الإمارات العربية المتحدة، إمارة دبي: استمرارا لرعاية تعاونية الاتحاد لفعاليات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم منذ أكثر من عشرين عاما تم الإعلان عن رعاية التعاونية البلاتينية للجائزة في دورتها الـ 27، يأتي ذلك تأكيداً على دور التعاونية في خدمة أبناء العالم الإسلامي والقيم الإسلامية الحميدة ونشرها، وتحفيز الأجيال الناشئة والشباب على الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي وإدراك واجباتهم تجاه عقيدتها ورسالتها الإسلامية.

​وسلم محمد الهاشمي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد شيك الرعاية، للدكتور سعيد عبدالله حارب المهيري، نائب رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وذلك بمقر الجائزة، بحضور الدكتور سهيل البستكي مدير إدارة الاتصال المؤسسي في تعاونية الاتحاد، وهدى سالم مدير أول قسم الاتصال بالتعاونية، وأحمد الزاهد عضو اللجنة المنظمة المتحدث الرسمي لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، ومحمد الحمادي مدير إداراتي تقنية المعلومات والموارد البشرية رئيس وحدة المسابقات بالجائزة، وعدد من الموظفين من كلا الجانبين.

وقال محمد الهاشمي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد إن دعم التعاونية للجائزة يعتبر جزء من أعمالها السنوية لدعم المؤسسات المجتمعية التي لها تأثير إيجابي على أفراد المجتمعي، مشيراً إلى أن جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ساهمت بشكل فعال وإيجابي بتعزيز مكانة إمارة دبي كوجهة عالمية تخدم الدين الحنيف والمسلمين وتشجيع الناشئين على حفظ القرآن الكريم والعمل به، لافتاً إلى أن دعم تعاونية الاتحاد للجائزة نابع من صلب الأهداف الاستراتيجية التي تولي المساهمات المجتمعية جل اهتمامها للمشاركة في تحقيق رؤية الحكومة الرشيدة وقيادتها الحكيمة.

بدوره أكد الدكتور سعيد عبدالله حارب المهيري نائب رئيس اللجنة المنظمة للجائزة أن شراكة الطرفين تمتد لأكثر من عشرين عاماً، حيث كانت تعاونية الاتحاد من أوائل المؤسسات والشركات الراعية لجانب من فعاليات الجائزة المختلفة والتي تقام على مدار العام، ونثمن دور التعاونية في المجتمع ودعمها لكافة الفعاليات الكبرى. وذكر حارب أن هذه الرعاية التي أعلنتها التعاونية ليست بغريبة على القائمين عليها، وتقدم بالشكر الجزيل لجميع الأخوة الذين تعاقبوا على الإدارات السابقة للتعاونية وتقدم بالتهاني والتبريكات لرئيس وأعضاء مجلس الادارة الجديد على تكليفهم بإكمال مسيرة من سبقهم لإدارة دفة هذه المؤسسة التعاونية العملاقة.

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