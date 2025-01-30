دبي: تم الإعلان عن المتأهلين للـ"الفصل الأول: مؤسسة الإمارات للآداب وصِدِّيقي للكُتّاب" لهذا العام في حفل افتتاح مهرجان طيران الإمارات للآداب مساء اليوم، يحظى الفائزين في الدورة ببرنامج إرشادي مرموق يخوّلهم إلى ضمان صفقة نشر دولية.

يجمع البرنامج بين الكتّاب العشرة المتأهلين وكتّاب عالميين، حيث يوفر لهم تدريبًا شخصيًا وورش عمل توجيهية، بالإضافة إلى فرصة الوصول إلى خبراء في صناعة النشر. يتم اختيار المتأهلين من بين 100 متقدم ومتقدمة يكتبون روايتهم الأولى باللغتين العربية أو الإنجليزية. هذه هي الدورة الرابعة للزمالة، وهو البرنامج الإرشادي الوحيد في المنطقة الذي يلتزم بالمعايير العالمية للروائيين الطموحين.

المؤلفون الذين يرشدون الفائزين هذا العام هم آلي سباركس وألوين هاميلتون وأنابيل كانتاريا وفريا نورث وجريج موس وإيمان حميدان وجلال برجس وشهلا العجيلي وسونا تشارايبوترا ويرسا سيجوردوتير.

المتأهلون للزمالة:

أحلام الجحف تم اختيارها من قِبل جلال برجس

إيلي سالكيلد تم اختيارها من قِبل آلي سباركس

حبيبة طاهر تم اختيارها من قِبل يرسا سيجوراروتير

هدى الواليلي تم اختيارها من قِبل إيمان حميدان

رند بيورتي تم اختيارها من قِبل فريا نورث

سارة مدني تم اختيارها من قِبل أنابيل كانتاريا

شيخة الشامسي تم اختيارها من قِبل شهلا العجيلي

شالاكا بارادكار تم اختيارها من قِبل جريج موس

شيما كريشنا كومار تم اختيارها من قِبل ألوين هاميلتون

شيلين سام تم اختيارها من قِبل سونا تشارايبوترا

قالت أحلام بلوكي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب ومديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب: " تُبرز هذه الزمالة مشهد الكتابة في الإمارات العربية المتحدة على الساحة الدولية، إذ تجذب اهتمام الناشرين من حول العالم وذلك من خلال تسليط الضوء على المواهب الأدبية الرائعة التي نمتلكها هنا".

وأضافت: "يتطور كُتّابنا الموهوبون من خلال هذا البرنامج بفضل الدعم الكبير من الكتّاب البارزين الذين يخصصون وقتهم لتوجيه الزملاء من خلال جلسات فردية وورش تسهم في صقل مهاراتهم. نعبر عن امتناننا لمجموعة صدّيقي القابضة على إيمانها برؤية وأهمية هذه الزمالة الفريدة، وعلى شراكتها التي تساهم في تحويل أحلام الكُتّاب إلى حقيقة ملموسة".

فازت خريجتان سابقتان من البرنامج بصفقات نشر، حيث حصلت خريجة السنة الأولى سارة حمدان بصفقة كبيرة مع الناشر الأمريكي "هولت" وستُنشر روايتها "ماذا سيقول الناس؟" في مايو 2025. أما خريجة السنة الثانية صبا برلفي فستنشر روايتها "المستوطنون" مع "ذا ديال بريس"؛ وهي إحدى منشورات "بنجوين راندوم هاوس" لتوزيعها في أمريكا الشمالية بعد توقيعها من وكيلتها الأدبية في نيويورك، أليكسا ستارك في " رايترز هاوس".

أطلقت مؤسسة الإمارات للآداب البرنامج الإرشادي في عام 2021 بالشراكة مع مجموعة صديقي القابضة بهدف أن تنشأ الزمالة مجموعة بارزة من الكتّاب المقيمين في الإمارات العربية المتحدة على مدى خمس سنوات والاندماج مع جمهور من جميع أنحاء العالم.

وقالت هند صديقي، رئيسة قسم التسويق والاتصال في شركة صديقي القابضة: "أشعر ببالغ الفخر لما حققناه من تقدم كبير من خلال هذه الزمالة. هذا الإنجاز يعكس -بلا شك- ثراء الموهبة التي تتمتع بها منطقتنا، ونحن في غاية السعادة لأننا قدمنا منصة مميزة للكتّاب الموهوبين بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للآداب. ومع بداية عام جديد، كلنا ثقة أن هذه المنصة ستستمر في دعم الزملاء وتوفير الفرص للكتّاب الطموحين في المنطقة لتحقيق المزيد من النجاح".

يشارك الزملاء في سلسلة منتظمة من الورش التي تقودها المرشدة المقيمة أنابيل كانتاريا، بالإضافة إلى ست ساعات من الإرشاد الفردي. ويتضمن البرنامج لقاءات ومحادثات مع مؤلفين وخبراء يغطون جميع جوانب صناعة النشر، بدءاً من مراحل الكتابة الأولى وصولًا إلى النشر والترويج.

