• أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة أبوظبي عن تصميم نماذج جديدة من استمارات الترشيح المخصصة للأطفال والتي تتيح لهم اختيار وترشيح أبطالهم الذين يستحقون نيل أعلى وسام مدني في أبوظبي.

• بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ستوزع استمارات ترشيحات الأطفال على أكثر من 500 مدرسة في دولة الإمارات وسيتم دعمها بمجموعة من الأنشطة لتعزيز الوعي بقيم الجائزة.

أبوظبي: أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة أبوظبي عن توفير نماذج ترشيح جديدة مخصصة للأطفال، ما يتيح الفرصة لهم لترشيح أبطالهم من أفراد المجتمع. وتستقبل اللجنة ترشيحات الأطفال لغاية 31 أكتوبر.

ويمكن الآن تنزيل استمارات الترشيح المبسطة من موقع جائزة أبوظبي [الرابط هنا]. تتضمن النماذج الجديدة المخصصة للأطفال مساحات ليبدعوا فيها بالتعبير عن أبطالهم سواء كان ذلك برسمة أو قصيدة أو كلمة أو صورة. وتؤكد اللجنة المنظمة لجائزة أبوظبي أن ترشيحاتهم سيتم تصنيفها والتعامل معها مثل أي ترشيح آخر.

جائزة أبوظبي هي مبادرة حكومية تكرم أصحاب الأعمال الخيرة الذين كرسوا وقتهم لمساعدة الآخرين وأحدثوا أثراً إيجابياً انعكس على المجتمع بأسره. تقام جائزة أبوظبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتعد أرفع وسام مدني في الإمارة.

في إطار حرصها على تعزيز مشاركة الأطفال في عمليات الترشيح، أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة أبوظبي عن التعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إذ سيتم اعتباراً من 5 أكتوبر توزيع استمارات الترشيح المخصصة للأطفال لتشمل أكثر من 500 مدرسة في دولة الإمارات ليتسنى للطلاب الترشيح حتى تاريخ 31 أكتوبر.

كما يشمل التعاون عقد سلسلة من الجلسات التعريفية الخاصة بجائزة أبوظبي في عدد من مدارس الدولة بهدف تعزيز الوعي بجائزة ابوظبي وقيمها ومكرميها.

وبهذه المناسبة صرحت أمل العامري، عضو اللجنة المنظمة لجائزة أبوظبي: "أطفال اليوم هم قادة الغد ومستقبل وطننا الغالي، ولذلك يسعدنا إشراك فئة الأطفال من المواطنين والمقيمين في عملية الترشيح لهذا العام لتعزيز القيم المجتمعية الإيجابية كالخير والإيثار لديهم وتفعيل دورهم في عمل الخير وتقدير أصحابه، وسيكون للنماذج الجديدة الخاصة بالأطفال التي صممناها دور فعال في تحقيق أهدافنا المرجوة".

وتابعت: " يسرنا الإعلان عن تعاوننا مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي والتي سيكون لها أثر في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية جائزة أبوظبي، ومساعدتنا لإلهام آلاف الطلبة على امتداد دولة الإمارات لترشيح أبطالهم المميزين ممن يستحقون نيل هذا الوسام الذي يعتبر أرفع تكريم مدني في الإمارة".

حصدت جائزة أبوظبي منذ انطلاقها أكثر من ربع مليون ترشيح لأفراد ينتمون إلى 135 جنسية. كما قدم المكرمون بالجائزة خلال السنوات السابقة مساهمات مجتمعية قيمة شملت الكثير من المجالات المتنوعة نذكر منها الرعاية الطبية، والتعليم، والمحافظة على البيئة، والتراث العريق لدولة الإمارات.

تكرم جائزة أبوظبي أصحاب الأعمال الخيرة ممن قدموا مساهمات قيمة وجليلة في سبيل خدمة مجتمع دولة الإمارات، بغض النظر عن العمر أو الجنسية أو المهنة، معتمدة الشرط الوحيد الواجب توفره في المرشحين وهو قيامهم بأعمال خيرة وإسهامات إيجابية عادت بالنفع على الدولة.

يمكن تقديم الترشيحات، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لجائزة أبوظبي: www.abudhabiawards.ae.

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نبذة عن جائزة أبوظبي

تأسست جائزة أبوظبي عام 2005 برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف الجائزة إلى تكريم أصحاب الأعمال الخيرة ممن قدموا خدمات جليلة للمجتمع، وكان لإسهاماتهم أثر إيجابي في مجتمع دولة الإمارات. وتعتبر الجائزة أرفع تكريم مدني في أبوظبي.

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