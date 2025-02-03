المنامة - اختتم صندوق العمل (تمكين) مشاركته في أعمال النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل (GLMC)، والذي تم إقامته في الرياض في المملكة العربية السعودية تحت شعار «مستقبل العمل»، وذلك بمشاركة كل من الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للإستراتيجية وتحليل البيانات في الصندوق.

وخلال المؤتمر شاركت سعادة السيدة مها عبد الحميد مفيز، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) في جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول المهارات المطلوبة لتجهيز الشباب لسوق العمل. حيث تحدثت حول تجربة تمكين في صقل المهارات وتطوير الكفاءات الوطنية بهدف تعزيز فرصها في سوق العمل ورفع تنافسيتها محلياً ودولياً. مشيرةً إلى الدور الفاعل الذي تقدمه مهارات البحرين في تحديد الفجوات المهارية من خلال البحث وتحليل بيانات سوق العمل بالتعاون مع القطاع الخاص وعدد من الجهات الحكومية المعنية، والذي نتج عنه مبادرات وبرامج طرحها الصندوق لسد فجوة المهارات التقنية في السوق المحلي.

وخلال الجلسة النقاشية أكدت سعادتها على مواصلة تركيز الصندوق على تطوير البرامج والحلول التي تساهم في جعل المواطن البحريني الخيار الأول للتوظيف وتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني وذلك تماشياً مع أولويات صندوق العمل (تمكين) والخطط التنموية الوطنية وعلى رأسها برنامج عمل الحكومة 2023-2026، والخطة الوطنية لسوق العمل 2023-2026.

إلى جانب ذلك، شاركت السيدة علياء العالي، الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وتحليل البيانات في صندوق العمل (تمكين) في ورشة عمل لتطوير ا سياسات سوق العمل حيث ركزت مشاركتها على التجربة البحرينية في طرح حلول ومبادرات لإدماج الباحثين عن عمل في السوق المحلي وجعل البحرينيين الخيار الأمثل للتوظيف وذلك من خلال برامج التدريب والتوظيف التي يقدمها الصندوق. بالإضافة لدراسة التحديات والفرص التي من شأنها بناء سوق عمل قائم على المعرفة يلبي متطلبات القطاع الخاص والتي تتجه بشكل متسارع نحو توظيف التكنولوجيا لتعزيز الإنتاجية.

والجدير بالذكر أن المؤتمر الدولي لسوق العمل (GLMC) يقام بحضور رفيع المستوى لـ 45 وزيراً للعمل، ورؤساء وممثلين من المنظمات الدولية المهتمة بأسواق العمل، وحضور ما يزيد عن 5000 مشارك و200 متحدث من صُنّاع سياسات العمل، والخبراء، والمختصين لأكثر من 100 دولة حول العالم. ويُعد المؤتمر منصة عالمية استثنائية تجمع تحت مظلتها الحكومات، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص، والخبراء، والأكاديميين لمناقشة أوضاع سوق العمل واستشراف مستقبله، مع التركيز على تقديم حلول عملية ومستدامة للتحديات التي يواجهها.

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