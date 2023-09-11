حاضنة الفن والتصميم تفتح الباب أمام طلبات الالتحاق ببرنامج الممارسة النقدية وبأول برنامج إقامة فنية فردية يتبعهما قريباً برنامج تنوين للتصميم

دبي، الإمارات العربية المتحدة – يستعدّ مركز "تشكيل"، أحد المراكز البارزة الحاضنة للفن والتصميم في دولة الإمارات، هذا الموسم، لاستقبال طلبات الفنانين والمصممين الراغبين في المشاركة في مبادراته الثلاث المرموقة: أول برنامج إقامة فنية فردية، وبرنامج الممارسة النقدية، وبرنامج تنوين للتصميم. ويواصل "تشكيل" التزامه تجاه دعم قطاع الفنون البصرية والتصميم في دولة الإمارات، متيحاً الفرصة أمام الممارسين المبدعين في جميع منصاته لصقل مهاراتهم وإثراء ممارساتهم وتطوير أعمال جديدة.

وأعلن مركز تشكيل عن المواعيد النهائية لتقديم الطلبات، كالتالي:

· أول برنامج إقامة فنية فردية (لأعضاء تشكيل فقط): الساعة 10 مساء يوم 26 سبتمبر.

· برنامج الممارسة النقدية (للمبدعين المقيمين في دولة الإمارات): الساعة 10 مساء يوم 10 أكتوبر.

· برنامج تنوين للتصميم (للمبدعين المقيمين في دولة الإمارات): يفتح باب التسجيل يوم 2 أكتوبر ويستمرّ حتى الساعة 10 مساء يوم 19 نوفمبر.

أول برنامج إقامة فنية فردية: يُعد أول برنامج إقامة فنية فردية من تشكيل، في نسخته الثالثة، فرصة مميزة متاحة حصرياً لأعضاء المركز حصرياً لتحسين ممارساتهم وتجربة وسائل جديدة وعرض أعمالهم الفنية. ويتألف البرنامج من إقامتين مدة كل منهما ستة أسابيع (تقام الأولى بين 24 أكتوبر و22 ديسمبر 2023 والثانية بين 2 يناير و4 مارس 2024) تتيحان باقة تتضمن مساحات عمل في الاستوديو وتلقّي الإرشاد والاستفادة من الموارد والحصول على التمويل، ليُتوّج كل ذلك بإقامة معرض فردي في مرافق "تشكيل" الواقعة في حيّ الفهيدي التاريخي. وقالت ناتاليا كونفورتي (واحدة من 5 فنانات شاركن في البرنامج) بأن برنامج أول إقامة فنية فردية قدم تجربة "لا تقدر بثمن، عادت بالنفع على ممارستي الفنية"، مشيرة إلى أن المساحة المخصصة في الفهيدي، الذي وصفته بالحيّ الباعث على الإلهام، "قد سهّلت عليّ مسألتي النمو والاستكشاف، وكان التأثير جذرياً بفضل الدعم المؤسسي الإضافي والإرشاد الذي قدمه تشكيل".

برنامج الممارسة النقدية: تعمل النسخة التاسعة من هذا البرنامج لدى "تشكيل"، والتي يستمرّ تلقي طلبات المشاركة فيها حتى 10 أكتوبر، على تعزيز التفكير والتجريب النقديين، ما يفتح قناة للحوار المثير للفكر والتوسّع الفني والتفاعل مع الفن المعاصر. ومن المقرّر أن يدفع البرنامج، الذي يمتدّ لاثني عشر شهراً (من يناير إلى ديسمبر 2024)، الفنانين الذين يقع عليهم الاختيار إلى تحدي التقاليد الفنية وإثراء عملياتهم الإبداعية والتواصل مع الموجهين وتطوير مهارات جديدة أثناء إجراء البحث والتجريب الذي يُنتظر أن يؤدّي إلى إبداع مجموعة جديدة من الأعمال، لتُعرض في معرض فردي لمدة ستة أسابيع يُقام في "تشكيل" عام 2025.

وأكّدت صوفيا خواجة، خريجة النسخة 2022 من برنامج الممارسة النقدية، إن البرنامج زودها بعنصرين مهمين "كنت أحتاجهما لإعادة اكتشاف حبي لصناعة الفن؛ الوقت والمكان اللازمين لتحقيق الإبداع والإلهام والتطور، وتلقّي الإرشاد من اثنين من قادة الفكر المرموقين". وقد شارك في برنامج الممارسة النقدية في تشكيل بعض من أشهر الفنانين في دولة الإمارات، وتضمّ كوكبة الخريجين فيه، البالغ عددهم 16 شخصاً، فيكرام ديفيشا، وشفى غدار، وميس البيك، وهند المزينة، وشمّا العامري.

برنامج تنوين للتصميم: تشمل النسخة الحادية عشرة من هذا البرنامج الرائد الذي يستمر لمدة 11 شهراً، التفكير والتجريب وصنع النماذج الأولية وتصنيع قطعة تصميم قابلة للإنتاج التجاري تجسّد قيم التصميم المعاصر في دولة الإمارات ومبادئ الاستدامة. ويتيح برنامج تنوين أرضية تدريب ثابتة أمام ممارسي التصميم في بداية حياتهم المهنية، من خلال الاستفادة من الموارد الطبيعية والحِرفية التقليدية وتقنيات التصنيع المتطورة، للتعريف بأنفسهم وتأسيس حضورهم في السوق الإماراتية، وتتويج ذلك بعرض تصاميمهم النهائية لأول مرة في أسبوع دبي للتصميم. هذا، ومن المقرّر أن يبدأ "تشكيل" في استقبال طلبات الاشتراك في برنامج تنوين للتصميم 2024 اعتباراً من 2 أكتوبر القادم ولغاية 19 نوفمبر.

