الدوحة، قطر: استضافت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا حفل افتتاح الندوة الدوليّة حول الأمن السيبراني، مسلطة الضوء على التحديات والفرص وتطبيقات هذه الممارسة في مختلف القطاعات الصناعية. تمّ تنظيم الندوة بالشراكة مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في قطر وبالتعاون مع شريك الجامعة في مجال الأمن السيبراني شبكات بالو ألتو. ويعكس هذا الحدث الذي يستمرّ على مدى يومين، التزام الجامعة الراسخ برؤية قطر الرامية الى تعزيز فضاء الكترونيّ ومعلوماتيّ آمن.

وحضر الندوة كلٍّ من سعادة المهندس عبد الرحمن بن علي الفراهيد المالكي رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني والدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا الى جانب وفود رفيعة المستوى.

وفي إطار الموضوع الرئيسي لهذه الندوة الدولية وهو "الأمن السيبراني في القطاع الصناعيّ: التحديات والفرص والتطبيقات"، تميّز الحدث باستضافة مجموعة مهمّة من المتحدثين الرئيسيين وخبراء من قطر وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، لتقديم أبحاثهم ومشاركة خبرتهم في هذا المجال. وقد ضمّت الندوة جمهورًا متنوعًا من الاختصاصيّين المحليّين والاقليميّين والدوليّين في المجال وهيئة الجامعة الأكاديميّة والطلاّب ومسؤولين في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن السيبراني.

وتعليقاً على الندوة قال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا: " هذا الحدث هو ثمرة جهود من مختلف الأطراف المشاركة بهدف مناقشة ومعالجة التحديات في عالم يعتمد بشكل متزايد على البنية التحتية الرقمية، وتسليط الضوء على أهمية الأمن السيبراني الذي برز كركيزة أساسيّة للأمن الوطني والدولي. وتعكس هذه الندوة التزام الجامعة في هذا الإطار وعملها المستمرّ في تطوير مناهج وبرامج بحثية مهمّة وشاملة تتوافق مع احتياجات وتطلعات قطر ورؤيتها للأمن السيبراني. نفخر بتعاوننا مع منظمات دولية ومحلية بهدف بناء جسور بين الأوساط الأكاديمية والصناعية، عملاً بنهج التعليم التطبيقي الذي يضمن أن يكون طلاّبنا على اطّلاع شامل ليس فقط بالجانب النظريّ لدراستهم ولكن أيضاً بالتطبيقات العملية لها."

تتميّز الندوة بمداخلات مهمّة وعروض بحثيّة بارزة من قبل خبراء الأمن السيبراني المحليين والدوليين. كما تتضمّن الفعاليّة العديد من حلقات النقاش التي تغطي أفضل الممارسات للأمن السيبراني في الأوساط الأكاديمية، ومستقبل الأمن السيبراني في الصناعة.

وعلّق الدكتور زكريا معمر، عميد كلية الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات في الجامعة: " تشكّل هذه الندوة إضافة مهمّة للتعليم الذي نقدمه في الجامعة، فنحن لا نقوم فقط بتدريس موضوع الأمن السيبراني كجزء من المنهج، بل نؤمن بخلق منتديات للنقاش والحوارات المهمة من خلال فعاليات مماثلة. إنّ هذه المقاربة تسمح لطلابنا بالوصول إلى أهمّ الخبراء في هذه الصناعة، وتعطيهم فرصة مناقشة قضايا ملّحة في هذا المجال، وفهم أفضل لتحدّيات هذا القطاع، ما يساهم في تعزيز جهوزيّتهم لمستقبلهم المهنيّ."

تحقّق الندوة الدوليّة حول الأمن السيبرانيّ في القطاع الصناعيّ معيارًا عاليًا من الخبرة في هذا المجال، ويؤكّد المشاركون أهميّتها في مساعدتهم على استخدام المعرفة المكتسبة من خلال العروض وحلقات النقاش في التعاون المستقبلي والتقدم في مجال صناعتهم الخاصة.

#بيانانحكومية

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نبذة حول جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا:

أنشئت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بقرار أميري رقم 13 لسنة 2022، وهي أوّل جامعة وطنيّة تقدّم تعليماً أكاديمياً تطبيقيّاً وتقنياً ومهنياً في دولة قطر. توفر جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا أكثر من 60 برنامجاً تطبيقياً يشمل مؤهلات الماجيستير والبكالوريوس والدبلوم والشهادات. وتضمّ الجامعة خمس كليات هي: كليّة الأعمال، كليّة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، كليّة الهندسة والتكنولوجيا، وكليّة العلوم الصحية، وكلية التعليم العام، إضافة إلى العديد من المراكز التدريبيّة المهنيّة الخاصة بالأفراد والشركات. تتميز الجامعة بمقاربتها التعليميّة المميّزة التي تضع الطلبة في صلب اهتماماتها، وبمرافقها التدريبيّة المتطوّرة والفريدة من نوعها. يعمل الأكاديميون في الجامعة والباحثون المتميزون على تطوير مهارات الطلبة، وتأهيلهم ليصبحوا كوادر متخصّصة تعمل على خدمة المجتمع ومختلف القطاعات، بما يحقّق أهداف التنمية البشريّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة في دولة قطر وعالمياً.

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