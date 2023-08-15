الرياض: أعلنت شركة تلر بوابة الدفع الإلكتروني، الحائزة على جوائز متعددة، عن مشاركتها كراعي فضي في معرض سيملس المملكة العربية السعودية. ومن المقرر أن يُقام هذا الحدث في مركز واجهة الرياض خلال الفترة من 4 إلى 5 سبتمبر من هذا العام. يعد معرض سيملس المملكة العربية السعودية منصة لأهم الشركات في مجالات المدفوعات والتكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية والتجزئة والتجارة الإلكترونية والبطاقات الائتمانية.

وتعد مشاركة تلر كراعي فضي بمثابة شهادة على التزامها بالابتكار وتجسيداً لمهمتها المتمثلة في تمكين العملاء من التعامل غير النقدي، ورقمنه طرق قبول المدفوعات. وخلال الحدث، سيشارك خليل العلمي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تلر، كمتحدث رئيسي في جلسة تحت عنوان " فتح آفاق التجارة الذكية: الاستفادة من طاقة الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتعزيز نمو الأعمال" وذلك في 4 سبتمبر.

ستقدم شركة تلر في جناحها رقم U40 خلال المعرض آخر الخدمات والأدوات اللازمة لتسهيل توسع أعمال التجار بسلاسة. تُوفِّر تلر طرق دفع متنوعة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك فيزا، ماستركارد، أميركان إكسبرس، يونيون بي، وJCB ،Apple Pay، PayPal، بطاقات مدى، stcpay، urpay. بالإضافة إلى ذلك، تقدم تلر حلولا شاملة لعالم التجارة الإلكترونية، منها روابط الدفع واستخدام رموز الاستجابة السريعةcode QR للمدفوعات، والفواتير الرقمية، وخدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقاً"، وبرنامج تمويل التاجر، وأداة "تلر شوبز" السهلة الاستخدام لإنشاء متجر إلكتروني على الإنترنت في خمس دقائق.

وأعرب خليل العلمي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تلر، عن حماسهُ للمشاركة في معرض سيملس المملكة العربية السعودية 2023 مشيرًا إلى أن "المملكة العربية السعودية ومن خلال ترجمتها لرؤيا 2030 تعد واحدة من أبرز مراكز التكنولوجيا المالية في العالم، ويسعدنا أن نكون جزءًا من ذلك. حيث إننا في تلر نسعى لتوفير المنتجات والحلول المالية المبتكرة والذكية التي تتناسب مع متطلبات السوق السعودية المتقدم".

#بياناتشركات

- انتهى -

عن تلر:

تأسست شركة تلر عام 2014 وحصدت العديد من الجوائز تقديراً لتميزها. تقدم الشركة حلول المدفوعات للشركات الصغيرة والمتوسطة والهيئات الحكومية والشركات الكبرى عبر بوابتها للدفع الإلكتروني.

تتيح المنصة الفريدة، التي طورتها الشركة اعتماداً على مواردها الداخلية وباستخدام تقنية مملوكة لها بالكامل، التعامل مع وسائل الدفع الفريدة والمعقدة وتوفير العديد من قنوات التكامل مع الأنظمة الأخرى.

واعتماداً على نموها السريع في كلٍ من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، تعمل تلر على بناء حضور إقليمي أوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمكّن الشركات من قبول الدفعات بما يزيد عن 120 عملة بفضل إمكانيات منصتها للدفع الإلكتروني المتاحة بأكثر من 30 لغة من خلال مجموعة متنامية من طرق الدفع: فيزا، ماستركارد، أميركان إكسبرس، يونيون بي، JCB ابل بي، PayPal بطاقات مدى، سداد، stcpay ،urpay.

كما توفر لعملائها مجموعة من الخدمات المالية والتجارية تشمل التجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ورموز الاستجابة السريعة (QR) والدفع من خلال روابط الدفع والحماية ضد الاحتيال والربط مع منصات التسوق المختلفة والفوترة الرقمية وخدمة اشتر الآن وادفع لاحقاً وبرنامج التمويل. كما وتوفر تلر منصة تجارة إلكترونية متكاملة تتيح للتجار إمكانية بناء متاجرهم الافتراضية الخاصة بسهولة وخلال دقائق لتوفير خدماتهم ومنتجاتهم عبر الإنترنت.

تلر هي أول شركة تحصل على شهادة الالتزام بمعايير أمن بيانات بطاقات الدفع من المستوى الأول PCI DSS وشهادة الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني (NESA) في منطقة الشرق الأوسط وشمال. https://telr.com/ae-ar/ www.telr.com