وشارك حتى الآن 39 مصمماً مقيماً في دولة الإمارات في برنامج تنوين للتصميم لدى "تشكيل"، ومن المقرر أن يكشف أحدث المصممين المشاركين في البرنامج، وعددهم خمسة، عن تصاميمهم في "داون تاون ديزاين 2023". تشمل قائمة الخريجين في البرنامج المصممين الإماراتيين عبد الله الملا، ولطيفة سعيد، وريما المهيري، وحمزة العمري، وهدى العيثان وغيرهم.

وبهذه المناسبة، قالت ليسا باليتشغار نائب مدير مركز تشكيل، إن برامج التطوير المهني التي يقدمها "تشكيل" أصبحت تشكّل فرصاً قيّمة للمبدعين المقيمين في دولة الإمارات والطامحين إلى صقل مهاراتهم

وإثراء معارفهم وبلورة رؤيتهم في شكل أعمال جديدة ومبتكرة. وأضافت: "أثبتت هذه التجربة أنها نقطة انطلاق مهمة للحياة المهنية وللممارسة على السواء، مثلما يتضح من قائمة الخريجين المتميزين المتنامية. وتعمل هذه المبادرات على تمكين المبدعين من تطوير حياتهم المهنية والحضور بفاعلية في القطاعات الإبداعية والثقافية المزدهرة في دولة الإمارات".

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نبذة عن "تشكيل":

يعتبر مركز "تشكيل" حاضنة للفنون البصرية والتصميم ومصدر للخدمات الاستشارية التجارية يتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها. أسست الشيخة لطيفة بنت مكتوم المركز في دبي عام 2008 ليدعم الإنتاج والتجريب والحوار الفني. ويهدف برنامجه السنوي الذي يشمل التدريب، وبرامج الإقامة، وورش العمل، والمناقشات، والمعارض، والتعاونات الدولية، والمنشورات إلى دعم عملية تطوير الممارسين الفنيين، وإشراك المجتمع، وحفز عملية التعلم مدى الحياة.

وتهدف خدمات المركز التجارية إلى دمج الفن والتصميم الإماراتي في نسيج المجتمعي والاقتصادي لدولة الإمارات. ويسعى "تشكيل" إلى تمكين قطاع الصناعات الإبداعية والثقافية المتنامي في الدولة من خلال العمل على النهوض بالفن المعاصر والتصميم.

وتشمل خدمات "تشكيل" التجارية: الاستشارات، وتتضمن توفير خدمات المشورة والمبيعات والتصميم والإنتاج وإنجاز المشاريع الخاصة لمجموعة متنوعة من العملاء؛ والتدريب، ويشمل تطوير وتنفيذ مشاريع تعليم فنية لكل من قطاعات التعليم والثقافة والقطاعين العام والخاص؛ والعضوية، التي تتيح للمجتمع الإبداعي وصولاً شاملاً إلى مرافق واستوديوهات المركز لإجراء أنشطة البحث والتجريب والتصنيع والتعاون؛ وخدمات الطباعة والقطع، والتي تشمل القطع بالليزر، وطباعة الفنون الجميلة/التصوير الفوتوغرافي وطباعة الريزوغراف؛ وخدمات البيع بالتجزئة، وتتضمن بيع المنتجات الفنية والتصميمات المصنوعة في الإمارات في متاجر أو عبر الإنترنت، وعبر شبكة من الشركاء المتوزعين على مستوى الدولة.

ويقدم "تشكيل" جملة من المبادرات الحاضنة للفنون وممارسيها، بما في ذلك: "تنوين"، الذي يختار مجموعة من المصممين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في برنامج لتطوير المهارات مدته عام واحد يطورون خلاله منتجاً فنياً مستوحى من دولة الإمارات، بدءاً من مرحلة تكوين فكرة العمل وحتى إنجازه بالكامل؛ وبرنامج الممارسة النقدية، الذي يدعو فنانين بصريين للمشاركة في برنامج تطوير يتضمن العمل في الاستوديو بالإضافة إلى الإرشاد والتدريب، ويُختتم البرنامج بإقامة معرض منفرد للفنان؛ وبرامج الفنان المقيم في "تشكيل" أو في الخارج، وتتنوع في مدتها الزمنية وتتم غالباً بالتعاون مع شركاء دوليين ؛ ومنصة "مايكووركس الإمارات العربية المتحدة"، وهي دليل إلكتروني يربط المبدعين

بالمصنعين لتمكين المصممين والفنانين من الوصول إلى الورش والمصانع في دولة الإمارات بسهولة ودقة وفعالية؛ والمعارض، التي تهدف إلى تسليط الضوء على الابتكار والتميز، وزيادة أعداد جمهور الفن والتصميم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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فادي أوزون، واليس للعلاقات العامة

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