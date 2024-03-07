مبادرة لتعزيز جهود الاستدامة بما يتماشى مع خارطة طريق الشركة لعام 2026 ولتكون بمثابة ركيزة حيّة في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

مسقط / سلطنة عُمان– نظمّت كونا + ناجل في مسقط مبادرة لتنظيف الشاطئ لتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على نظام بيئي بحري نظيف وصحّي.

تطوّع موظفو كونا + ناجل للمشاركة في مبادرة تنظيف شاطئ بندر الخيران، والتي لا تهدف فقط إلى تنظيف الشاطئ فعلياً ولكن أيضًا لزيادة الوعي حول تأثير التلوث البلاستيكي، وتشجيع روح المسئولية في التخلُّص من النُفايات، وإلهام الممارسات المستدامة في الحياة اليومية. واُختُتِمت هذه المبادرة بالتخلُّص من النُفايات التي تناوب المتبرّعون على جمعها لمنع المزيد من التلوث.

من المناطق التي استهدفتها المبادرة، شاطئ بندر الخيران في مسقط، الذي كان تُرى فيه القُمامة على مرمى النظر ومدّ البصر، مثل النُفايات البلاستيكية وغيرها من الحُطام الذي جرفه البحر. حيث حظيت المبادرة بترحيب وتقدير كبيرين من الأهالي والصيادين المحليين أصحاب المنطقة، الذين يستخدمون الشاطئ كمركز لهم في حياتهم اليومية.

Text Boxأشادت بلدية مسقط، التي منحت الإذن لتدشين النشاط، بالمبادرة ومشاركة كونا + ناجل في حماية الأنظمة البيئية.

تقول ريّا الحبسية، مديرة الفرع في كونا + ناجل، مسقط: "إن روح الفريق ودوافع فريقنا تظهر بوضوح أهمية الاستدامة البيئية والمشاركة المجتمعية". "يجب أن ندرك الدور الحاسم الذي تلعبه الشركات في قيادة التغيير الإيجابي، مثل الحفاظ على جمال ساحل عُمان."

تعمل كونا + ناجل في سلطنة عُمان منذ عام 2013، وتُقدِّم خدمات لوجستية مخصصة في البر والبحر والجو. يتخصص الفريق المكون من 20 متخصصًا ومقره مسقط في التعامل مع مجموعة متنوعة من البضائع، مثل المواد القابلة للتلف، والمبرّدات، والسيارات، والرعاية الصحية، والصناعة الفضائية، والشحن الصناعي.

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