الدوحة، قطر: وقعت جامعة كارنيجي ميلون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، مذكرة تفاهم مع شركة ميزة، المزود الرائد لخدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المُدارة في قطر، بما يعزز من التعاون بينهما في مجالات التعليم والبحث العلمي وتنمية المجتمع.

وقًّع مذكرة التفاهم كل من مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر، ومحسن ناصر المري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة "ميزة". وتشمل مجالات التعاون المستقبلية إتاحة فرص التدريب والتوظيف لطلاب جامعة كارنيجي ميلون في قطر، وتوفير التعليم والتدريب للقيادة التنفيذية في "ميزة".

واعتبر تريك أن مذكرة التفاهم "ستساعد في توطيد الشراكة التي تجمعنا مع "ميزة"، كما تفتح آفاقاً جديدة أمام طلابنا، وتتيح لهم الفرصة للمساهمة في نمو الدولة وازدهارها. ومن هنا تتجلى أهمية هذا التعاون الذي سيصب في خدمة مجالات مختلفة، ومنها التعليم والبحث العلمي وتنمية المجتمع".

من جهته، عبّر المري عن سعادته بهذا التعاون، مشيراً إلى أن مذكرة التعاون الموقعة "ستوفر لنا فرصة الاستفادة من الموارد والخبرات ذات المستوى العالمي التي تتميز بها جامعة كارنيجي ميلون في قطر، بما يساعدنا على تحقيق أهدافنا في التميز والابتكار".

وتأسست شركة ميزة في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وتقدم مجموعة متكاملة من خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المدارة، بالإضافة إلى خدمات مراكز البيانات وخدمات أمن نظم المعلومات والخدمات السحابية.

وجدير بالذكر أن جامعة كارنيجي ميلون في قطر تقدم برامج أكاديمية متخصصة في العلوم البيولوجية، وإدارة الأعمال، وعلوم الحاسوب، وأنظمة المعلومات.

#بياناتحكومية

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نبذة عن جامعة كارنيجي ميلون في قطر:

على مدار أكثر من قرن، شجعت جامعة كارنيجي ميلون الأشخاص الطموحين والفضوليين على الابتكار والتخيل لتقديم الأفضل. وتُعد كارنيجي ميلون جامعة دولية من بين الأعلى تصنيفاً، وتتميز ببرامجها التعليمية التي تشجع على الإبداع والتعاون عبر مختلف فروعها.

في العام 2004، بدأت الشراكة بين كارنيجي ميلون ومؤسسة قطر لتقديم مجموعة من البرامج المختارة التي تساهم في نمو وتطور دولة قطر على المدى الطويل. واليوم، تقدم جامعة كارنيجي ميلون في قطر برامج جامعية في العلوم البيولوجية، وإدارة الأعمال، وعلوم الحاسوب، وأنظمة المعلومات، كما تضم أكثر من 470 طالب ينتمون لـ 61 دولة مختلفة.

ويتابع خريجو جامعة كارنيجي ميلون في قطر مسارات مهنية متميزة، حيث يحتلون مراكز مرموقة في أهم الجهات والمنظمات داخل دولة قطر وحول العالم، فيما بادر عدد منهم إلى إطلاق مشاريعهم الريادية الخاصة. ويبلغ عدد خريجي جامعة كارنيجي ميلون في قطر أكثر من 1200 خريج، ضمن 16 دفعة لحينه.

نُبذة عن شركة ميزة:

تأسست شركة ميزة كيو اس تي بي-ذ.م.م. (عامة) في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، حيث تقدم محفظة متكاملة من خدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة والحلول التكنولوجية. تتطلع الشركة إلى المساهمة في دفع عجلة التنمية في الدولة والمنطقة من خلال توفير خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المُدارة بمستويات عالمية، مع توفير فرصٍ مميزة لتحقيق مستقبل واعد في قطاع تكنولوجيا المعلومات لأفراد المجتمع القطري وغيره من دول المنطقة.

تعتبر ميزة شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق الرئيسية لبورصة قطر ومتاحة للتداول أمام العملاء والمستثمرين برأس مال قيمته 648,980,000 ريال قطري.

تمتلك الشركة خمسة مراكز بيانات معتمدة من المستوى الثالث باسم M-VAULTs، جميعها مصنفة عالمياً، ويصل مدى توفرها إلى 99.98%، ومصمّمة وفق أحدث المعايير الدولية الأكثر صرامة مما يمكّن الشركات من الاستفادة من كفاءات أكبر وتقليل المخاطر.

تقدم شركة ميزة خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المُدارة، إضافة إلى خدمات مراكز البيانات، وخدمات أمن نظم المعلومات والخدمات السحابية، هذا بجانب ما تتمتّع به من خبرات واسعة في مجال المدن الذكية وتطبيقاتها والذكاء الاصطناعي.