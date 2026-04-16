المنامة، مملكة البحرين : تقديراً لدوره في دعم وتمكين الشباب البحريني من خلال المشروع الوطني "لامع"، تم تكريم بيت التمويل الكويتي - البحرين من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وذلك خلال حفل ختام النسخة الخامسة من البرنامج، نظير إسهاماته الفاعلة في دعم هذا البرنامج الوطني الرائد الهادف إلى إعداد قيادات شبابية مؤهلة وقادرة على صناعة المستقبل.

ويأتي هذا التكريم انعكاساً لالتزام بيت التمويل الكويتي - البحرين المستمر بدعم المبادرات الوطنية التي تُعنى بتنمية الطاقات الشبابية، وإيمانه الراسخ بأهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية بوصفها الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يحرص البنك على الإسهام الفاعل في البرامج التي تعزز مهارات الشباب وتوسّع آفاقهم وتمكّنهم من أداء أدوار مؤثرة في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها المشروع الوطني "لامع"، الذي يمثل نموذجاً متقدماً في إعداد جيل يمتلك أدوات التفكير واتخاذ القرار، ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة من خلال تجربة عملية متكاملة تجمع بين المعرفة والتطبيق.

وبهذه المناسبة، صرح د. شادي زهران، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي – البحرين، قائلاً "نعتز بهذا التكريم الذي تشرفنا به من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، والذي يعكس متانة الشراكة مع مشروع "لامع" وأثرها الإيجابي في دعم الشباب البحريني، ونفخر بكوننا شريكاً استراتيجياً في هذه المبادرة الوطنية الرائدة التي تسهم في إعداد قيادات شابة قادرة على التفكير واتخاذ القرار بكفاءة في بيئات عملية حقيقية."

وأضاف"لقد أثبت برنامج "لامع" مكانته كمنصة نوعية لصقل المهارات القيادية، ونحن في بيت التمويل الكويتي - البحرين نؤمن بأهمية دعم مثل هذه البرامج التي تخلق قيمة مضافة حقيقية للمجتمع وتسهم في بناء كوادر وطنية مؤهلة، وسنواصل العمل على تعزيز شراكاتنا مع مختلف الجهات الوطنية وتوسيع نطاق المبادرات التي تستهدف تطوير رأس المال البشري، بما يواكب تطلعات الشباب ويدعم مسيرة التنمية المستدامة في مملكة البحرين."

ويُعد مشروع "لامع" من أبرز المبادرات الوطنية المعنية بتعزيز المهارات القيادية لدى الشباب، حيث يركز على بناء الشخصية وتعزيز الجاهزية العملية من خلال تجارب واقعية وتحديات نوعية، بما يسهم في تخريج كفاءات قادرة على إحداث تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع.

