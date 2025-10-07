دبي، الإمارات العربية المتحدة – في إطار مشاركتها في معرض جيتكس غلوبال 2025، المعرض التكنولوجي الأبرز في المنطقة، والذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي، ستسلط تيليوم، المنصة الرائدة لنشر وتفعيل البيانات بصورة ذكية وفورية، الضوء على أحدث حلولها المدعومة بالذكاء الاصطناعي لبيانات العملاء. تأتي هذه المشاركة في وقت يشهد زيادة ملحوظة في وتيرة تبني الشركات للتقنيات الرقمية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتؤكد تعزيز تيليوم التزامها بمساعدة الشركات على تحقيق النجاح في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال بيانات العملاء الفورية المعتمدة والمحلية.

خلال المعرض، ستُقيم تيليوم حفل توقيع مع المدير العام لشركة أمازون ويب سيرفيسز، أكبر مزود في العالم لخدمات الحوسبة السحابية، لتسليط الضوء على تعاون الشركتين في مجال الارتقاس بإمكانات البيانات المحلية. تمكّن منصة تيليوم، المبنية على مراكز بيانات أمازون ويب سيرفيسز في الإمارات العربية المتحدة، العملاء من تحسين وقت الوصول إلى البيانات، وتحقيق الامتثال بصورة أقوى، مع ضمان بقاء البيانات الحساسة ضمن الحدود الوطنية.

تُساهم تيليوم بتوفير الأسس اللازمة للمؤسسات لتفعيل بيانات عملائها عبر جميع نقاط الاتصال الرقمية بصورة آنية وبتوافق تام مع الأطر التنظيمية. تجمع منصة تيليوم البيانات، تُعدّها، وتُحوّلها وتُصنّفها فور دخولها النظام، مما يضمن جاهزية المعلومات للذكاء الاصطناعي قبل وصولها إلى أي نموذج. يعالج هذا كله البيانات ويضمن إدارة الامتثال بصورة تسمح للشركات بالتركيز على تحقيق نتائج ملموسة من مبادرات الذكاء الاصطناعي. من خلال بناء هذه الطبقة الموثوقة من الذكاء الاصطناعي، تُساعد تيليوم المؤسسات على تحقيق قيمة مُضافة بصور أسرع، حيث أبلغ 79% من عملاء الشركة عن تحقيق عائد استثماري خلال 12 شهر فقط.

يقول جيف لانسفورد، الرئيس التنفيذي لشركة تيليوم، تعليقاً على مشاركة الشركة في معرض جيتكس غلوبال 2025: "تستثمر الحكومات والشركات في جميع أنحاء الشرق الأوسط بكثافة في الذكاء الاصطناعي، حيث تخطط 69% منها لزيادة استثماراتها في تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال العام المقبل. في بيئة تُركز على الابتكار، تتصدّر دولة الإمارات العربية المتحدة الريادة باعتبارها المركز الأمثل لاستعراض كيفية انتقال المؤسسات من تجربة الذكاء الاصطناعي إلى تحقيق تأثير ملموس. تتمثل مهمة تيليوم في دعم هذا التحول من خلال تزويد المؤسسات بقاعدة بيانات غنية ومتوافقة وفورية تُمكّن نماذج الذكاء الاصطناعي من تحقيق مستويات جديدة من النمو والكفاءة والتفاعل مع العملاء. نحن متحمسون لمشاركتنا في معرض جيتكس، المنصة الأمثل لاستعراض كيفية تمكين المؤسسات من تسريع مسيرتها في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال بيانات عملاء موثوقة وفورية."

في تقرير “Magic Quadrant” الذي أصدرته غاتنر لحلول إدارة البيانات والتحليلات، حصلت تيليوم على لقب الشركة الرائدة لمنصات بيانات العملاء لعامين متتاليين، إشادة بابتكارات الشركة وقابليتها للتوسع وتأثيرها العالمي. كما أنها من أوائل المنصات التي تتكامل مع إطار العمل القياسي (MCP) الذي طورته أنثروبيك (Anthropic).

تشير البيانات إلى أن الذكاء الاصطناعي سيوفر ما يصل إلى 150 مليار دولار أمريكي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2030، لكن النجاح يعتمد على توافر قاعدة بيانات مناسبة. تتمثل رؤية تيليوم في تبسيط بيانات العملاء وربطها وتفعيلها، مما يتيح للمؤسسات تعظيم عائد استراتيجياتها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. يُمكّن برنامج تيليوم لابتكارات الذكاء الاصطناعي الشركات من إطلاق مبادرات الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع، وتقليل مخاطر الامتثال، ودمج نماذج الذكاء الاصطناعي مباشرةً في تجارب العملاء دون تكاليف إضافية. من خلال إثراء البيانات بالسياق والبيانات الوصفية، تضمن تيليوم دقة وفعالية أداء نماذج الذكاء الاصطناعي، مما يُحوّل الذكاء الاصطناعي من مجرد تجربة إلى محرك نمو قابل للتوسيع و التطوير.

سيتواجد خبراء تيليوم في القاعة 8، الجناح H8-A20، طوال فترة المعرض لمشاركة الأفكار والتعريف بحلول الشركة والتواصل مع الشركات في المنطقة.

عن تيليوم

تساعد تيليوم الشركات على جمع بيانات عملائها وإدارتها وإثرائها بصورة آنية لدعم مبادرات الذكاء الاصطناعي وتحقيق التواصل الأفضل مع العملاء في اللحظات المهمة. يدعم نظام تيليوم المتكامل أكثر من 1,300 اتصال مدمج من أبرز خبراء التكنولوجيا في العالم. تشمل حلول تيليوم منصة بيانات عملاء آنية تدعم تدفق البيانات وإدارتها بتقنية الذكاء الاصطناعي، ومركزاً لواجهات برمجة التطبيقات (API). تُمكّن قدرات تيليوم في جمع البيانات وإدارتها وتفعيلها الشركات من تسريع الأداء التشغيلي، وتحسين تجارب العملاء، وتحقيق نتائج أفضل، ودعم الامتثال العالمي للبيانات. تثق أكثر من 850 شركة رائدة حول العالم بمنصة تيليوم لدعم استراتيجيات بيانات عملائها.

