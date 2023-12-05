تكريم مجموعة روشن" في المنتدى السنوي الخامس لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة بدرع تقديري لمساهماتها المتميزة في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم

تسعى "روشن"، من خلال برنامجها للمسؤولية الاجتماعية للشركات "يحييك"، إلى تعزيز المشاركة المجتمعية الشاملة والمستدامة التي تزدهر فيها جميع فئات المجتمع بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحقيق الرخاء لجميع المواطنين

الرياض: برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن فرحان آل سعود، الرئيس التنفيذي لجمعية لأجلهم، تم تكريم مجموعة "روشن"، المطور العقاري الوطني والأكثر موثوقية في المملكة العربية السعودية وإحدى المشاريع الكبرى المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، بدرع تقديري في المنتدى السنوي الخامس لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة الذي نظمته جمعية "لأجلهم" برئاسة صاحبة السمو الأميرة نوف بنت عبد الرحمن بن ناصر بن فرحان آل سعود، وذلك عن جهود المجموعة الكبيرة في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ورعايتها الاستراتيجية للنسخة الخامسة من المنتدى.

قدمت الأميرة نوف إلى جانب سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة دعم ذوي الإعاقة الدكتور هشام الحيدري ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المنطقة الشرقية، الاستاذ عبدالرحمن المقبل، درع التكريم إلى المدير العام التنفيذي لإدارة الأراضي والشركاء، نومان الدعجاني ومدير أول المسؤولية الاجتماعية للشركات في "روشن"، محمد عاشور، مشيدين بدور "روشن" وخدماتها الدؤوبة والمتميزة في النهوض بمصالح الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز المشاركة المجتمعية الشاملة.

وبهذه المناسبة، صرحت الرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل للمجموعة، غادة الرميان، قائلة: " تؤكد رؤية السعودية 2030 على أن كل فرد منا له دور يلعبه وفرصة يغتنمها للمساهمة في بناء مستقبل بلادنا، بغض النظر عن هويته أو المجال الذي يعمل فيه، فالمواطن السعودي هو أثمن كنوزنا ومصدر قوتنا التي لا تنضب. وفي روشن، نستمد عزيمتنا من هذا الإيمان الراسخ، فنعكسه في التزامنا ببرامج المسؤولية الاجتماعية، ساعين إلى تمكين كافة المجتمعات من خلال مبادرات شاملة تتجاوز حدودها لتشمل جميع أفراد المجتمع، وتسهم في تعزيز قيمنا السامية المتمثلة في الفرص والتمكين والمسؤولية. وهنا، أتوجه بالشكر الجزيل إلى زملائي في روشن، وإلى المتطوعين في برنامج يحييك الذين يعملون بلا كلل لضمان تحقيق أهدافنا النبيلة، وإيصال أثرنا الإيجابي إلى أكثر الأماكن احتياجاً إليه".

من جهته، قال مدير أول المسؤولية الاجتماعية للشركات في “روشن”، محمد عاشور، تعليقاً على هذا التكريم: "بالنيابة عن روشن، يشرفنا ويسعدنا أن نتلقى هذا الدرع التقديري، ونتوجه بالشكر الجزيل إلى جميع شركائنا على تفانيهم وثباتهم على مشاركتنا لهذه القيم. نحن ندرك المسؤولية المحورية التي تقع علينا لتلبية احتياجات المجتمع، وسنستمر في تفعيل مبادرات برنامج يحييك للوفاء بوعدنا بتعزيز التطور المجتمعي وتمهيد الطريق أمام مجتمع نابض بالحياة للجميع".

من خلال برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات، تعكس "روشن" دورها القيادي و انتشارها كأحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، وذلك لتوسيع نطاق التزامها برفع جودة الحياة والاستدامة وبناء المجتمعات خارج مشاريعها، مما يعود بالنفع على السعوديين في جميع أنحاء المملكة من خلال الشراكات ترفع مستوى الوعي وتمكّن الأفراد وتلهمهم. وانطلاقاً من تلك القيم، تؤكد "روشن" التزامها بتعزيز المشاركة المجتمعية ودمج الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة في جميع أنحاء المملكة من خلال:

دعم 270 طفلاً من المصابين بالتوحد من خلال دعم برامج تطوير المهارات والعلاج في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الجمعية السعودية للتوحد .

رعاية فعاليات القولف لأكثر من 300 طفل من ذوي الإعاقة وتدريب 30 مدرباً في جدة من خلال شراكتنا مع سلسلة "ليف قولف جدة" .

خلال شراكتنا مع سلسلة "ليف قولف جدة" تقديم ورش عمل لبناء المهارات من خلال مؤتمرالدولي لمزدوجي الاستثنائية، الذي يعزز مواهب الأفراد الموهوبين من ذوي الإعاقة من خلال جلسات تركز على مشاركة التجارب الحياتية والتحديات التي تواجه مجتمع ذوي الإعاقة .

رعاية بطولة خاصة بكرة المرمى تضم 12 فريقاً على مدى يومين في المنطقة الشرقية بالشراكة مع جمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة. وشهدت الشراكة أيضاً إطلاق برنامج إعادة تأهيل وعلاج تقويمي، حيث تم تقديم عدد من الجلسات العلاجية، بما في ذلك جلسات الدعامات والعلاج بالفن، لمئات المستفيدين على مدار العام .

إطلاق برنامج تقييم إمكانية الوصول بالتعاون مع " مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية" لدعم إنشاء بيئات شاملة تعزز جودة الحياة من خلال إجراء تقييمات في جميع مرافق "روشن" والأماكن العامة .

مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية" رعاية المنتدى السنوي الخامس لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي تنظمه جمعية "لأجلهم"، والذي يهدف إلى توعية الناس عن الرعاية الاجتماعية وطرق التأهيل وخلق فرص العمل وإيجاد فرص للتعاون .

وتزامناً مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو احتفال تدعمه الأمم المتحدة لحقوق ورفاهية الأشخاص ذوي الإعاقة على جميع المستويات المجتمعية والتنموية، نظمت جمعيات "لأجلهم" المنتدى السنوي لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، لتأكيد أهمية هذه الفئة في المجتمع ودعم حقوقهم ورفاهيتهم. ويسلط الحدث الضوء على دور جمعيات "لأجلهم" في الدفاع عن حقوق ورفاهية الأفراد ذوي الإعاقة. وتعد المنتديات السنوية لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة من أهم المبادرات التي تنظمها جمعيات "لأجلهم"، حيث تُعد منصةً لتوعية المجتمع بدور الجمعيات في خدمة ذوي الإعاقة وتحقيق رفاهيتهم. ويوفر الحدث أفكاراً مبتكرة حول طرق الرعاية الاجتماعية وإعادة التأهيل ويؤكد على خلق فرص العمل لهم، مما يساهم في تأهيل كوادر عاملة أكثر شمولاً. ويسعى الحدث، من خلال تعزيز روح التعاون، إلى معالجة التحديات بشكل جماعي وخلق بيئة أكثر دعماً وتمكيناً للأشخاص ذوي الإعاقة.

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