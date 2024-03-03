المنامة، مملكة البحرين: أعلنت شركة انفراكورب، الشركة الرائدة بالاستثمار في البنية التحتية وتطوير المشاريع العقارية، عن قيامها بالترتيبات اللازمة لعقد شراكة جديدة مع الدوري الاسباني لكرة القدم (لا ليغا)، أحد أشهر دوريات كرة القدم للمحترفين في العالم، وذلك بهدف خلق تجربة استثنائية لعشاق كرة القدم في مملكة البحرين.

تهدف إنفراكورب من خلال هذه الشراكة إلى خلق وجود لـ"لا ليغا" في مملكة البحرين والمنطقة من خلال سلسلة من التجارب الترفيهية ومنافذ المأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى متحف فريد يعرض التاريخ الغني لأحد أعرق دوريات كرة القدم في العالم، وذلك في مشروع البحرين هاربر الرائد. كما تتسق هذه الخطوة مع رؤية الشركة الاستراتيجية لتنويع محفظة مشاريعها وتقديم خيارات ترفيهية عالمية المستوى في مملكة البحرين.

البحرين هاربر هو مشروع واجهة بحرية رئيسي في قلب العاصمة يهدف إلى تحويل المنطقة إلى واجهة بحرية نابضة بالحياة وعصرية. ويضم المشروع مزيجًا من المساحات السكنية والتجارية والترفيهية، بالإضافة إلى المعالم الثقافية والفنادق والحدائق العامة. ومن خلال هذا التعاون المرتقب مع "لا ليغا"، تسعى انفراكورب إلى إنشاء وجهة حيوية وديناميكية تلبي الرغبات المتنوعة للمقيمين في المشروع وجاذبة للزوار والسياح من داخل مملكة البحرين وخارجها.

وتعليقًا على ذلك، صرح السيد ماجد الخان، الرئيس التنفيذي لشركة انفراكورب، بالقول: "نحن مسرورون بالإعلان عن سعينا لإتمام هذا التعاون مع ’لا ليغا‘، العلامة التجارية لأحد أشهر دوريات كرة القدم والرائدة في قطاعي الرياضة والترفيه. من المرتقب أن تعمل هذه الشراكة على الارتقاء بمشروع البحرين هاربر بلا شك وتعزيز التجربة الشاملة التي يقدمها للمقيمين والزوار، لنعزز بذلك من مكانة المشروع الرائدة كوجهة متميزة تقدم مزيجًا من الترفيه وتناول الطعام والتجارب الثقافية."

بدوره، علق السيد عبدالعزيز توفيقي, مدير تطوير المشاريع في انفراكورب، قائلًا، بالقول: "يسعدنا أن نعلن عن تعاوننا المرتقب مع الدوري الاسباني ’لا ليغا‘ لتقديم إثارة الدوري الإسباني في البحرين هاربر. سنعمل عبر هذه الشراكة إلى تسليط الضوء على عروض الترفيه الشاملة في هذا المشروع الحيوي على الواجهة البحرية. نحن نتطلع إلى خلق تجربة لا تُنسى للجماهير والزوار على حد سواء في هذه الوجهة الديناميكية الجديدة."

تم تصميم البحرين هاربر لتعزيز المشهد الحضري لمملكة البحرين وتعزيز النشاط الاقتصادي، عبر توفير مركزًا رئيسيًا للسياحة والأعمال والأنشطة الترفيهية. ويتميز المشروع بموقع استراتيجي بين جزيرة الريف وخليج البحرين، ليرفع مستوى المعيشة الفاخرة في المملكة. تقع مناطق الجذب المحلية مثل مجمع الأفنيوز وسوق المنامة ومودا مول على بعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام، وكذلك مركز البحرين التجاري العالمي ومرفأ البحرين المالي، في حين يبعد كل من مطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد، الذي يربط مملكة البحرين بمدينة الخبر في المملكة العربية السعودية، مسافة 15 دقيقة فقط بالسيارة.

نبذة عن انفراكورب:

انفراكورب ش.م.ب هي شركة متخصصة في الاستثمار في قطاع البنى التحتية و التنمية المستدامة تأسست في يناير 2022 برأسمال يصل إلى 1.2 مليار دولار أمريكي. وتدير انفراكورب محفظة تبلغ قيمتها نحو 3 مليارات دولار أمريكي من أصول البنية التحتية، بما في ذلك 250 مليون قدم مربعة من المساحات في الخليج وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والمخصصة للبنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وتعتمد استراتيجية انفراكورب على الاستدامة وتحقيق عوائد طويلة الأجل للمستثمرين من خلال الإدارة الاستباقية لمخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ومن خلال تبني الفرص التي تحقق قيمة فعلية في منظومة الاستثمارات المستدامة.

وتركز الشركة على الاستثمار في تطوير المجتمعات، وكذلك الاستثمار في الخدمات اللوجستية والتقنيات التي تدعم الاستدامة ومصادر الطاقة المتجددة بالإضافة إلى أصول البنية التحتية الاجتماعية لقطاعي التعليم والرعاية الصحية.

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