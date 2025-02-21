أبوظبي: أعلنت شركة أبوظبي لبناء السفن، الرائدة إقليمياً في تصميم السفن الحربية والتجارية وبنائها وإصلاحها وصيانتها وتجديدها وتحويلها والتابعة لمجموعة ايدج، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "انترمارين"، الرائدة عالمياً في تصميم وتصنيع كاسحات الألغام البحرية ومراقبة قاع البحر وسفن المسح وزوارق الدوريات والعبّارات السريعة، وذلك بهدف استكشاف آفاق التعاون ودفع عجلة نمو الأعمال المشتركة.

ووقّع على الاتفاقية ديفيد ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن، وليفيو كورغي، الرئيس التنفيذي لشركة انترمارين، على هامش معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس) لعام 2025، المقام بين يومي 17 و21 فبراير في أبوظبي. وترمي الاتفاقية إلى دمج خبرات الجهتين ضمن مجال تصميم وبناء السفن العسكرية والتجارية والارتقاء بقدراتهما التقنية لفتح آفاق فرص تجارية جديدة في دولة الإمارات وأهم الأسواق الدولية.

وقال ديفيد ماسي بهذه المناسبة: "تمثل الاتفاقية خطوة مهمة لتعزيز قدرات شركة أبوظبي لبناء السفن عبر الشراكات الاستراتيجية. عن طريق التعاون الوثيق مع انترمارين، يمكننا الاستفادة من خبراتنا المشتركة لتحسين عروضنا للعملاء داخل دولة الإمارات وخارجها. يجسّد ذلك التعاون طموحنا المشترك لدفع عجلة الابتكار ضمن مجال بناء السفن وتقديم حلول بحرية متقدمة مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات التشغيلية دائمة التطور".

وقال ليفيو كورغي: "يسعدنا توقيع تلك الاتفاقية التي ترسي أسس تعاون منظم بين الشركتين في المستقبل. وعبر الجمع بين نقاط قوتنا والاستفادة من أوجه التآزر بيننا، نهدف إلى توليد قيمة مضافة وتقديم حلول متقدمة تقنياً. كما يبرز ذلك التعاون التزامنا وعزمنا على ترسيخ مكانتنا في دولة الإمارات".

وتتماشى الاتفاقية مع الاستراتيجية الشاملة لشركة أبوظبي لبناء السفن، الرامية إلى تطوير سفن وأنظمة بحرية متقدمة ومصممة خصيصاً لتلبية متطلبات السوق دائمة التطور، مما يرسّخ مكانتها كجهة فاعلة رئيسية ضمن قطاعي الدفاع العالمي وبناء السفن التجارية.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع مجموعة ايدج: edgegroup.ae

نبذة عن أبوظبي لبناء السفن

أبوظبي لبناء السفن (ADSB) هي شركة رائدة على المستوى الإقليمي في بناء السفن العسكرية والتجارية، وإصلاحها، وصيانتها، وإعادة تجهيزها وتعديلها، وتُدير الشركة واحداً من أكثر أحواض السفن تطوراً في المنطقة، مع سجل حافل بالإنجازات يمتد لربع قرن من الزمن. تتبع شركة أبوظبي لبناء السفن لقطاع المنصّات والأنظمة في مجموعة ايدج، وتسهم في المساعدة على زيادة قدرات الدفاع البحري لدولة الإمارات العربية المتحدة، والحفاظ على الأسطول البحري الإماراتي بحالة تشغيلية ممتازة. كما تُعنى الشركة أيضاً بقطاع الطاقة المدنية، إذ تُوفّر خدمات تصنيع وصيانة وتجديد للبنية التحتية الثابتة التابعة لقطاع الطاقة البحرية. تتمثل رؤية شركة أبوظبي لبناء السفن بتحقيق الريادة الإقليمية في تقديم الحلول الموثوقة والمبتكرة، وإنشاء علاقات متينة تجلب قيمة مضافة للعملاء، وغيرهم من الجهات المعنية، العسكرية والمدنية على حد سواء.

المزيد من المعلومات متوفر على الموقع الإلكتروني adsb.ae/ar

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