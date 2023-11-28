الإمارات العربية المتحدة، إمارة دبي: استضافت تعاونية الاتحاد معرضاً اقتصادياً للمنتجات الصينية، وذلك في الورقاء سيتي مول، حيث تم تنظيم المعرض لمدة 3 أيام، بهدف تعزيز حضور الشركات الرائدة العاملة في مجال المنتجات الغذائية الصينية ذات الجودة العالية في قطاع تجارة التجزئة.

ويهدف المعرض الذي افتتحه العضو المنتدب لتعاونية الاتحاد المهندس عبدالله محمد رفيع الدلال، بحضور نيكولاس فرانسيس الرئيس التنفيذي للعمليات، ونيلس جيراردوس بيتروس جرون الرئيس التنفيذي التجاري في التعاونية، وعدد من مدراء الإدارات والموردين للمواد الصينية، إلى بناء شراكات اقتصادية وتجارية بين الطرفين، لتكون التعاونية نقطة انطلاق رئيسية للمنتجات الغذائية الصينية المعروضة في المعرض.

واشتمل المعرض على تشكيلة واسعة من المنتجات الصينية عالية الجودة، حيث ضم 98 منتج غذائي وغير غذائي، منها القهوة والتفاح والفراولة والزهور والكيك والعنب والشاي بنكهات مختلفة والمكسرات بأنواعها وغيرها من المنتجات التي تعد أكثر استهلاكاً وطلباً من قبل المتسوقين.

وأكدت التعاونية بأنها تتطلع من خلال المعرض إلى توطيد أواصر التعاون المشترك بينها وبين الشركات الموردة للمنتجات الصينية، ومد آفاق واعدة لتبادل الخبرات، مؤكداً أن هذا المعرض سيكون بمثابة بداية عمل تعاوني اقتصادي.

وأضافت أن هذا المعرض يأتي ضمن استراتيجيات وخطط التعاونية الرامية إلى تبادل المعارف التجارية في قطاع التجزئة واستقطاب أكبر عدد ممكن من المنتجات الجديدة للتعاونية لتلبية طلبات المستهلكين وضمان تنوعها، مشيرة إلى أهمية بناء شراكات ناجحة مع أبرز الموردين للمنتجات الصينية والشركات الرائدة في مجال تجارة التجزئة.

وتقدم الموردين للمنتجات والمشاركين في المعرض بالشكر للتعاونية على فتح المجال لهم لعرض منتجاتهم ودعمهم وتعاونهم في تنظيم المعرض الذي لاقى إقبال مميز من قبل المستهلكين، مشيرين إلى أهمية المعرض لدعم التعاون بين الطرفين، وتجسيد توجهاتهم الاستراتيجية لتنمية الصادرات التي تعتمد على التواجد المباشر في الأسواق الواعدة وذات الأولوية، مؤكدين بأن التعاونية تعتبر من أهم منافذ البيع في إمارة دبي لعرض المنتجات الصينية الفريدة والمميزة فيها.

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