يوفر البرنامج أيضاً فرصاً للتواصل مع وكلاء أدبيين، ومحررين، وناشرين دوليين، إلى جانب الوصول إلى دروس متقدمة في الكتابة بالتعاون مع مؤسسات كتابة دولية. وتشمل التجربة رحلة ميدانية سنوية، تزور خلالها المجموعة مؤسسات مثل "جوثام رايترز" في نيويورك وأكاديمية "فابر" في لندن، للاستفادة من خبرات المجموعات السابقة ومقابلة وكلاء أدبيين، مما يعزز من فرصهم في تطوير مسيرتهم الأدبية.

نبذة عن مهرجان طيران الإمارات للآداب

يُعَدّ مهرجان طيران الإمارات للآداب أحد أفضل عشرة مهرجانات أدبية في العالم، إذ يجمع الكتّاب والمفكرين والمتحدثين من حول المنطقة والعالم. وقد تحدث في المهرجان على مدى السنوات الستة عشرة الماضية أكثر من 2000 من الكتّاب من أكثر من مائة دولة. تمكن المهرجان من الوصول إلى جمهور يزيد عن 380 ألف شخص سواء من زوار المهرجان أو عبر البث المباشر. واستضافت جلسات المهرجان مجموعة كبار المتحدثين كل من أحمد بخيت، سعود السنعوسي، علي أبو الريش، عزة القبيسي، دانا دجاني وتوشيكازو كواجوتشي.

يهدف المهرجان إلى تطوير ثقافة القراءة وترسيخ مكانتها لدى مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد حصد المهرجان، في دوراته المختلفة، العديد من الجوائز الهامة؛ ومن خلال توفير منصة للمواهب الدولية والمحلية، وما زال المهرجان يشكل المشهد الأدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

إضافة للبرنامج الأساسي، يوفر المهرجان فرصة استثنائية للأطفال من خلال البرنامج التعليمي الذي أسهم في تثقيف وتعليم الطلبة عبر الإمارات السبع في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما يطرح المهرجان كل عام العديد من المسابقات الطلابية، باللغتين العربية والإنجليزية، مما يتيح للناشئين تقديم مهاراتهم وعرض مواهبهم في الشعر والقصص والإلقاء. يُقام مهرجان طيران الإمارات للآداب برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، ويُعد المهرجان أبرز مبادرات مؤسسة الإمارات للآداب، التي تأسست عام 2013 بموجب مرسوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالشراكة مع طيران الإمارات وهيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، الهيئة المعنية بشؤون الثقافة والفنون والتراث في الإمارة.

يعود مهرجان طيران الإمارات للآداب في عام 2025.

نبذة عن مؤسسة الإمارات للآداب

توفر مؤسسة الإمارات للآداب، وهي مؤسسة غير ربحية، كافة سبل الدعم والرعاية للأدب والثقافة، وتسعى لترسيخ مكانتهما في مجتمع دولة الإمارات والمنطقة من خلال البرامج والمبادرات الثقافية المختلفة.

أُنشئت المؤسسة عام 2013 بموجب مرسوم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتهدف المؤسسة إلى تعزيز مكانة الثقافة وتشجيع الأدب، لاسيما الأدب العربي.

تحتضن المؤسسة وترعى العديد من المبادرات الثقافية والمشاريع على المدى الطويل، وتهدف إلى الارتقاء لتطلعات الاستراتيجية الوطنية للقراءة في دولة الإمارات العربية المتحدة. من أبرز المشاريع التي ترعاها المؤسسة، برنامج "الفصل الأول – زمالة الإمارات للآداب وصِدِّيقي للكتّاب"، وجائزة أمناء مكتبات المدارس، ومبادرة كاتب مكتوب، ومشروع "من الداخل إلى الخارج"، وبرامج التعليم على مدار العام بالإضافة إلى أندية الكتب ودورات الكتابة الإبداعية. ومن أبرز مبادرات المؤسسة في عام 2020، مؤتمر التحالف العالمي للمهرجانات الأدبية، وفي عام 2016، مؤتمر دبي الدولي للترجمة، وفي عام 2017، مؤتمر دبي الدولي للنشر.

إن مؤسسة الإمارات للآداب في علاقة رسمية مع اليونسكو، كما تشرف المؤسسة على تنظيم مهرجان طيران الإمارات للآداب، وهو المهرجان الأدبي الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة شركة صديقي القابضة:

تأسست "شركة صديقي القابضة" في عام 2007 لتحقيق هدف الشركة الشامل المتمثل في التركيز على العملاء والتميز التشغيلي، انطلاقاً من رؤية المجموعة المتمثلة في تحويل الوقت إلى لحظات عزيزة، تدير "صديقي القابضة" مجموعة متنوعة من الأعمال بما في ذلك "أحمد صديقي وأولاده" و"خدمات الساعات السويسرية" و"ميزن" و"صديقي وأولاده للاستثمارات" التي تضم "شركة صديقي العقارية" وهي كيان لإدارة العقارات. تُعدّ "شركة أحمد صديقي وأولاده" أكبر وحدة أعمال داخل المجموعة؛ حيث تضم أكثر من 70 علامة تجارية للساعات والمجوهرات الفاخرة في 50 موقعاً.

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