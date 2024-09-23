دبي، الإمارات العربية المتحدة: يستعد مؤتمر التاكسي الجوي العالمي القادم للتعاون مع الشريك المضيف "اير شاتو" والشريك العارض Unified Aviation لتقديم عرض سوق استثنائي في اليوم الأخير من المؤتمر في 10 أكتوبر.

حيث تم تمديد مهلة المشاركة أمام شركات الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL) حتى 23 سبتمبر لتأكيد مشاركتها والانضمام إلى العرض.

سيقام الحدث في " اير شاتو" في مركز مهبط الطائرات المروحية «دبي هيلبارك» ، حيث سيستمتع كبار الشخصيات والشركات الناشئة في تشغيل التاكسي الجوي، بالإضافة إلى صناع القرار، بعرض طيران يركز على ستة أسواق رئيسية: المملكة العربية السعودية، جزر المالديف، الهند، جزر إيجه، لندن، والمملكة المتحدة.

سيساهم هذا الحدث في تعزيز الاهتمام وزيادة الطلبات على حلول التاكسي الجوي والمركبات الجوية الكهربائية.

وصرح رئيس مؤتمرالتاكسي الجوي ، مايك هوارث، قائلًا "نحن متحمسون لتقديم أول عرض سوق لمنتجات التاكسي الجوي "، كما أضاف: "لا يزال بإمكاننا قبول شركة طيران أخرى على الأقل، ولكن يجب عليهم التواصل فورًا للتمكن من تقديم طلب التصريح في الوقت المناسب.

ينطلق عرض السوق من الساعة 10:00 صباحًا وحتى 15:00 مساءً، متضمنًا وجبة الغداء في اليوم الأخير من المؤتمر في "اير شاتو" في مركز مهبط الطائرات المروحية «دبي هيلبارك». ويشمل البرنامج:

عرض السوق الخاص بدبي - رحلات تجريبية في دبي

عرض سوق الهند - إمكانيات غير محدودة

عرض دول الجزر - جزر المالديف وجزر إيجه

عرض سوق المملكة المتحدة - فرصة غير مستغلة

نظرة مستقبلية لعرض سوق 2025

عرض سوق المملكة العربية السعودية - هل سيكون عام 2025 هو العام المرتقب؟

تشارك في هذا الحدث شركات طيران وشركات تشغيل ناشئة مثل: الخطوط الجوية السعودية، مالديفيان، يونايتد إيرلاينز، طيران الإمارات، الاتحاد للطيران، الخطوط الجوية التركية، وغيرها.

للشركات المهتمة بالاشتراك، يرجى التواصل مع شاو مان هيوانج ، مدير تنظيم فعالية عرض السوق في مؤتمر التاكسي الجوي على: xiaoman@airtaximarketshowcase.com.

سيعقد مؤتمر التاكسي الجوي العالمي في الفترة من 7-9 أكتوبر في مركز مؤتمرات ومعارض جراند حياة دبي.

تركز النسخة الخامسة من هذا الحدث على النقل الجوي المتقدم (AAM)، حيث تتيح للشركات المصنعة فرصة التواصل مع مجموعة متنوعة من شركات الطيران، المشغلين، المطارات، والموردين.

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