أسبوعان على إغلاق باب الترشيحات لجائزة أبوظبي

باب تقديم الترشيحات مفتوح حتى 10 أكتوبر 2022

تحث اللجنة المنظمة لجائزة أبوظبي المواطنين والمقيمين، وتخص فئة الشباب، على ترشيح أبطالهم المجهولين.

تعقد الدورة الحادية عشرة لجائزة أبوظبي تحت شعار "من يجسد الخير بالنسبة لك؟"

أبوظبي: تحث اللجنة المنظمة لجائزة أبوظبي أفراد المجتمع، على التقدم بترشيح أبطالهم المجهولين الذين قدموا أعمالاً جليلة عادت بالنفع على مجتمع دولة الامارات، إذ لم يتبقَّ سوى أسبوعان على موعد إغلاق باب تقديم الترشيحات والذي يوافق 10 أكتوبر 2022.

تقام جائز أبوظبي بنسختها الحادية عشرة تحت شعار " من يجسد الخير بالنسبة لك؟" بهدف إلهام جميع أفراد المجتمع، وتشجيعهم على ترشيح أصحاب الأعمال الخيرة ممن يجسدون قيم" جائزة أبوظبي" والتي تشمل الالتزام والعطاء والإلهام.

تعد "جائزة أبوظبي" أرفع وسام مدني في الإمارة، وهي مبادرة حكومية تهدف إلى تكريم أصحاب الأعمال الخيرة ممن كرسوا جهودهم لخدمة مجتمع دولة الإمارات وأحدثوا تأثيراً إيجابياً فيه.

تلقت جائزة أبوظبي منذ انطلاقها خلال عام 2005 أكثر من ربع مليون ترشيح لشخصيات تنتمي إلى 135 جنسية. كما قدم المكرمون بالجائزة خلال السنوات السابقة إسهامات مجتمعية قيمة شملت الكثير من المجالات منها الرعاية الطبية والتعليم والعمل البيئي والحفاظ على تراث دولة الإمارات.

يمكن تقديم الترشيحات للنسخة الحادية عشرة حتى تاريخ 10 أكتوبر، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لجائزة أبوظبي:

‏www.abudhabiawards.ae

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نبذة عن جائزة أبوظبي

تأسست جائزة أبوظبي عام 2005 برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف الجائزة إلى تكريم أصحاب الأعمال الخيرة ممن قدموا خدمات جليلة للمجتمع، وكان لإسهاماتهم أثر إيجابي في مجتمع دولة الإمارات. وتعتبر الجائزة أرفع تكريم مدني في أبوظبي.

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