدامة والطاقة النظيفة، ليس فقط على المستوى المحلي، بل أيضًا على المستوى الإقليمي والعالمي.

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