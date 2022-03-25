الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: أطلقت " جائزة أبوظبي " سلسلة من مقاطع الفيديوهات التي تستعرض مجموعة من مكرمي الدورات السابقة للجائزة وتطلعاتهم نحو الخمسين عاماً المقبلة.

وتكرم الجائزة التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أصحاب الأعمال الخيرة الذين أسهموا بتفانيهم والتزامهم في خدمة مجتمع دولة الإمارات وكرسوا جهودهم لمساعدة الآخرين، وكان لإنجازاتهم تأثير إيجابي في المجتمع. وتهدف جائزة أبوظبي من خلال إطلاق سلسلة "الحالمون" إلى تسليط الضوء على مكرمي الدورات السابقة، والتعريف بمساهماتهم الجليلة وتطلعاتهم نحو الخمسين عاماً المقبلة.

وتركز سلسلة فيديوهات "الحالمون" التي تحتفي بعام الخمسين على ثلاثة جوانب أساسية، إذ تستعرض الحلقة الأولى من السلسلة بعنوان "العيش في سلام وتضامن" التعايش السلمي والاندماج المجتمعي في مجتمع دولة الإمارات، من خلال إبراز إنجازات كلٍ من زعفرانة أحمد خميس، وذيبان المهيري، وفرح القيسية.

فيما تحتفي الحلقة الثانية بعنوان " الحفاظ على التراث" بمسيرة كل من فالح حنظل، والدكتورة جيانتي ميترا، وبيتر هيلير، ودورهم الفعال في توثيق تاريخ دولة الإمارات وثقافتها وتراثها على مدار السنوات الخمسين الماضية.

وتسلط الحلقة الثالثة والأخيرة بعنوان "مسؤوليات اجتماعية" الضوء على إنجازات الدكتورة فاطمة الرفاعي، والدكتور عبد المجيد الزبيدي، والدكتور عصام الشماع، كونهم نموذجاً للمواطنة العالمية التي برزت من خلال مسيرتهم المهنية في قطاع الرعاية الصحية.

وتعد "جائزة أبوظبي " أرفع تكريم مدني في إمارة أبوظبي، وهي تحتفي بأصحاب الأعمال الخيرة ممن أسهموا في إحداث تأثير إيجابي في المجتمع، بغض النظر عن أعمارهم أو جنسياتهم ومنذ إطلاق المبادرة في 2005، كرمت جائزة أبوظبي 92 شخصية من 16 جنسية.

#بياناتحكومية

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يمكنكم الحصول على مزيد من المعلومات عن المكرمين خلال الدورات السابقة، عبر زيارة الرابط التالي: https://www.abudhabiawards.ae/en/recipients/

سلسلة فيديوهات المكرمين بجائزة أبوظبي "الحالمون":

الحلقة الأولى: "العيش في سلام وتضامن"

تاريخ نشر الفيديو: 25 مارس 2022

زعفرانة أحمد خميس (المكرمة بجائزة أبوظبي في نسخة 2019)

ذيبان المهيري (المكرم بجائزة أبوظبي في نسخة 2017)

فرح القيسية (المكرمة بجائزة أبوظبي في نسخة 2017)

الحلقة الثانية: "الحفاظ على التراث"

تاريخ نشر الفيديو: 27 مارس 2022

فالح حنظل (المكرم بجائزة أبوظبي في نسخة 2013)

الدكتورة جيانتي ميترا (المكرمة بجائزة أبوظبي في نسخة 2017)

بيتر هيلير (المكرم بجائزة أبوظبي في نسخة 2013)

الحلقة الثالثة: "مسؤوليات اجتماعية"

تاريخ نشر الفيديو: 29 مارس 2022

الدكتورة فاطمة الرفاعي (المكرمة بجائزة أبوظبي في نسخة 2019)

الدكتور عبد المجيد الزبيدي (المكرم بجائزة أبوظبي في نسخة 2019)

الدكتور عصام الشماع (المكرم بجائزة أبوظبي في نسخة 2019)

نبذة عن جائزة أبوظبي

تم إطلاق جائزة أبوظبي في عام 2005 برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمثل مبادرة للاحتفاء بأعمال وإنجازات أي شخص ساهم في إحداث تأثير إيجابي في المجتمع الإماراتي، وتكرّم الذين أسهموا بأعمالهم الخيّرة في خدمة المجتمع وقدموا إنجازات وخدمات جليلة للإمارة. تمثل جائزة أبوظبي المرموقة أرفع تكريم مدني في إمارة أبوظبي.

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