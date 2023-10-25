دبي، أعلنت منصة حجز التذاكر الرائدة عبر الإنترنت "تيكتس"، ، عن الفائزين العالميين السبعة في حفل توزيع جوائز "أجمل معلم سياحي" السنوي السابع. والذي يكرم التميز في مجال المتاحف والمعالم السياحية والتجارب في ثماني دول متنوعة ونابضة بالحياة.

حصدَ "تيرا - جناح الاستدامة" في إكسبو جائزة "المكان الأكثر ابتكارًا"، إلى جانب الفائزين العالميين الآخرين، بما في ذلك "توليب إكسبيرينس أمستردام" كأفضل "جوهرة مخفية"، و "مدينة ملاهي زومارين الغارف" كأفضل "تجربة عائلية"، ومنزل "إل كابريتشو دي غاودي" كأفضل "معلم"، و "متحف البلاط الوطني" كأفضل "متحف"، بالإضافة إلى فوز عرض الضوء "سبيريتوس" في كنيسة "كليريجوس" بجائزة "أكثر موقع متميز".

حيث تنافس 56 من الفائزين بجوائز الأماكن المميزة على المستوى الإقليمي، وتم اختيارهم بناءً على استعراض آراء أكثر من 1.1 مليون تقييم من العملاء على الموقع الرسمي لـ "تيكتس" tiqets.com، بما في ذلك سبعة مواقع في الإمارات العربية المتحدة، لنيل الألقاب العالمية. تم تحديد الفائزين على مستوى العالم من خلال أكثر من 50 ألف صوت أُدلّى بها خلال الفترة من 18 سبتمبر إلى 3 أكتوبر خاصةً مع الزيادة الكبيرة في تفاعل الجمهور بهذا العام.

نود أن نوضح لكم أسماء الفائزين على المستوى الإقليمي في دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا العام وهم كما يلي:

· المكان الأكثر تميزاً

o القرية العالمية

· أفضل متحف

o متحف اللوفر أبو ظبي

· أفضل تجربة عائلية

o مدينة أكوافنتشر المائية

· أفضل معلم

o برج العرب

· أفضل نشاط

o رحلات السفاري الصحراوية الصباحية: القيادة على الكثبان الرملية والتزلج على الرمال وركوب الجمال وتناول التمور مع القهوة العربية (من شركة أوشن إير ترافلز)

· أفضل جوهرة خفية

o ذي فيو - نخلة جميرا

· المكان الأكثر ابتكاراً

o تيرّا – جناح الاستدامة في إكسبو دبي

فيما يتعلق بفوز "تيرّا - جناح الاستدامة" في إكسبو بجائزة "المكان الأكثر ابتكارًا" في جوائز "أجمل معلم سياحي" من "تيكتس"، صرحَت مرجان فريدوني، رئيس التعليم والثقافة ورئيس الموارد البشرية في مدينة إكسبو دبي: "تيرّا يمثل أكثر من مجرد مكان أو متحف، بل هو القلب النابض لالتزام مدينة إكسبو دبي بالاستدامة. يعمل تيرّا كمختبر للهندسة المعمارية المستدامة من الدرجة الأولى وموطن للمعارض المحفزة ومبادرات وفعاليات تعليمية صديقة للبيئة، وتتمثل مهمته، من الداخل والخارج، في جعل الكوكب محورًا أساسيًا للجميع من خلال بث الإلهام ودفع العمل في مجال الوعي البيئي. كما نشعر بالفخر لتلقي هذا الاعتراف العالمي من "تيكتس"، نأمل أن تحفز هذه الجائزة جمهورًا أوسع، من الطلاب ورجال الأعمال إلى الشركات وصناع القرار، لاستكشاف "تيرّا" بأنفسهم وأن يصبحوا جزءًا منها، وأن يكون لديهم الدافع لتحقيق تغييرات مستدامة في حياتهم والمساهمة في العمل المناخي أيضًا"

وأضافت فريدوني : "نحن أيضًا نفتخر بالحصول على هذا التقدير العالمي من "تيكتس"، ونأمل أن تحفز هذه الجائزة جمهورًا أوسع، بدءًا من طلاب المدارس ورجال الأعمال إلى الشركات وصناع القرار، لاستكشاف "تيرّا" بأنفسهم وأن يصبحوا جزءًا منها، وأن يتم تمكينهم من إحداث تغييرات مستدامة في حياتهم وأن يكون لديهم الدافع للمساهمة في العمل المناخي أيضًا".

كما علق كذلك أنكور ثاكوريا، المدير الإقليمي لمنصة "تيكتس" في منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ خلال حديثه عن حصول الإمارات العربية المتحدة على الجائزة العالمية الأولى لها في حفل جوائز "اجمل معلم سياحي" من "تيكتس" قائلاً: "يشهد هذا العام الثاني لجوائز "اجمل معلم سياحي" من 'تيكتس' التي تضمُ سوق دولة الإمارات العربية المتحدة، ويسعدنا أن نشهد حصول مدينة إكسبو على جائزة عالمية مرموقة، مما يؤكد بشكل واضح على جاذبية المكان الاستثنائية ويسلط الضوء على الاهتمام الكبير بالسياحة في هذا السوق، كما يسرنا ملاحظة النمو المستمر في المبيعات لشركائنا الكرام".

يجدر بالذكر أن مارك ماكي، الشخصية المؤثرة في مجالات الابتكار والتحول الرقمي والقيادة الذكية، ألقى عرضًا رئيسيًا خلال حفل توزيع الجوائز عند الإعلان عن الفائزين. وفي كلمته المعنونة "الذكاء الاصطناعي: نهاية البداية"، ركز ماكي على استكشاف الطرق التي يمكن من خلالها استغلال الذكاء الاصطناعي لإثراء تجارب الزوار المتوقعة في المستقبل.

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