

وقع كل من بنك دبي التجاري وبي دبليو سي الشرق الأوسط مذكرة تفاهم وذلك لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف العمليات التي يقوم بها البنك

تركز الشراكة على الارتقاء بتجارب العملاء وتعزيز تفاعلهم من خلال تبني حلول خدمة العملاء الشخصية القائمة على الذكاء الاصطناعي

يهدف التعاون إلى تقديم خدمات شخصية مخصصة لعملائه تتناسب مع تفضيلاتهم واحتياجاتهم الفردية، مما سيكون له أثر إيجابي في تعزيز تجربة العملاء.

دبي: أعلن بنك دبي التجاري، أحد البنوك الوطنية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توقيعه مذكرة تفاهم مع بي دبليو سي الشرق الأوسط، وذلك لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف العمليات التي يقوم بها البنك. وتركز الشراكة على الارتقاء بتجارب العملاء وتعزيز تفاعلهم من خلال تطبيق حلول خدمة العملاء الشخصية القائمة على الذكاء الاصطناعي.

ويسعى البنك من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة من بي دبليو سي الشرق الأوسط في خدماته إلى تقديم خدمات شخصية مخصصة لعملائه تتناسب مع تفضيلاتهم واحتياجاتهم الفردية، مما سيكون له أثر إيجابي في تعزيز تجربة العملاء. بالإضافة إلى ذلك، تهدف هذه الاتفاقية إلى اكتشاف فرص تحسين العمليات الداخلية في بنك دبي التجاري باستخدام الذكاء الصناعي، واستخدام الرؤى المستندة إلى البيانات لتبسيط العمليات وتعزيز الكفاءة.

وأعرب علي عمران، الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك دبي التجاري، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، قائلاً: "يعتير توقيع هذه الاتفاقية مع بي دبليو سي الشرق الأوسط خطوة محورية لبنك دبي التجاري لتعزيز عملياته من خلال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث اننا ملتزمون بتقديم تجارب عملاء استثنائية ودفع التميز التشغيلي. كما يؤكد هذا التحالف الاستراتيجي التزام بنك دبي التجاري بالابتكار ويعزز مكانتنا كبنك رائد في المنطقة ".

من جهته علق علي حسيني، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية، الشريك، في بي دبليو سي الشرق الأوسط قائلاً: "يسعدنا أن نتعاون مع بنك دبي التجاري لتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي في القطاع المالي. وتسلط هذه الشراكة الضوء على تفانينا في تشكيل التغيير ومساعدة عملائنا في رحلة التحول الخاصة بهم نحو مستقبل يحركه الذكاء الاصطناعي ".

ومن المتوقع أن تحقق هذه الشراكة نتائج ملموسة، حيث يسعى البنك إلى تحسين رضا عملائه وزيادة كفاءة عملياته، وذلك من خلال اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة المقدمة من بي دبليو سي الشرق الأوسط، والتي تهدف إلى تقديم تجربة مصرفية شخصية وسلسة للعملاء.

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نبذة عن بنك دبي التجاري:

تأسس بنك دبي التجاري في دبي، الإمارات العربية المتحدة في عام 1969، وهو مسجل كشركة مساهمة عامة، ومدرج على لوائح التداول في سوق دبي المالي. الجدير بالذكر أن معظم أسهم البنك مملوكة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك 20٪ من أسهمه والتي تملكها مؤسسة دبي للاستثمار (ICD). ويقدّم البنك مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية إلى عملائه من الشركات والجهات التجارية والأفراد.

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نبذة عن بي دبليو سي:

هدفنا في بي دبليو سي هو بناء الثقة في المجتمع وحل المشاكل الهامة. بي دبليو سي هي شبكة شركات متواجدة في 152 بلداً ويعمل لديها أكثر من 328000 موظف ملتزمين بتوفير أعلى معايير الجودة في خدمات التدقيق والضرائب والخدمات الاستشارية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.pwc.com .

تأسست بي دبليو سي في الشرق الأوسط منذ 40 عاماً ولديها 24 مكتباً في 12 دولة في المنطقة، حيث يعمل بها حوالي 8000 موظف (www.pwc.com/me).

بي دبليو سي تشير إلى شبكة بي دبليو سي و/ أو واحدة أو أكثر من الشركات الأعضاء فيها، كل واحدة منها هي كيان قانوني مستقل. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا www.pwc.com/structure.

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