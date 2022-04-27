

أبوظبي: عقدت جائزة أبوظبي بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب جلسة تعريفية حول الجائزة في إطار إطلاق نسختها الحادية عشرة. شجّعت الجلسة التي أقيمت مساء يوم الثلاثاء في مركز أبوظبي الإبداعي، الأفراد على ترشيح أصحاب الأعمال الخيّرة ممن أثروا بشكل إيجابي على المجتمع المحلي في دولة الإمارات.

حضر الجلسة سعادة سعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب والرئيس التنفيذي للاستراتيجية بمركز الشباب العربي، وأعضاء اللجنة المنظمة لجائزة أبوظبي، وعدد من أعضاء مجالس الشباب التابعة لإمارة أبوظبي، والذين أجمعوا على الدور الحيوي للتعاون الرائد في تمكين جيل الشباب ليكونوا قدوة للآخرين في تجسيد القيم السامية لجائزة أبوظبي.

وفي ختام الجلسة التعريفية، عقدت اللجنة المنظمة لجائزة أبوظبي حلقة عصف ذهني لآليات إشراك الشباب في هذه الدورة من الجائزة. وشارك في الجلسة مكرمان اثنان من الدورات السابقة لجائزة أبوظبي التي كرمت 92 شخصية منذ تأسيسها في 2005، وهم زعفرانة أحمد خميس (2019)، وعبد المقيت عبد المنان (2011).

زعفرانة أحمد خميس "أم أصحاب الهمم" وهي أم لأحد عشر طفلاً بينهم بطلتان في الأولمبياد الخاص وهما حمدة ومريم. وقد كُرّمت بجائزة أبوظبي عام 2019 لجهودها الجبارة وقدرتها على توظيف وقتها وطاقتها لدعم أصحاب الهمم، وكان لها دور أساسي ضمن فريق الدعم في فعاليات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019.

والمكرم الآخر هو عبد المقيت عبد المنان أصغر المكرمين بالجائزة، إذ كان في العاشرة من عمره، وتم تكريمه عن حملته الموجهة لخدمة البيئة عبر تصنيع أكياس لحمل الأشياء وحفظها بإعادة تدوير الصحف والأوراق بنسبة 100%، وقام بتوزيعها ونشرها في عموم مجتمع إمارة أبوظبي.

تكرم جائزة أبوظبي أصحاب الأعمال الخيّرة ممن قدموا إسهامات جليلة كان لها دور في خدمة المجتمع الإماراتي، بغض النظر عن العمر أو الجنس أو الجنسية أو مكان الإقامة. ويتمثل المعيار الوحيد الذي يؤهل المرشح لنيل الجائزة بتقديم مساهمة إيجابية تجاه المجتمع. تم فتح باب الترشيح للجائزة في 21 أبريل 2022 ويستمر حتى 16 يونيو 2022.

يمكن تقديم الترشيحات على مدار اليوم، بزيارة موقع جائزة أبوظبي www.abudhabiawards.ae أو الاتصال على 80003331

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نبذة عن جائزة أبوظبي

تأسست جائزة أبوظبي في عام 2005 لتكريم أصحاب الأعمال الخيّرة ممن قدموا خدمات جليلة للمجتمع، وكان لإسهاماتهم أثر إيجابي في مجتمع دولة الإمارات. وتعتبر الجائزة أرفع تكريم مدني في أبوظبي.

ملاحظة للمحررين

يمكنكم معرفة المزيد من التفاصيل عن جائزة أبوظبي من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: [https://www.abudhabiawards.ae/en/]