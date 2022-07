ستستضيف أبوظبي نهائيات البطولة في الفترة من 14 إلى 17 يوليو ، حيث تواجه الفرق الإماراتية طلاباً من المملكة العربية السعودية ومصر والمغرب، للتنافس على مجموع جوائز بقيمة 10,000 دولار أمريكي.

تنافست 168 جامعة و 1,700 فريق وأكثر من 8,600 لاعب من هذه البلدان منذ نوفمبر 2021 للوصول إلى هذه النهائيات.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستعد ثمان جامعات إماراتية للمشاركة في النسخة الأولى من سلسلة أبطال جامعة أمازون للرياضات الإلكترونية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي ستقام في العاصمة أبوظبي من 14 إلى 17 يوليو. ستشهد البطولة منافسة قوية بين فرق من المملكة العربية السعودية والمغرب ومصر للفوز بلقب الأبطال، بالإضافة إلى جزء من مجموعة الجوائز المشتركة البالغة 10,000 دولار (أي 5,000 دولار للفائز في كل مسابقة).

سيواجه طلاب كليات التقنية العليا وجامعة ولونغونغ في دبي وجامعة الإمارات العربية المتحدة والجامعة الأمريكية في الشارقة وجامعة أبوظبي منافسيهم في "دوري الأبطال" ضمن فريق "ميستك" (Mystic)، بينما سيهدف فريق المشاركين من جامعة برمنغهام وجامعة كيرتن دبي، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة أبوظبي، وجامعة هيريوت وات، إلى تحقيق النصر في بطولة "فالورانت" تحت اسم "زومرز" (Zoomers).

في "دوري الأبطال"، سيتنافس فريق "ميستك" في لعبة (Summoner’s Rift) ضد الخصوم التاليين: فريق "غون يوني" (Goon uni squad)، والذي يضم جامعة الجبيل، جامعة الطائف، جامعة جدة، جامعة الملك عبد العزيز، وجامعة الأعمال والتكنولوجيا من المملكة العربية السعودية؛ وفريق "بإمكاننا فعل أي شيء" (We can do anything)، والذي يضم جامعة السويس وجامعة بورسعيد من مصر. أما فريق "أوليمبوس غيمنغ" (Olympus Gaming) فيضم جامعة الأخوين، جامعة محمد الخامس، المدارس العليا للأساتذة والمعهد العالي للهندسة التطبيقية من المغرب.

وبالمثل، سيتعين على فريق "زومرز" إظهار مهاراتهم في لعبة "فالورانت" ضد فريق "UQU فالورانت" الذي يتكون من جامعة أم القرى وجامعة الملك سعود من المملكة العربية السعودية؛ أما فريق 2G، والذي يتكون من جامعة ابن طفيل، جامعة سيدي محمد بن عبدالله، المدرسة المغربية للعلوم الهندسية (EMSI)، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من المغرب؛ وفريق

"كلاش" الذي يتكون من جامعة الإسكندرية، جامعة حلوان، جامعة الزقازيق، جامعة 6 أكتوبر وأكاديمية القاهرة الجديدة من مصر.

تشهد هذه الدول نمواً سريعاً وارتفاعاً في الطلب على الألعاب الإلكترونية الحديثة، وأصبحت من بين أفضل الأسواق لدعم صناعة الألعاب وتعزيزها. وبفضل دعم وجهود "مينا تيك للترفيه"، أصبحت بطولة "أمازون للرياضات الإلكترونية"، والتي تعد واحدة من أفضل بطولات الرياضات الإلكترونية ضمن المنظومة الأكاديمية في جميع أنحاء العالم، حقيقة واقعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ستشمل هذه النهائيات، التي سيتم بثها مباشرة على universityesportsuae/www.twitch.tv (باللغة الإنجليزية) وعلى www.twitch.tv/universityesportsksa (باللغة العربية)، أنشطة أخرى، مثل فرصة مشاهدة طيف من الحفلات لنخبة من المشاهير المحليين وبوجود مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي. كما ستشارك "أبوظبي للألعاب" في بث المسابقة حية على الهواء على قناتها )www.twitch.tv/abudhabi_gaming(.

قطاع يواصل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

منذ إطلاقها، شهدت الرياضات الإلكترونية من جامعة أمازون توسعاً هائلاً ونمواً كبيراً، ليس فقط كمنافسة، لكن أيضاً كسوق عمل مزدهر في قطاع الرياضات الإلكترونية. من المتوقع أن يصل عدد مشاهدي الرياضات الإلكترونية العالمية إلى 532 مليوناً في عام 2022، ومن المتوقع أن يزداد عدد متابعي الرياضات الإلكترونية في المناطق الناشئة، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من 83.6 مليوناً في عام 2021 إلى 95.5 مليوناً في عام 2022. ساهمت المنافسات الإلكترونية من هذا المستوى في تشجيع المهنيين الشباب المهرة، واللاعبين، والمبدعين، والمبتكرين على دخول هذه الصناعة المزدهرة والمشاركة فيها.

سيتميز الموسم الأخير من منافسة "جامعة أمازون للألعاب الرياضية" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتنويع والتشويق ومن المتوقع أن يفوق كل التوقعات. يشهد الموسم مشاركة حوالي 170 جامعة و 1,700 فريق وأكثر من 8,600 لاعب من هذه البلدان الأربعة يتنافسون منذ نوفمبر 2021 للوصول إلى هذه النهائيات.

بعد تعاون (Riot Games) مع GGTech في تنظيم وإطلاق مسابقات جامعية في جميع أنحاء العالم، تعاونت الشركات بنجاح باهر على تنظيم النسخة الأولى من هذه البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما عزز دعم نخبة من الرعاة الرسميين للمنافسة منذ عامها الأول من نجاحها، على رأسهم شركتا سامسونج ولايفبوي في الإمارات العربية المتحدة، وفي المملكة العربية السعودية سامسونج، كلير، دوريتوس، وشركة الاتصالات السعودية.

عن مجموعة Entertainment GGTech

تعمل مجموعة GGTech Entertainment على تقريب عالم ألعاب الفيديو والرياضات الإلكترونية من المجتمع من خلال تعزيز القيم مثل الاندماج والروح الرياضية والعمل الجماعي والرغبة في التحسين واستخدام الترفيه كحافز للتعلم. كما تلتزم المجموعة بالبيئات التفاعلية المتخصصة في تطوير وإنتاج وتسويق ألعاب الفيديو. وتستثمر أيضًا في إنشاء محتوى بتقنيات جديدة مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز والواقع المختلط. للاطلاع على المزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع:.www.ggtech.es