دبي: قال معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع:" في ظل توجيهات قيادتنا الحكيمة، تحتفل دولة الإمارات بيوم الطبيب الإماراتي، في تكريم للأطباء المخلصين في الدولة بما فيهم أبناء الإمارات، لتجسيد فخر الوطن بجهودهم وعطائهم المهني والإنساني حفاظاُ على صحة أفراد مجتمعنا، مؤكدين يوماً بعد يوم كفاءتهم المتميزة في تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية، ومسخرين معرفتهم ومهاراتهم لخدمة الإنسان والوطن".

وأعرب معالي العويس عن فخر الوزارة بجميع الأطباء الذين يجسدون القيم النبيلة لمهنة الطب ويعكسون الروح الإماراتية الأصيلة من خلال عملهم الدؤوب والتزامهم بالمعايير الأخلاقية العالية. والإشادة بمساهماتهم التي تتجاوز العيادات والمستشفيات، لتصل إلى كل بيت في الإمارات، مؤكدين بذلك على دورهم كحراس للصحة العامة. ولفت إلى أن نجاح وتميز الطبيب في الإمارات يلهم ويحفز الأجيال القادمة من الأطباء ليواصلوا هذه المسيرة المشرفة، معززين بذلك رسالة الدولة في تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية والعلاجية بما يتوافق مع الرؤية الحكومية نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة.

وشكر معالي العويس القيادة الحكيمة على دعمها المتواصل وتوفير جميع الإمكانات والقدرات، لينجح الأطباء في تأدية رسالتهم الإنسانية، وجدد معاليه التزام وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدعم مسيرة الأطباء من خلال توفير بيئة عمل محفزة وملائمة وتوفير الفرص التدريبية المستمرة وتطوير القدرات الطبية. مشيداً بإسهاماتهم في رفعة وتقدم وطننا، لأن فخرنا بهم يتجدد في كل يوم، مؤكدًا على الدور الرئيسي الذي يؤدونه في الارتقاء بالنظام الصحي وضمان الصحة والرفاهية لجميع أفراد المجتمع. ونتطلع إلى مستقبل يزدهر فيه الابتكار الطبي وتتوطد فيه مكانة الإمارات كنموذج يحتذى به في الرعاية الصحية المتميزة والمبتكرة.

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