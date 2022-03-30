الإمارات العربية المتحدة، دبي : تحت تنظيم بعثة الأمم المتحدة للهجرة في دولة قطر، شاركت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في اجتماع رفيع المستوى لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي وأصحاب المصلحة من مؤسسات المجتمع المدني ، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للمؤسسة لعرض جهودها ومبادراتها الرائدة في مجال خدمة النساء خلال جائحة فيروس كرونا ( كوفيد- 19)، حيث قدمت سعادة شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والاطفال بالإنابة، ورقة عمل عن المؤسسة طرحت من خلالها مجموعة من المحاور تتناول أبرز الخدمات التي تقدمها المؤسسة لرعاياها في هذا الشأن.

وفي هذا الإطار قالت سعادتها خلال الاجتماع: "تهدف استراتيجية المؤسسة للمساهمة في الوقاية للحد من أضرار الإساءة والعنف ضد النساء والأطفال، وتسعى لتقديم خدمات نموذجية ورائدة بما يتفق مع القوانين والمعايير الدولية، حيث حرصت خلال الجائحة على الاستمرار في تقديم خدماتها للنساء المعنفات، وشملت هذه الخدمات الإيواء المؤقت تحت إشراف فريق عمل متكامل على مدار الساعة، بالإضافة إلى توفير جميع احتياجاتهم الأساسية من مأكل، ومشرب، وملبس . وتماشياً مع استراتيجية الدولة في وضع إجراءات احترازية ووقائية للتعامل مع الأزمة، خصصت المؤسسة فيلا "للحجر الصحي" عند استقبال حالة جديدة في الإيواء، للتأكد من خلوها من أي أمراض معدية، قبل دخولها للسكن الداخي، حيث يتم من بعدها تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والتي تتضمن إجراء دراسة حالة اجتماعية عن الضحية، وتحديد خطة دعم متكاملة تساعد الحالة على تخطي المشكلات والأزمات التي تمر بها، وتقديم خدمات نفسية مثل جلسات العلاج الفردي والجماعي، ومجموعات الدعم النفسي، وتقدم المؤسسة لرعاياها الخدمات الصحية والاستشارات القانونية المجانية طيلة فترة بقاءهم في الإيواء بالإضافة إلى تعريفهم بحقوقهم القانونية و الشرعية، ورفع الدعاوي في المحكمة وتمثيلها قانونياً من قبل المحامين للمرافعة ومتابعة قضاياهم إن تطلب الأمر.

وأكدت : تسعى المؤسسة لتمكين وتأهيل الحالات ومحاولة دمجهم في المجتمع حيث توفر لهم كافة أنواع الدعم، وتزودهم بالأدوات المناسبة لتطويرقدراتهم ومهاراتهم حتى يتمكنون من فتح مشاريعهم الخاصة، والاعتماد على أنفسهم، ومن هذا المنطلق في عام 2021 استحدثت المؤسسة مبادرة مرسى المعرفة، وهي غرفة متكاملة ومجهزة بالأجهزة التقنية المختلفة والحديثة في السكن الداخلي للحالات تستخدم لغرض : التعليم عن بعد للطلبة، والتعليم الذاتي والبحث والقراءة، وعقد دورات أونلاين للمتعاملين. إلى جانب تنظيم المؤسسة للعديد من الدورات والبرامج العلمية والتعليمية والترفيهية المختلفة للنساء والأطفال مثل: دورات اللغات والحاسوب، والأنشطة.

وأكدت: من خلال تقديم برامج تثقيفية مجتمعية مبتكرة، تحرص المؤسسة على رفع وعي جميع أفراد المجتمع بقضايا العنف ضد النساء والأطفال، حيث تم إعداد وإطلاق برنامج للفئات الأكثر عرضة للاتجار بالبشر في عام 2015 ، والذي تم اعتماده من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الدولة ، ويهدف البرنامج لتوعية الفئات الأكثر عرضة مثل العاملات في صالونات التجميل، والنادلات في المطاعم، والعاملات في المنازل، وغيرها، لتعريفهم بالجريمة وأنواعها وأساليب الحماية والوقاية من الوقوع فيها، وخلال عام 2021 استكملت أنشطة هذا البرنامج ، حيث تم وضع العديد من المقترحات الجديدة لتطوير العمل وتنوع الأنشطة كنشر وتوزيع المنشورات التوعوية بهذه الجريمة عن طريق المسح الضوئي (البار كود) لضمان وصوله بطريقة أسرع لكافة الفئات المستهدفة، وأشارت إلى أن، من خلال هذا البرنامج استطاعت المؤسسة إلى الآن تدريب 62 ممثل من السفارات وتوزيع ما يقارب 1550 نسخة من المنشورات ضمن الأنشطة التي عقدتها بالتعاون مع السفارة الهندية والأندونيسية وبحضور عدد من القناصل والمدربين، وفي هذا المحور حرصت المؤسسة على إطلاق حملات إعلامية سنوية بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة الاتجار بالبشر (30 يوليو)،على مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بها، تحمل نصائح تثقيفية وتوعوية للمجتمع عن خطورة هذه الجريمة وطرق الحماية والوقاية من الوقع فيها، بالإضافة إلى طرق الإبلاغ عنها.

وفي الختام عبرت المنصوري عن امتنانها لبعثة الأمم المتحدة للهجرة لإعطائها فرصة لإبراز جهود المؤسسة الحثيثة في هذا المجال، متمنية أن يثمر هذا الاجتماع عن خطط ودراسات ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهذه الفئة على المستوى الوطني والاقليمي.

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